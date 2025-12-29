লখিমপুৰত আৰক্ষীক আক্রমণ কৰা দহ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ
পহলগামৰ নৰসংহাৰৰ ঘটনাত বিতর্কিত মন্তব্য কৰিছিল বাহাৰুলে । অভিযুক্তক ধৰিবলৈ যোৱা আৰক্ষীৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ আঁৰত কোন ?
Published : December 29, 2025 at 4:17 PM IST
লখিমপুৰ: লখিমপুৰৰ বঙালমৰাত আৰক্ষীক আক্রমণৰ ঘটনাত জড়িত ১০ জনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । এই কথা সদৰী কৰিছে জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক গুণেন্দ্ৰ ডেকাই । লখিমপুৰ সদৰ থানাত সোমবাৰে আয়োজিত এক সংবাদমেলত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে এই বিষয়ে উল্লেখ কৰি উক্ত ঘটনাটোৰ বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰে ।
উল্লেখ্য শনিবাৰৰ নিশা লখিমপুৰৰ বঙালমৰাৰ ৰমজান চাৰিআলিত আৰক্ষীক আক্রমণ কৰা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । নকল সোণ বেপাৰী এজনক ধৰিবলৈ যোৱা আৰক্ষীৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছিল একাংশ লোকে । আৰক্ষী দলৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল শতাধিক লোক । আৰক্ষীক আক্রমণ কৰি মোকোলাই নিছিল আটক কৰা বাহাৰুল ওৰফে আম্বানী নামৰ লোকজনক ।
এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অধীক্ষক ডেকাই কয়, "পহলগামৰ নৰসংহাৰৰ ঘটনাত বিতর্কিত মন্তব্য কৰিছিল বাহাৰুলে । এটা ফেক একাউণ্ট খুলি বাহাৰুলে পহলগামৰ ঘটনাক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল । আৰক্ষীয়ে এই কথাৰ উমান পাই তেওঁক আটক কৰিবলৈ গৈছিল । ৰমজান চাৰিআলিত বাহাৰুলৰ উপস্থিতিৰ আগতীয়া উমান পাইছিল বঙালমৰা চকীৰ আৰক্ষীয়ে । সেই মতে আৰক্ষীয়ে বাহাৰুলক কৰায়ত্ত কৰাৰ পাং পাতি সাধাৰণ পোচাকত গৈ বাহাৰুলক আটক কৰে; কিন্তু একাংশ লোক জঁপিয়াই পৰে আৰক্ষীৰ ওপৰত । "
"উন্মত্ত লোকৰ আক্ৰমণত আৰক্ষীৰ লগতে বাহনখনৰ চালকজনো আহত হয় । আৰক্ষীয়ে আটক কৰা বাহাৰুলক এৰুৱাই লৈ যায় । উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত যোৱানিশা অঞ্চলটোত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় ।" এইদৰে কয় আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে । আৰক্ষী অধীক্ষক ডেকাই আৰু কয়, "আৰক্ষীক আক্রমণ কৰা ১০ জনক নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । তেওঁলোক হ'ল সোণাপুৰ ৰিজাৰ্ভ গাঁৱৰ আলাউদ্দিন, ইক্ৰামুল হুছেইন, গোহাঁই দলনীৰ ফাৰুকউদ্দিন আহমেদ, নূৰ হুছেইন, গুলজাৰ হুছেইন, ৰমজান তিনিআলিৰ নজৰুল হক, কাজিমুদ্দিন, নদিকাৰ আব্দুল হামিদ, ইছলামপুৰ বেচাপট্টিৰ বিল্লাল হুছেইন আৰু ২ নং সোণাপুৰৰ আতাবুৰ ৰহমান ।"
আৰক্ষীৰ দলক আক্ৰমণকাৰী এইসকল লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'লেও আন ভালেকেইজন আক্ৰমণকাৰী পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই থকা বুলি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । ঘটনা সন্দৰ্ভত বিহপুৰীয়া থানাত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১৯১(২)/ ১৯১(৩) /২৯৬/১০৯/১২১(২) /১১৫(২)/৩২৪(৪)(৫) ধাৰাৰ অধীনত ১১৪/২৫ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । আনহাতে এই কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বাহাৰুল ওৰফে আম্বানী বৰ্তমানেও পলাতক । আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে পহলগামৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত বিৰূপ মন্তব্য কৰা বাহাৰুল নকল সোণৰ বেহাৰ সৈতেও জড়িত। বিগত সময়ত এনে কাৰণত বাহাৰুল কাৰাৰুদ্ধ হোৱা বুলি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয় ।