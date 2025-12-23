উভতি চাওঁ ২০২৫ : এই বৰ্ষত বিদায় লোৱা মহান খেলুৱৈসকলক পুনৰ এবাৰ মনত পেলাও আহকচোন...

উভতি চাওঁ ২০২৫ : এই বৰ্ষত বিদায় লোৱা মহান খেলুৱৈসকলক পুনৰ এবাৰ মনত পেলাও আহকচোন...
Published : December 23, 2025 at 12:29 PM IST
হায়দৰাবাদ : বহু ভাল বেয়াৰ অবিজ্ঞতাৰ মাজেৰে পাৰ হ’বলৈ গৈ আছে ২০২৫ বৰ্ষটো ৷ প্ৰত্যেক বাৰৰ দৰে এই বছৰৰ কিছু স্মৰণীয় স্মৃতি সোণালী হৈ ৰ’ৱ অতীতৰ পাতত ৷ এই বছৰটো ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত কেবাটাও ডাঙৰ কৃতিত্ব লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ক্ৰিকেটাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদক হেৰুৱলে বিশ্বই ৷ এই মহান খেলুৱৈসকলৰ কাহিনী, কৃতিত্ব আৰু আবেগে আগন্তুক প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি ৰাখিব ।
- ভাৰতীয় প্ৰাক্তন স্পিনাৰ দিলীপ দোছীৰ মৃত্যু
হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ চলিত বৰ্ষৰ ৩ জুনত মৃত্যু হয় ভাৰতৰ প্ৰাক্তন বাওঁহতীয়া স্পিনাৰ দিলীপ দোছীৰ । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ৭৭ বছৰ । ১৯৭৯ চনৰ পৰা ১৯৮৩ চনৰ ভিতৰত ৩৩খন টেষ্ট মেচত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি দোছীয়ে ৬টা ফাইফাৰকে ধৰি ১১৪টা উইকেট দখল কৰিছিল ।
১৫খন ৱান ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেলত দোছীয়ে ২২টা উইকেট দখল কৰিছিল ৷ ইয়াৰ ভিতৰত এখন মেচত চাৰিটা উইকেট লোৱাৰো দুটা দৃষ্টান্ত আছিল ।
- গাড়ী দুৰ্ঘটনাত ফুটবলাৰৰ মৃত্যু
২০২৫ বৰ্ষত স্পেইনত গাড়ী দুৰ্ঘটনাত লিভাৰপুলৰ পৰ্তুগীজ ফুটবলাৰ ডিঅ’গো জোটাৰ মৃত্যু হয় । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল মাত্ৰ ২৮ বছৰ । ২০২০ চনৰ পৰা মৃত্যুৰ আগলৈকে লিভাৰপুলৰ হৈ খেলিছিল জোটাই ।
পৰ্তুগীজ জাতীয় দলৰ সৈতে তেওঁ দুবাৰকৈ ইউএফএ নেচনছ লীগ জয় কৰে আৰু ২০১৮ চনত উলভাৰহামপটন ৱাণ্ডাৰাৰছৰ সৈতে চেম্পিয়নশ্বিপৰ খিতাপ দখল কৰে ।
- ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অল ৰাউণ্ডাৰ চৈয়দ আবিদ আলীৰ দেহাৱসান
১৯৬০ আৰু ১৯৭০ দশকত ভাৰতীয় দলৰ অংশ হিচাপে থকা ভাৰতীয় টেষ্ট ক্ৰিকেটাৰ চৈয়দ আবিদ আলীৰ বিগত মাৰ্চ মাহত ৮৩ বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় ।
১৯৬৭ চনৰ পৰা ১৯৭৪ চনৰ ভিতৰত ভাৰতৰ হৈ ২৯ খন টেষ্ট খেলি ১,০১৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ৷ লগতে তেওঁ ৪৭ টা উইকেটো দখল কৰিছিল । ১৯৭৫ চনত প্ৰথম ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ বাবে ভাৰতীয় দলৰ সদস্য হিচাপেও পাঁচখন ৱান ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেল খেলিছিল ।
- ইংলেণ্ডৰ প্ৰাক্তন বেগী বলাৰ ডেভিদ লৰেন্সৰ মৃত্যু
ইংলেণ্ডৰ প্ৰাক্তন বেগী বলাৰ ডেভিদ ভেলেণ্টাইন লৰেন্সৰ ২১ জুনত ৬১ বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় । ১৯৮৮ চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অভিষেক ঘটোৱা লৰেন্সে ১৯৮৮ চনৰ পৰা ১৯৯২ চনৰ ভিতৰত পাঁচখন টেষ্ট মেচ খেলি ১৮টা উইকেট দখল কৰে ।
১৯৯২ চনত নিউজিলেণ্ডৰ ৱেলিংটনত অনুষ্ঠিত টেষ্ট মেচৰ সময়ত আঁঠুত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পায় ৷ যাৰ ফলত তেওঁৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰ অন্ত পৰে ।
- ইংলেণ্ডৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ৰবিন স্মিথৰ মৃত্যু
নিৰ্ভীক বেটিঙৰ বাবে পৰিচিত ইংলেণ্ডৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ৰবিন স্মিথৰ ১ ডিচেম্বৰত ৬২ বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দক্ষিণ পাৰ্থত থকা নিজৰ এপাৰ্টমেণ্টত মৃত্যু হয় স্মিথৰ । দক্ষিণ আফ্ৰিকাত জন্মগ্ৰহণ কৰা স্মিথে ১৯৮৮ চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অভিষেক ঘটায় ।
১৯৯৬ চনলৈকে ইংলেণ্ডক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৬২খন টেষ্ট মেচত ৯টা শতককে ধৰি ৪২০০ৰো অধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল স্মিথে ।
- কিংবদন্তি বব চিম্পছনৰ ৮৯ বছৰ বয়সত মৃত্যু
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ৰিকেটৰ খেলুৱৈ, অধিনায়ক আৰু প্ৰশিক্ষক হিচাপে অন্যতম প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ৰিকেট কিংবদন্তি বব চিম্পছনৰ ১৬ আগষ্টত ৮৯ বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় । ১৯৫৭ চনৰ পৰা ১৯৭৮ চনৰ ভিতৰত চিম্পছনে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হৈ ৬২খন টেষ্ট মেচ আৰু দুখন ৱান ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিছিল ।
তেওঁ ১০ শতক আৰু ২৭টা অৰ্ধশতককে ধৰি ৪৮৬৯ টেষ্ট ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তেওঁ এজন মেধাৱী অল ৰাউণ্ডাৰ, ৭১টা উইকেট আৰু ১১০টা কেটচ্ লয় ৷ তেওঁ নিজৰ সময়ৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ স্লিপ ফিল্ডাৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে ।
- কিংবদন্তি হেভিৱেট বক্সিং চেম্পিয়ন জৰ্জ ফৰমেন
২১ মাৰ্চত ৭৬ বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় কিংবদন্তি হেভিৱেট বক্সিং চেম্পিয়ন জৰ্জ ফৰমেনৰ । দুবাৰৰ বিশ্ব হেভিৱেট চেম্পিয়ন ফৰমেনে ১৯৬৮ চনৰ গেমছত অলিম্পিকত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বজুৰি চৰ্চা লাভ কৰে । ১৯৭৩ চনত তেওঁ হেভিৱেট খিতাপ দখল কৰে । কিন্তু ১৯৭৪ চনত বিখ্যাত "ৰম্বল ইন দ্য জংগল" প্ৰতিযোগিতাত মহম্মদ আলীৰ হাতত পৰাস্ত হয় ৷ যাৰ বাবে তেওঁক সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈ পৰে ৷
- বিশ্বৰ আটাইতকৈ বয়সীয়াল মাৰাথন দৌৰবিদ ফৌজা সিং
১৪ জুলাইত ১১৪ বছৰ বয়সত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় মাৰাথন দৌৰবিদ ফৌজা সিঙৰ । সিঙে ৮৯ বছৰ বয়সত দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ২০০০ চনত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে লণ্ডন মাৰাথন দৌৰিছিল । প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁ লণ্ডন মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ এই বৰ্ষত তেওঁ টৰণ্টো আৰু নিউয়ৰ্কত ৯টা মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
তেওঁৰ সৰ্বোত্তম প্ৰদৰ্শন আছিল টৰণ্টোত, য’ত তেওঁ ৫ ঘণ্টা ৪০ মিনিট ৪ ছেকেণ্ডত দৌৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ।
- ভাৰতৰ অলিম্পিক হকী পদক বিজয়ী মেনুৱেল ফ্ৰেডেৰিকছ
কেৰালাৰ প্ৰথম অলিম্পিক পদক বিজয়ী মেনুৱেল ফ্ৰেডেৰিকছৰ যোৱা ৩১ অক্টোবৰত ৭৮ বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় । ১৯৭২ চনৰ মিউনিখ অলিম্পিকত জাতীয় দলটোৱে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ভাৰতীয় হকী গ’লৰ প্ৰাক্তনগৰাকীয়ে ।
২০১৯ চনত তেওঁ ক্ৰীড়ালৈ আজীৱন অৱদানৰ বাবে মেজৰ ধ্যান চান্দ বঁটাৰে সন্মানিত হৈছিল । ১৯৭১ চনত ভাৰতত অভিষেক ঘটা ফ্ৰেডেৰিকছে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ হৈ সাত বছৰ খেলিছিল ।
- কিংবদন্তি মল্লযুঁজাৰু হাল্ক হোগান
পেছাদাৰী মল্লযুঁজক ৰাষ্ট্ৰীয় মূলসুঁতিলৈ অনা আৰু এই ক্ৰীড়াৰ ইতিহাসৰ অন্যতম সৰ্বাধিক উপাৰ্জনকাৰী আইকন হিচাপে পৰিগণিত হোৱা ছুপাৰষ্টাৰ হাল্ক হোগানে চলিত বৰ্ষৰ ২৪ জুলাইত ৭১ বছৰ বয়সত মৃত্যুবৰণ কৰে । তেওঁৰ অপৰিসীম প্ৰভাৱৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে ২০০৫ চনত হোগানক WWE হল অৱ ফেমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ।