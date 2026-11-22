ক্ৰিকেটৰ মোহ এৰি ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ : যুজবেন্দ্ৰ চাহালৰ বিজেপিত যোগদান
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অ’বিচি ফ্ৰণ্টৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিলৈ বিশেষ আমন্ত্ৰিত হিচাপে নিযুক্তি ৷
Published : November 22, 2026 at 11:35 AM IST
জিন্দ(হাৰিয়ানা): সেউজীয়া খেলপথাৰৰ ২২ গজৰ মোহ এৰি ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ যুজবেন্দ্ৰ চাহালে ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিলে । জাতীয় দললৈ প্ৰত্যৰ্পণ কৰাৰ আশা এৰি এইবাৰ বিজেপিত যোগদান কৰি সকলোকে চমক দিলে চাহালে ।
হাৰিয়ানাৰ জিন্দ জিলাৰ দাৰিয়াৱালা গাঁৱৰ পৰা অহা চাহালক বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অ’বিচি ফ্ৰণ্টৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিলৈ বিশেষ আমন্ত্ৰিত হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । ইয়াৰ পিচতেই এসময়ৰ দুৰ্ধৰ্ষ স্পিনাৰগৰাকীৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতক লৈ জল্পনা-কল্পনা আৰম্ভ হৈছে ।
भाजपा परिवार में मुझे स्थान व मान-सम्मान देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी व ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमरपाल मौर्य जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।🙏🏻— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) November 21, 2026
যুজবেন্দ্ৰ চাহালৰ বিজেপিত যোগদান
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ নিৰ্দেশত শনিবাৰে ঘোষণা কৰা অ’বিচি মৰ্চাৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিত চাহালক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। নিযুক্তিৰ পূৰ্বে তেওঁ মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অমৰপাল মৌৰ্যক সাক্ষাৎ কৰে । এই নতুন দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পাচত চাহালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি দলৰ হৈ নিষ্ঠাৰে কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।
যুজবেন্দ্ৰ চাহালৰ কৃতজ্ঞতা
যুজবেন্দ্ৰ চাহালে সামাজিক মাধ্যমত দিয়া এটা পোষ্টত কয়, "বিজেপি পৰিয়ালত মোক স্থান আৰু সন্মান দিয়া বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন আৰু অ’বিচি মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমৰপাল মৌৰ্যক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ।"
দৰিয়াৱালা গাঁৱৰ সৈতে চাহালৰ সম্পৰ্ক
যুজবেন্দ্ৰ চাহালৰ ঘৰ মূলতঃ জিন্দ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দৰিয়াৱালা গাঁৱত । বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অ’বিচি ফ্ৰণ্টত তেওঁৰ ভূমিকাৰ লগে লগে খেলুৱৈগৰাকীৰ জন্ম গাঁও আৰু জিন্দ জিলাত এই লৈ আলোচনা হৈছে । যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত সংগঠনটোৰ প্ৰসাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবেও তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তাক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত কৰিয়েই দলে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলিও চৰ্চা লাভ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:মুম্বাইৰ গলিত শচীনৰ সৈতে ক্ৰিকেট খেলিলে ব্ৰিটেইনৰ ৰাজকুমাৰ-ৰাজকুমাৰীয়ে
আইপিএলৰ পৰা মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ অৱসৰ, চিএছকেৰ মেণ্টৰৰ দায়িত্ব ধোনীৰ কান্ধত