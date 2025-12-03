ETV Bharat / state

পাহাৰবাসীক ভূমিপট্টা দিয়াৰ কোনো আগ্রহ নাই চৰকাৰৰ: নিৰ্বাচনত যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ হুংকাৰ

মন্ত্রীৰ উত্তৰত অসন্তুষ্ট গুৱাহাটীৰ ১.৩০ লাখ পট্টাহীন পৰিয়াল । '২৬ত যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ বাবে সাজু ১৮ খন পাহাৰৰ ৮৫ হাজাৰ পৰিয়াল ।

land patta demand in Guwahati hills
ভূমিপট্টাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ পাইল ফটো (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ১৮ খন পাহাৰত বসবাস কৰা ৮৫ হাজাৰৰো অধিক পৰিয়ালে ভূমিপট্টা লাভৰ ক্ষেত্রত অনিশ্চয়তাই দেখা দিছে । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে চৰকাৰখনে পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকলক মাটিৰ পট্টা নিদিয়ে । বিধানসভাৰ সদ্যসমাপ্ত অধিৱেশনতো সেই কথাই প্ৰতিপন্ন হৈছে । যাৰ ফলত জাঙুৰ খাই উঠিছে পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকল ।

উল্লেখ্য যে শেহতীয়া বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনত পশ্চিম গুৱাহাটীৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা আৰু পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকলৰ মাটিৰ পট্টাৰ বিষয়টো সদনত উত্থাপন কৰিছিল । ইয়াৰ উত্তৰত মন্ত্রী কেশৱ মহন্তই পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকলক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ ক্ষেত্রত আইনী বাধা থকাৰ কথা সদৰী কৰে ।

পাহাৰবাসীক ভূমিপট্টা দিয়াৰ কোনো আগ্রহ নাই চৰকাৰৰ: নিৰ্বাচনত যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ হুংকাৰ (ETV Bharat Assam)

বিধানসভাত মন্ত্রীয়ে দিয়া উত্তৰৰ পাছতে আশাহত হৈছে গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকল । বছৰ বছৰ ধৰি মাটিৰ পট্টা লাভৰ আশাত বন্দী হৈ থকা পাহাৰৰ ৮৫ হাজাৰৰো অধিক পৰিয়াল এতিয়া শংকিত । নিৰ্বাচনৰ সময়ত পাহাৰৰ লোসকলক মাটিৰ পট্টা দিয়া হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হয় । কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি যে কেৱল নিৰ্বাচনী 'চমক' আছিল সেই কথা ৰাইজে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত ভূমি অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি প্ৰবীণজ্যোতি কলিতাই কয়, "গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বাস কৰা ৮৫ হাজাৰ পৰিয়ালৰ স্বাৰ্থত বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা আৰু সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই বিধানসভাত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল । কিন্তু ৰাজহ মন্ত্রী কেশৱ মহন্তই সদনত পালমৰা ধৰণৰ উত্তৰ দিলে আৰু যাক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ । লগতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ । কিয়নো গুৱাহাটীৰ পাহাৰকে ধৰি ভৈয়ামৰ প্ৰায় ১.৩০ লাখ পৰিয়ালে বছৰ বছৰ ধৰি বাস কৰি অহাৰ পাছতো ভূমিৰ পট্টা লাভ কৰা নাই । মন্ত্রীগৰাকীয়ে আইনৰ দোহাই দি বিষয়টোৰ পৰা ফালৰি কাটিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰকৃততে সঠিকভাৱে তেওঁ উত্তৰ দিব পৰা নাই । মন্ত্রীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰক যে গুৱাহাটীৰ পাহাৰত থকা ৮৫ হাজাৰ পৰিয়ালকে ধৰি সমতলত থকা ১.৩০ লাখ পৰিয়ালক দুমাহৰ ভিতৰত মাটিৰ পট্টা দিব নে নিদিয়ে । আনহাতে, শাসকীয় দলৰ বিধায়ক দুগৰাকীয়ে বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল যদিও স্পষ্ট ৰূপত উত্থাপন কৰিব পৰা নাছিল । এইটো স্পষ্ট হ'ব লাগে যে পাহাৰৰ পৰিয়ালসমূহে মাটিৰ পট্টা পাব নে নাপায়, যদি পায় কেতিয়া পাব আৰু যদি নাপায় কিয় নাপায় ।"

ভূমি অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "মন্ত্রী কেশৱ মহন্তই আইনৰ কথা কৈছে । আইন কোনে বনাইছে । মাটিৰ পট্টা নিদিয়াৰ আইন চৰকাৰে বনাইছে । আপোনালোকে আইন বনাইছে আৰু আপোনালোকেই আইনৰ দোহাই দিছে । বসুন্ধৰাৰ গাইডলাইন চৰকাৰেই দিছে, কেবিনেটত লৈছে । মানুহক কিমান আঁভুৱা-ভাৰিব আৰু কিমান মিছা কথা ক'ব । আমি ইয়াক গৰিহণা দিছোঁ ।"

আনহাতে, পাহাৰত বাস কৰা লোকক চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰি অহা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "আপোনালোকে নিৰ্বাচনৰ সময়ত পাহাৰৰ পট্টাহীন লোকসকলক পট্টা দিম বুলি কৈ ঠগ-প্ৰৱঞ্চনা কৰি আহিছে । আপোনালোকে পাহাৰৰ বাসিন্দাক ভোট বেংক হিচাপে জীয়াই ৰাখিছে । আমি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহ । সমতলৰ ম্যাদীপট্টাৰ মাটি আজি অনা-অসমীয়াই গ্ৰাস কৰি লৈ গ'ল । অসমীয়া মানুহে পাহাৰত বাস কৰিবলগীয়া হৈছে । চৰকাৰে আমাৰ ভূমি অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি আহিছে ।"

তেওঁ কয়, "শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত ভূমি অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাত শীঘ্ৰে মহানগৰীৰ পাহাৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দাক ভূমিৰ অধিকাৰ নিদিলে ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । মহানগৰীৰ ১৮ খন পাহাৰত বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি বসবাস কৰি অহা খিলঞ্জীয়া লোকসকলক ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ কোনো সদিচ্ছা নাই । বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ আশ্বাস দি মহনগৰীৰ পাহাৰবাসীক চৰকাৰে বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে । বসুন্ধৰা ১.০, বসুন্ধৰা ২.০ আৰু বসুন্ধৰা ৩.০ৰ জৰিয়তেও পাহাৰবাসীয়ে পট্টা লাভ নকৰিলে । আনকি পাহাৰত বসবাস কৰি থকা অধিকাংশ লোকে বসুন্ধৰাত আবেদন কৰাৰে কোনো সুযোগ নাপালে ।"

বসুন্ধৰা আঁচনিক প্ৰহসন বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰবীণজ্যোতি কলিতাই কয়, "বিজেপি চৰকাৰৰ বসুন্ধৰা আঁচনি একপ্ৰকাৰ ভেঁকো-ভাওনাত পৰিণত হৈছে । পাহাৰ অঞ্চলৰ যিসকল লোকে পট্টা বিচাৰি বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিছিল, সেই আবেদনবোৰ বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই বাতিল কৰিছে । ইফালে চৰকাৰে একচনীয়া মাটি, ৰায়তী মাটিৰ ক্ষেত্ৰত আবেদনৰ কোনো ব্যৱস্থাই ৰখা নাই । মহানগৰীৰ পাহাৰ অঞ্চলৰ বহু ভূমি এতিয়ালৈকে জৰীপেই হোৱা নাই । কোনো কোনো অঞ্চলত মণ্ডল গৈছে যদিও জোখ-মাপ নোলোৱাকৈ কেৱল ফটো তুলিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে ।"

চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়, "চৰকাৰৰ পাহাৰবাসীক যে ভূমিপট্টা দিয়াৰ কোনো আগ্রহ নাই সেয়া ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে । মহানগৰীৰ খিলঞ্জীয়া প্ৰতিটো পৰিয়ালকে ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰিবলৈ বিগত প্ৰায় ২০ বছৰ ধৰি দাবী জনাই আহিছে ভূমি অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিয়ে । আনকি এই দাবীৰে সংগঠনটোৱে বিভিন্ন সময়ত প্রতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে । ৰাজ্যত ইখনৰ পিচত সিখন চৰকাৰ সলনি হৈছে যদিও এতিয়াও মহানগৰীৰ পাহাৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দাই ভূমিৰ অধিকাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । আমি আমাৰ অধিকাৰৰ বাবে সংগ্ৰ‍াম কৰি যাম আৰু '২৬ৰ নিৰ্বাচনত উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিম ।"

