জুবিন গাৰ্গ নক্ আউট ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টত ২/১ গলত জয়ী মেঘালয়ৰ লাষ্টকিং এফচি

জুবিন গাৰ্গ নক্ আউট ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টত ২/১ গলত জয়ী মেঘালয়ৰ লাষ্টকিং এফচি
প্ৰাণৰ শিল্পীৰ নামত উচৰ্গিত এখন ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট ৷ মেচত জাগীৰোড প্লাজা এফচিক ২/১ গল ব্যৱধানত হৰুৱাই চেম্পিয়নশ্বিপৰ খিতাপ দখল কৰে মেঘালয়ৰ লাষ্টকিং এফচিয়ে ৷
Published : November 17, 2025 at 12:13 PM IST
গুৱাহাটী : এখন বিশেষ ফুটবল খেল, যিয়ে বিগত ১৯ বছৰে সুধাকণ্ঠৰ "এই পৃথিৱী এক ক্ৰীড়াংগন, ক্ৰীড়া হ'ল শান্তিৰ প্ৰাংগন…’’ শীৰ্ষক গীতটোৰ সুৰত সুৰ মিলাই অসম আৰু চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ মাজত ক্ৰীড়াৰ মাজৰে সমন্বয় সৃষ্টিত বিশেষভাৱে অৰিহণা যোগাই আহিছে ৷
এইখন এখন ফুটবল খেলেই নহয়, অসম-মেঘালয়ৰ সীমান্তৱৰ্তী ডিমৰীয়াৰ টোপাতলী ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈ অহা সম্প্ৰতিৰ এনাজৰী । ১৯ বছৰ অতিক্ৰম কৰা প্ৰতিযোগিতাখনে এইবেলি ২০ সংখ্যক বৰ্ষত ভৰি দিয়ে ৷ এতিয়াৰে পৰা এই খেলখন প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব ৷ সেই উদ্দেশ্যেৰে দেওবাৰে নক্ আউট পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখন প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ নাম উচৰ্গা কৰা হয় ।
টোপাতলী আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ অন্যতম গুৰিধৰোতো নামেশ্বৰ বড়োৱে কয়, ‘‘২০সংখ্যক বছৰত ভৰি থোৱা এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ নামৰ সত্বাটোৰ লগতে তেওঁৰ আদৰ্শক জীয়াই ৰাখি গোটেই খেলখন শ্ৰদ্ধাপূৰ্বকভাৱে উচৰ্গা কৰা হৈছে । এইবেলিৰ পৰা তেওঁৰ সোঁৱৰণত ভবিষ্যতৰ দিনবোৰকৈ এই খেল চলি থাকিব । এই খেলখনে অসম আৰু মেঘালয়ৰ খেলুৱৈৰ মাজতে নহয় দুয়োখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ মাজত সম্প্ৰতিৰ এনাজৰী গঢ়িছে । অঞ্চলটোৰ সমন্বয়-সম্প্ৰীতিৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মক খেলৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰাৰ উদেশ্যৰে এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰি আহিছো ।’’
দেওবাৰে সম্পন্ন হোৱা প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলখনৰ পূৰ্বে খেলপথাৰত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । শিল্পীগৰাকীৰ বিশাল প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে এখন চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীয় অনুষ্ঠিত হয় । নাম-প্ৰসংগ, জিকিৰ, চিত্ৰ অংকন প্ৰদৰ্শনী, গীত পৰিৱেশন হোৱা অনুষ্ঠানটোত নাহৰৰ পুলিও ৰোপণ কৰা হয় ।
এই অনুষ্ঠানত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ এগৰাকী ভাতৃ ঋতুপৰ্ণ বৰঠাকুৰ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড৹ দীনেশ বৈশ্য, ডিমৰীয়া জিলা পৰিষদৰ সদস্য যতীন মেধীকে মুখ্য কৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে । ইয়াৰ পিছতে দুয়োখন ৰাজ্যৰ কেইবা হেজাৰো ফুটবল প্ৰেমীৰ উপস্থিতিত চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হয় ।আকৰ্ষণীয় এই প্ৰতিযোগিতাখনত জাগীৰোড প্লাজা এফচিক ২/১ গ'ল ব্যৱধানত হৰুৱাই চেম্পিয়নশ্বিপৰ খিতাপ দখল কৰে মেঘালয়ৰ লাষ্টকিং এফচিয়ে ।
এই প্ৰতিযোগিতাত ৰিকি মাকদহে শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ, লাম্বা মিকি লামাৰ শ্ৰেষ্ঠ গল ৰক্ষক, আৰ্কি কাহিৰাই সৰ্বাধিক গল দাতাৰ বঁটা লাভ কৰে । উল্লেখ্য আটাইকেইগৰাকী খেলুৱৈ মেঘালয়ৰ লাষ্টকিং এফচি দলৰ ।
ইপিনে চেম্পিয়নশ্বিপৰ খিতাপ, ট্ৰফীসহ নগদ ৮০হেজাৰ টকা লাভ কৰে মেঘালয়ৰ লাষ্টকিং এফচিয়ে আৰু ৰাৰ্ণাচ আপ প্লাজা এফচিয়ে ট্ৰফীসহ নগদ ৫০ হেজাৰ টকা লাভ কৰে । বঁটাসমূহ বিতৰণ কৰে ক্ৰীড়া সন্থাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে ডিমৰীয়া সমজিলা আয়ুক্ত বিশ্বজিৎ শইকীয়াই ।
দেওবাৰে আয়োজিত এই খেলখনত কেইবাগৰাকী ক্ৰীড়া সংগঠকো উপস্থিত থাকে । এই প্ৰতিযোগিতাখনে দুয়োখনৰ ৰাজ্যৰ মাজত সমন্বয় ৰচনা কৰাই নহয় নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহীও কৰি তুলিছে ৷