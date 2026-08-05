কাছাৰ আৰক্ষী আৰু অসম ৰাইফলছৰ যুটীয়া অভিযানত ২৮ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ

কাছাৰ আৰক্ষী আৰু অসম ৰাইফলছৰ যুটীয়া অভিযানত ২৮ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ
ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই পুনৰবাৰ সফলতা লাভ কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষী আৰু অসম ৰাইফলছে ৷ সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্ট ৷
Published : August 5, 2026 at 1:33 AM IST
গুৱাহাটী: অসম চৰকাৰৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত থকাৰ মাজতে সৰবৰাহকাৰীয়ে ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে ৷ অৱশ্যে অসম আৰক্ষীয়ে বিষয়টোত শেনৰ দৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সৰবৰাহকাৰী বিশেষভাৱে সফল হ’ব পৰা নাই ৷
শেহতীয়াকৈ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই কাছাৰ আৰক্ষী আৰু অসম ৰাইফলছে সফলতা লাভ কৰিছে ৷ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সফলতাৰ খবৰ সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ কাছাৰ আৰক্ষী আৰু অসম ৰাইফলছে চলোৱা এক যুটীয়া অভিযানত কাছাৰত ১.১ লাখ য়াবা টেবলেট আৰু ২২৩ গ্ৰাম হেৰ’ইন জব্দ কৰিছে ৷ জব্দকৃত নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনিৰ বজাৰমূল্য প্ৰায় ২৮ কোটি টকা ৷
সামাজিক মাধ্য়ম এক্সত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘অসমত আইনৰ আওতাৰে ড্ৰাগছ মাফিয়াসকল পূৰ্ণ শক্তিৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে । কাছাৰ আৰক্ষী আৰু অসম ৰাইফলছৰ যুটীয়া অভিযানত ১.১ লাখ য়াবা টেবলেট আৰু ২২৩ গ্ৰাম হেৰ'ইনৰে বৃহৎ ড্ৰাগছজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰাৰ পথত জব্দ কৰা হৈছে, যাৰ মূল্য ২৮ কোটি টকা ৷ তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । অসম আৰক্ষীলৈ অভিনন্দন ৷’’
The drug mafia continues to face the full force of the law in Assam.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 4, 2026
In a joint operation by @cacharpolice & @official_dgar a major narcotics consignment of 1.1 lakh YABA tablets & 223 g of heroin worth ₹28 cr has been seized.
Three accused have been apprehended.
Kudos… pic.twitter.com/nNugtMyHiF
উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিগত ১২ জুলাইত ৰাজ্য চৰকাৰে আগন্তুক পাঁচ বছৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল । ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে আগন্তুক পাঁচ বছৰত আৰু অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজক এই অভিযানত পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায় ।
Speaking at the launch of 'Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan', a 100-week campaign against substance abuse. I urge every citizen, especially our youth, to join this movement. https://t.co/ucvrcAyK4C— Narendra Modi (@narendramodi) August 2, 2026
আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱনৰ বিৰুদ্ধে ১০০ সপ্তাহজোৰা সৰ্বভাৰতীয় অভিযান আৰম্ভ কৰে । ‘বিকশিত ভাৰত সংকল্প অভিযানৰ বাবে নিচা মুক্ত যুৱ’ৰ পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে যুৱক-যুৱতীসকলক নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰা আৰু সমাজত সজাগতা সৃষ্টি । শনিবাৰে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে এই উন্মোচনৰ জৰিয়তে দ্ৰব্য সেৱনৰ বিৰুদ্ধে ১০০ সপ্তাহজোৰা দেশজুৰি ‘জন ভাগীদাৰী’ অভিযান আৰম্ভ হৈছে । এই অভিযানৰ অধীনত দেশজুৰি প্ৰতি দেওবাৰে সাপ্তাহিক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰি সজাগতা বৃদ্ধি আৰু ড্ৰাগছমুক্ত সমাজ গঢ়াত জনসাধাৰণক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: কমনৱেলথৰ ৰূপৰ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোঁহাইক দিল্লীৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎ