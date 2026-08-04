আজি আহি আছে নাড্ডা, বানৰ উহ বিচাৰি যাব অৰুণাচল-নাগালেণ্ডলৈও : মৃতকৰ সংখ্যা ৮৭ জনলৈ বৃদ্ধি
আজি ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পলাশনী আৰু পাণবেচা অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
Published : August 4, 2026 at 7:49 AM IST|
Updated : August 4, 2026 at 9:39 AM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ আজি (মঙলবাৰে) অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা ৷ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নাড্ডাই ডিব্ৰুগড, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলা ভ্ৰমণ কৰি বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’ব ৷ মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়তেই নিশোটো কটাব আৰু আগন্তুক দুটা দিনত তেওঁ চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ লগতে আশ্ৰয় শিবিৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানৰ বুজ ল’ব ৷
৬ আগষ্টত তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাওনা হ’ব অৰুণাচললৈ ৷ একেদৰে তেওঁ নাগালেণ্ডৰ মন জিলাও ভ্ৰমণ কৰি অসমলৈ অকস্মাতে নামি অহা পানীৰ ধলৰ উৎস বিচাৰিব ৷
ইপিনে বানৰ বুজ ল’বলৈ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়ত বাহৰ পাতি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ সোমবাৰে তেওঁ বানে ধোৱা শিৱসাগৰ, নাজিৰা আৰু চৰাইদেউৰ বহু অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছিল ৷ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পলাশনী আৰু পাণবেচা অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’ব ৷
উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে ৰাজ্যত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৮৭ জনলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে ৭খন জিলাৰ ১.২৮ লাখৰো অধিক লোক বৰ্তমানো বানৰ কৱলত পৰিছে ৷
অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে সোমবাৰে নিশা প্ৰকাশ কৰা দৈনিক বান সম্পৰ্কীয় বুলেটিনত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি সোমবাৰে বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰ জিলাত এটি শিশুসহ এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷
ইফালে চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট, ধেমাজি, বিশ্বনাথ, আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ ২৪টা ৰাজহ চক্ৰৰ ৩৮০ খন গাঁৱৰ ১২৮,০৭১ জন লোক বৰ্তমানো বানৰ কৱলত আছে ৷ ৫৪৫৮৫ টা পশুধন বানত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ১৪,২৩০,১৪৮ হেক্টৰ কৃষিভূমি বানত নষ্ট হৈছে ৷
শিৱসাগৰ জিলাত সৰ্বাধিক ৫৫,২০০গৰাকী জন লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে চৰাইদেউত ৩৪,০৫০ আৰু যোৰহাটত ২০,২০৯ জন লোক বানত আক্ৰান্ত হৈছে ।
প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা ৩৮টা সাহায্য শিবিৰত বৰ্তমানো ১১,০৬৬জন গৃহহীন লোকক আশ্ৰয় লৈছে ৷ ইফালে ১৭টা সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰও কাৰ্যক্ষম হৈ আছে ।
গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড়ত ধনশিৰি নদীৰ জলস্তৰ বৰ্তমানো বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে ।