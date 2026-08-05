ETV Bharat / state

কাছাৰ আৰক্ষী আৰু অসম ৰাইফলছৰ যুটীয়া অভিযানত ২৮ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই পুনৰবাৰ সফলতা লাভ কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষী আৰু অসম ৰাইফলছে ৷ সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্ট ৷

DRUGS SEIZED
তিনি সৰবৰাহকাৰীৰ সৈতে অভিযানকাৰী দলটো (X@himantabiswa)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 5, 2026 at 1:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসম চৰকাৰৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত থকাৰ মাজতে সৰবৰাহকাৰীয়ে ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে ৷ অৱশ্যে অসম আৰক্ষীয়ে বিষয়টোত শেনৰ দৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সৰবৰাহকাৰী বিশেষভাৱে সফল হ’ব পৰা নাই ৷

শেহতীয়াকৈ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই কাছাৰ আৰক্ষী আৰু অসম ৰাইফলছে সফলতা লাভ কৰিছে ৷ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সফলতাৰ খবৰ সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ কাছাৰ আৰক্ষী আৰু অসম ৰাইফলছে চলোৱা এক যুটীয়া অভিযানত কাছাৰত ১.১ লাখ য়াবা টেবলেট আৰু ২২৩ গ্ৰাম হেৰ’ইন জব্দ কৰিছে ৷ জব্দকৃত নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনিৰ বজাৰমূল্য প্ৰায় ২৮ কোটি টকা ৷

সামাজিক মাধ্য়ম এক্সত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘অসমত আইনৰ আওতাৰে ড্ৰাগছ মাফিয়াসকল পূৰ্ণ শক্তিৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে । কাছাৰ আৰক্ষী আৰু অসম ৰাইফলছৰ যুটীয়া অভিযানত ১.১ লাখ য়াবা টেবলেট আৰু ২২৩ গ্ৰাম হেৰ'ইনৰে বৃহৎ ড্ৰাগছজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰাৰ পথত জব্দ কৰা হৈছে, যাৰ মূল্য ২৮ কোটি টকা ৷ তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । অসম আৰক্ষীলৈ অভিনন্দন ৷’’

উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিগত ১২ জুলাইত ৰাজ্য চৰকাৰে আগন্তুক পাঁচ বছৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল । ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে আগন্তুক পাঁচ বছৰত আৰু অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজক এই অভিযানত পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায় ।

আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱনৰ বিৰুদ্ধে ১০০ সপ্তাহজোৰা সৰ্বভাৰতীয় অভিযান আৰম্ভ কৰে । ‘বিকশিত ভাৰত সংকল্প অভিযানৰ বাবে নিচা মুক্ত যুৱ’ৰ পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে যুৱক-যুৱতীসকলক নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰা আৰু সমাজত সজাগতা সৃষ্টি । শনিবাৰে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে এই উন্মোচনৰ জৰিয়তে দ্ৰব্য সেৱনৰ বিৰুদ্ধে ১০০ সপ্তাহজোৰা দেশজুৰি ‘জন ভাগীদাৰী’ অভিযান আৰম্ভ হৈছে । এই অভিযানৰ অধীনত দেশজুৰি প্ৰতি দেওবাৰে সাপ্তাহিক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰি সজাগতা বৃদ্ধি আৰু ড্ৰাগছমুক্ত সমাজ গঢ়াত জনসাধাৰণক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হ’ব ।

লগতে পঢ়ক: কমনৱেলথৰ ৰূপৰ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোঁহাইক দিল্লীৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎ

TAGGED:

ASSAM AGAINST DRUGS
কাছাৰ আৰক্ষী
য়াবা টেবলেট জব্দ
ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান
DRUGS SEIZED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.