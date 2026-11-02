জুবিন গাৰ্গ সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ দখল কেএমচি এফ চি সোণাপুৰৰ
কেএমচি এফ চি সোণাপুৰ আৰু মেঘালয়ৰ উমচিয়াঙৰ কম্বাইন এফ চিৰ মাজত অনুষ্ঠিত খেলখনত ১-০ গ'লৰ ব্যৱধানত কেএমচি এফ চি সোণাপুৰ জয়ী হয় ।
Published : November 2, 2026 at 10:52 PM IST
সোণাপুৰ: টোপাতলীত অনুষ্ঠিত ২১ সংখ্যক 'জুবিন গাৰ্গ সোঁৱৰণী নক-আউট ফুটবল টুৰ্নামেণ্ট'ৰ চূড়ান্ত খেলখন সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হয় ৷ পূৱ-ডিমৰীয়া হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এই ফুটবল মেচখন চাবলৈ শতাধিক ফুটবলপ্ৰেমীয়ে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷ দৰ্শকৰ উছাহ, হাতচাপৰি, ঢোল-তালৰ ধ্বনি আৰু এক আনন্দমুখৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে খেলপথাৰত ৷ ডিমৰীয়াৰ উপৰিও মেঘালয়ৰ পৰাও ফুটবলপ্ৰেমীসকল এই খেল উপভোগ কৰিবলৈ উপস্থিত হয় ৷
চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হয় কেএমচি এফ চি সোণাপুৰ আৰু মেঘালয়ৰ উমচিয়াঙৰ কম্বাইন এফ চিৰ মাজত । তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ এই চূড়ান্ত খেলখনত দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকলৰ ক্ষিপ্ৰ আক্ৰমণ আৰু প্ৰত্যাক্ৰমণে অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে দৰ্শকক ৰোমাঞ্চিত কৰি তোলে । নিৰ্ধাৰিত সময়লৈকে খেলখন অমীমাংসিত হৈ ৰোৱাত ট্ৰাইবেকাৰ পদ্ধতিৰ সহায় লোৱা হয় ৷
ট্ৰাইব্ৰেকাৰত উমচিয়াঙৰ কম্বাইন এফ চিক ১-০ গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি কেএমচি এফ চি সোণাপুৰে খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় । প্ৰতিযোগিতাখনত সৰ্বাধিক গ'লদাতা হিচাপে কেএমচি এফ চিৰ খেলুৱৈ বালাংষ্টাৰ টাৰক বিশেষ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।
খেলৰ আৰম্ভণিৰ পূৰ্বে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সমুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় । খেলপথাৰত শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰি পৰিৱেশন কৰা গীত আৰু আকৰ্ষণীয় জনগোষ্ঠীয় নৃত্য-গীতে উপস্থিত শ-শ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীক মোহিত কৰি তোলে । এদিনৰ বাবে হ’লেও সমগ্ৰ টোপাতলী অঞ্চলটো ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক আনন্দত জীপাল হৈ পৰে ।
অসম-মেঘালয়ৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠকৰ লগতে মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ড৹ তপন দাস । তেওঁ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰি নিজৰ অভিমত প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘আজি এখন সুন্দৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ খেল উপভোগ কৰিলোঁ । আমাৰ ডিমৰীয়াৰ লগতে জাগীৰোড সমষ্টি আৰু চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ পৰাও অজস্ৰ ফুটবলপ্ৰেমী ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ডিমৰীয়াত খেলৰ যথেষ্ট পৰিৱেশ আছে । আমাৰ কৰণীয়খিনি আমি কৰিম । ডিমৰীয়াৰ খেলুৱৈয়ে এদিন ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বুলি মই আশাবাদী ।’’
টোপাতলী আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ উপদেষ্টা নামেশ্বৰ বড়োৱে সংবাদ মাধ্যমক কয় যে এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাত সৰ্বমুঠ ২৮ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, ইয়াৰ ভিতৰত ১৬ টাই আছিল চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘কিছু বছৰ আগলৈকে অসম-মেঘালয়ৰ মাজত বিভিন্ন সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ কিন্তু টোপাতলীত এই খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত সেই সকলো ব্যৱধান মচি এক সুন্দৰ সম্প্ৰীতি গঢ় লৈ উঠিছে । খেলৰ জৰিয়তে যে মানুহৰ মাজত সম্প্ৰীতি আৰু বন্ধুত্ব গঢ়ি তুলিব পাৰি, তাৰেই এক উজ্জ্বল উদাহৰণ হ’ল এই টুৰ্নামেণ্ট ।’’
অনুষ্ঠানত সোণাপুৰৰ এচিপি, ক্ষেত্ৰী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ লগতে অঞ্চলটোৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, সমাজকৰ্মী আৰু ক্ৰীড়ানুৰাগী উপস্থিত থাকি খেলুৱৈসকলক প্ৰচুৰ উৎসাহ যোগায় । ইফালে, মুখ্য ৰেফাৰী তুলেশ্বৰ বাংঠায়ে অত্যন্ত নিখুঁত আৰু অনুশাসিতভাৱে খেলখন পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কৰে । তেওঁক লাইনমেন হিচাপে সংগ দিয়ে মানস সেন গুপ্তা আৰু জোন ডেকাই ।
উত্তেজনাপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতাখনৰ সফল সমাপ্তিৰ অন্তত বিজয়ী আৰু উপ-বিজয়ী দলক পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰা হয় ৷ বিজয়ী দল কেএমচি এফ চি সোণাপুৰক নগদ ১,০০,০০০ টকা, এটা ফুটবল আৰু চলন্ত বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ হিচাপে উপ-বিজয়ী দল কম্বাইন এফ চি উমচিয়াঙক নগদ ৭৫,০০০ টকা, এটা ফুটবল আৰু চলন্ত বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।
টোপাতলী আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সংন্থাৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়ববীয়াৰ সুচাৰু পৰিচালনা আৰু সষ্টম সহযোগিতাত অনুষ্ঠিত এই বৰ্ণাঢ্য ফুটবল প্ৰতিযোগিতাই অনাগত দিনত অঞ্চলটোৰ ক্ৰীড়া জগতলৈ নতুন আশা আৰু প্ৰেৰণা কঢ়িয়াই আনিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত ডিমৰীয়াৰ টোপাতলীত নক-আউট ফুটবল প্ৰতিযোগিতা
৭১ সংখ্যক বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল: গোলাঘাটত আঠটা দলৰ অংশগ্ৰহণেৰে আৰম্ভ জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা