ETV Bharat / sports

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত ডিমৰীয়াৰ টোপাতলীত নক-আউট ফুটবল প্ৰতিযোগিতা

'জুবিন গাৰ্গ সোঁৱৰণী নক-আউট ফুটবল টুৰ্নামেণ্ট'ৰ ২১তম বৰ্ষৰ প্ৰতিযোগিতাখন পূৱ-ডিমৰীয়া হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ ।

ZUBEEN GARG MEMORIAL FOOTBALL
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত ডিমৰীয়াৰ টোপাতলীত নক-আউট ফুটবল প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 20, 2026 at 10:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: অসমৰ লাখ লাখ সংগীতপ্ৰেমীৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত দেওবাৰৰ পৰা ডিমৰীয়াৰ টোপাতলীত উলহ-মালহেৰে আৰম্ভ হৈছে এক ঐতিহাসিক নক-আউট ফুটবল প্ৰতিযোগিতা । টোপাতলী আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সংস্থাৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই 'জুবিন গাৰ্গ সোঁৱৰণী নক-আউট ফুটবল টুৰ্নামেণ্ট'ৰ ২১তম বৰ্ষৰ প্ৰতিযোগিতাখন পূৱ-ডিমৰীয়া হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰা হয় ।

উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গ কেৱল এজন শিল্পীয়েই নহয়, এজন ক্ৰীড়াপ্ৰেমীও আছিল ৷ কলাগুৰু ফাউণ্ডেচন গঠন কৰি নিজেই খেলপথাৰত নামি ফুটবল খেলিছিল জুবিন গাৰ্গে ৷ সেয়ে এইগৰাকী মহান শিল্পীৰ নামত প্ৰায় ২০ বছৰ ধৰি চলি অহা খেলখন উছৰ্গা কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে ৷

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত ডিমৰীয়াৰ টোপাতলীত নক-আউট ফুটবল প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat)

এই বিশেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি প্ৰতিযোগিতাখনৰ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কৰে আৰক্ষী বিষয়া প্ৰশান্ত গোস্বামীয়ে । প্ৰথম দিনাৰ মুকলি খেলখন ক্ষেত্ৰী পুলিছ এফ চি আৰু কলংপুৰ গ’ল্ডেন ক্লাবৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় ।

আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে খেলুৱৈসকলৰ সৈতে পৰিচয় পৰ্ব সম্পন্ন কৰি বলত চৰ্ট দি খেলখন মুকলি ঘোষণা কৰে আৰু সকলোকে খেলুৱৈ সুলভ মনোভাৱেৰে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

আৰম্ভণিৰে পৰাই অতি সংগ্ৰামী আৰু উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ পৰে উদ্বোধনী খেলখন । দুয়োটা দলে বিপক্ষৰ ৰক্ষণভাগ ভেদ কৰি গ’ল কৰাৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলায় । খেলপথাৰত উপস্থিত কেইবা শ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজৰ হাত চাপৰি আৰু উচ্ছাসৰ মাজত ক্ষেত্ৰী থানা এফ চিয়ে উৎকৃষ্ট কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰি ২-১ গ’লৰ ব্যৱধানত কলংপুৰ গ’ল্ডেন ক্লাবক পৰাজিত কৰে । এই বিজয়েৰে ক্ষেত্ৰী থানা এফ চিয়ে টুৰ্নামেণ্টৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ অগ্ৰসৰ হয় ।

অসম আৰু মেঘালয় এই দুয়োখন চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ সীমান্তৱৰ্তী জনসাধাৰণৰ মাজত সৌহাৰ্দ, একতা আৰু সমন্বয়ৰ এক সুন্দৰ বাতাবৰণ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰতিযোগিতাখনে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । আয়োজক সমিতিয়ে উল্লেখ কৰা মতে, টুৰ্নামেণ্টখনৰ ২১তম বৰ্ষত ভৰি দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৱা বৰ্ষৰ পৰাই এই ঐতিহ্যমণ্ডিত টুৰ্নামেণ্টখন অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অমৰ স্মৃতিত উচৰ্গা কৰি অনুষ্ঠিত কৰাৰ এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।

দেওবাৰে এই শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানটিত টোপাতলী আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সংস্থাৰ সভাপতি প্ৰবেশ তেৰণ, সাধাৰণ সম্পাদক গোপাল ডাংগেল তথা ক্ৰীড়া সন্থাৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকি সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰে ।

খেলখন অতি নিখুঁত আৰু অনুশাসিতভাৱে পৰিচালনা কৰে মূল ৰেফাৰী মানস সেনগুপ্তাই ৷ তেওঁক লাইনছমেন হিচাপে সংগ দিয়ে যতিন কোঁৱৰ আৰু জুন ডেকাই । ইয়াৰ উপৰিও অঞ্চলটোৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তি, সমাজকৰ্মী তথা ক্ৰীড়ানুৰাগী ৰাইজে উপস্থিত থাকি খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰে ।

আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ

টুৰ্নামেণ্ট পৰিচালনা সমিতিয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, এই বৰ্ষৰ প্ৰতিযোগিতাখনত বিজয়ী আৰু ৰানাৰ্ছআপ দলসমূহৰ বাবে আকৰ্ষণীয় ধনৰাশিৰ পুৰস্কাৰ ৰখা হৈছে:

  • প্ৰথম পুৰস্কাৰ (বিজয়ী দল): নগদ ১,০০,০০০ টকা আৰু চলন্ত বঁটা
  • দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ (ৰানাৰ্ছআপ দল): নগদ ৭৫,০০০ টকা আৰু চলন্ত বঁটা

টোপাতলী আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সংস্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ডিমৰীয়া তথা ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহৰ কাষৰীয়া ফুটবল প্ৰেমী ৰাইজক প্ৰতিদিনে পূৱ-ডিমৰীয়া হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত উপস্থিত থাকি খেল উপভোগ কৰিবলৈ আৰু উদীয়মান খেলুৱৈসকলক উষ্ম আদৰণিৰে উৎসাহিত কৰিবলৈ সাদৰেৰে আহ্বান জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক: ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে বিধায়ক বিজয় গুপ্তাই, 'মূৰ্খ' আখ্যা শৃংখল চলিহাৰ

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ
ফুটবল প্ৰতিযোগিতা
কলাগুৰু ফাউণ্ডেচন
ডিমৰীয়া
ZUBEEN GARG MEMORIAL FOOTBALL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.