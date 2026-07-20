এইচআইভিত আক্ৰান্ত শিশু-এইডছত প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পত্নীলৈ এক লাখ টকাকৈ সাহাৰ্য: মুখ্য়মন্ত্ৰী

এইচআইভিত আক্ৰান্ত শিশু-এইডছত প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পত্নীলৈ এক লাখ টকাকৈ সাহাৰ্য: মুখ্য়মন্ত্ৰী
এনে পৰিয়ালক সামাজিক সহায় আগবঢ়োৱা আৰু আৰ্থিক দুৰ্দশা দূৰ কৰিবলৈকে চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
Published : July 20, 2026 at 1:02 PM IST
গুৱাহাটী: এইচআইভিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত অসমৰ বিভিন্ন পৰিয়াললৈ ৰাজ্য় চৰকাৰে সাহাৰ্য আগবঢ়াব ৷ এইচআইভিত আক্ৰান্ত পৰিয়াল বা একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰীৰ মৃত্য়ু হ'লে পৰিয়ালটোৰ আৰ্থিক অৱস্থা কেনে হয় সেই কথা উপলব্ধি কৰিয়েই চৰকাৰে এই সাহাৰ্য আগবঢ়োৱাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে ।
সামাজিক মাধ্য়ম 'এক্স'ত দিয়া এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই এই বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে ৰাজ্য় চৰকাৰে এইচআইভিত আক্ৰান্ত শিশু আৰু এইডছত প্ৰাণ হেৰুওৱা ৰোগীৰ বিধবা পত্নীক সাহাৰ্য আগবঢ়াব । এইচআইভিত আক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ যন্ত্ৰণা চৰকাৰে বুজি পোৱা বাবেই এনে পৰিয়ালক সহায় কৰিবলৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ।
We understand the agony of families affected by HIV or where the sole breadwinner loses their life due to the disease.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 20, 2026
To ease their sufferings, #AssamBudget2026 has earmarked ₹1 lakh each to over 140 children and widows who are infected/affected with HIV.#AssamCares pic.twitter.com/hVDM7qDSjn
'এক্স'ত দিয়া এই পোষ্টটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "এইচআইভিত আক্ৰান্ত পৰিয়াল বা একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰীয়ে এই ৰোগত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'লে সেই পৰিয়ালবোৰৰ যন্ত্ৰণা আমি বুজি পাওঁ । তেওঁলোকৰ দুখ-কষ্ট লাঘৱ কৰিবলৈ #AssamBudget2026 ত এইচআইভি সংক্ৰমিত/আক্ৰান্ত ১৪০ টাতকৈও অধিক শিশু আৰু বিধৱাক ১ লাখ টকাকৈ ধাৰ্য কৰা হৈছে ।"
এনে পৰিয়ালক সামাজিক সহায় আগবঢ়োৱা আৰু আৰ্থিক দুৰ্দশা দূৰ কৰিবলৈকে চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এইডছ আক্ৰান্ত শিশুৰ লগতে আক্ৰান্ত মহিলাই এনে সাহাৰ্যৰে সঠিক এণ্টি-ৰেট্ৰ'ভাইৰেল চিকিৎসা (এআৰটি) গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ।
উল্লেখ্য় যে অসম বিধানসভাত বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই দাখিল কৰা ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ ৪১৯.২৬ কোটি টকাৰ ঘাটি বাজেটত এইডছ আক্ৰান্ত শিশু আৰু এইডছত প্ৰাণ হেৰুওৱা ৰোগীৰ বিধবা পত্নীক ১ লাখ টকাকৈ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ৷ ১৪০টাতকৈ অধিক শিশু আৰু মহিলা ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক :বিধানসভাত দাখিল ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট
স্কুটীৰ সলনি নিযুত মইনা-বাবু, ৰিং ৰোডৰ কাষে কাষে মেট্ৰ’ ৰে’ল... অসম বাজেট ২০২৬-২৭ত আৰু কি কি আছে ?
এইখন ৰাজহ নিৰপেক্ষ বাজেট, আয়-ব্যয় সমানেই হ'ব: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া