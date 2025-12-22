WTC পইণ্ট তালিকা ২০২৫-২৭: দ্বিতীয় স্থানলৈ উন্নীত নিউজীলেণ্ড, ভাৰতৰ স্থান কিমান ?
দ্বিপাক্ষিক শৃংখলাৰ তৃতীয়খন টেষ্টত নিউজীলেণ্ডে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ৩২৩ ৰাণৰ বৃহৎ ব্যৱধানত জয়লাভেৰে পইণ্ট তালিকাত দ্বিতীয় স্থানলৈ উন্নীত ।
হায়দৰাবাদ : মাউণ্ট মাউংগানুত অনুষ্ঠিত তৃতীয়খন টেষ্টত ৱেষ্ট ইণ্ডিজক ৩২৩ ৰাণত পৰাস্ত কৰি বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপ (World Test Championship, WTC) ২০২৫-২৭ চক্ৰৰ ৰেংকিঙত দ্বিতীয় স্থানলৈ উন্নীত হৈছে নিউজীলেণ্ড । এই জয়ৰ জৰিয়তে কিৱি বাহিনীয়ে শৃংখলাটো ২-০ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰাৰ লগতে ডব্লিউ টি চিৰ ৰেংকিঙত নিজৰ পূৰ্বৰ স্থানতকৈও এটা স্থান ওপৰলৈ উন্নীত হয় ।
দ্বিতীয় স্থানত নিউজীলেণ্ড, ষষ্ঠ স্থানত ভাৰত
বৰ্তমান নিউজীলেণ্ড ৭৭.৭৮ শতাংশ পইণ্টেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে । চলিত চক্ৰত খেলা তিনিখন মেচৰ ভিতৰত নিউজীলেণ্ডে দুখন মেচত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এখন মেচ ড্ৰ’ত সমাপ্ত হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে দলটো তৃতীয় স্থানত আছিল ।
New Zealand's bowlers finish the job in Mount Maunganui to claim 12 #WTC27 points and a 2-0 series win 👏#NZvWI 📲 https://t.co/RsAVYUUerk pic.twitter.com/pA62cthcMW— ICC (@ICC) December 22, 2025
আনহাতে, ৪৮.১৫ শতাংশ পইণ্টেৰে বৰ্তমান ভাৰত ষষ্ঠ স্থানত আছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ৰেংকিঙত টীম ইণ্ডিয়া সপ্তম স্থানত আছিল ।
৩২৩ ৰাণৰ বৃহৎ ব্যৱধানত জয়লাভ নিউজীলেণ্ডৰ
এই টেষ্ট শৃংখলাত আৰম্ভণিৰে পৰা শেষলৈকে আয়োজক দলটোৱে সম্পূৰ্ণ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে । দ্বিতীয় টেষ্টত টছত জয়লাভ কৰি নিউজীলেণ্ডে প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । প্ৰথম ইনিংছত কিৱি বাহিনীয়ে মুঠ ৫৭৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । এই ৰাণ সংখ্যাত অ’পেনাৰ টম লেথাম আৰু ডেভন কনৱেয়ে অনবদ্য বৰঙনি আগবঢ়ায় । দুয়োৱে অপেনিং যুটিত দলটোলৈ ৩২৩ ৰাণৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ আগবঢ়ায় । আনহাতে, ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজে প্ৰথম ইনিংছত ৪২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । কাভেম হজেৰ বেটৰ পৰা আহে অপৰাজিত ১২৩ ৰাণৰ এক যুঁজাৰু ইনিংছ ।
A strong start to New Zealand's #WTC27 campaign 🙌— ICC (@ICC) December 22, 2025
More from the #NZvWI series📲 https://t.co/1eslGLc9qx pic.twitter.com/jM91wt4WNL
নিউজীলেণ্ডে প্ৰথম ইনিংছত অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ পিছত দ্বিতীয় ইনিংছত ২ উইকেটত ৩০৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি বিপক্ষৰ বাবে ৪৬২ ৰাণৰ বিশাল লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে । কিন্তু এই ৰাণ সংখ্যাৰ লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰিবলৈ যোৱাটো আলহী দলটোৰ বাবে অতি কঠিন হৈ পৰে । অৱশেষত ১৩৮ দলীয় স্ক'ৰতে সকলো উইকেট বিসৰ্জন দিয়ে ।
কনৱে আৰু জেকব ডাফী মেচ আৰু শৃংখলাৰ শ্ৰেষ্ঠ
নিউজীলেণ্ডৰ অ’পেনাৰ ডেভন কনৱেয়ে প্ৰথম ইনিংছত দ্বিশতক অৰ্জন কৰাৰ লগতে দ্বিতীয় ইনিংছত শতক অৰ্জন কৰি মেন অব দ্য মেচৰ সন্মান লাভ কৰে । আনহাতে, ১৫.৪৩ বলিং গড়ৰে তিনিখন মেচৰ পৰা ২৩টা উইকেট দখল কৰি জেকব ডাফীয়ে মেন অব দ্য ছিৰিজৰ সন্মান লাভ কৰে ।
উল্লেখ্য যে একেখন টেষ্ট মেচতে দুটাকৈ শতক অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী নিউজীলেণ্ডৰ বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হয় কনৱে । লগতে ডাফীয়ে ৰিচাৰ্ড হেডলীক অতিক্ৰম কৰি এটা কেলেণ্ডাৰ বছৰত সকলো ফৰ্মেটত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত দেশৰ হৈ সৰ্বাধিক উইকেট দখলকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হয় ।