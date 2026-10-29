ডব্লিউপিএল ২০২৭ : নিলামত উজলিল কৰ্ণাটকৰ উমা, অসমৰ উমা এইবাৰো বঞ্চিত
মিনি নিলামত ১৫০ গৰাকী খেলুৱৈৰ ভিতৰত ২৫ গৰাকী খেলুৱৈক ক্ৰয় কৰা হয় । নিলামৰ তালিকাত থাকিলেও কোনো দলে ক্ৰয় নকৰিলে অসমৰ উমা চেত্ৰীক ।
Published : October 29, 2026 at 5:19 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 5:26 PM IST
হায়দৰাবাদ : কেৰালামৰ কোচিত বুধবাৰে উইমেনছ প্ৰিমিয়াৰ লীগ ২০২৭ৰ (ডব্লিউপিএল) মিনি নিলাম অনুষ্ঠিত হয় । ২৭ টা স্লটত মুঠ ১৫০ গৰাকী ক্ৰিকেটাৰে নিলামত অংশগ্ৰহণ কৰে । অৱশ্য়ে শেষত মাত্ৰ ২৫ খেলুৱৈকহে ক্ৰয় কৰা হয় । এই নিলামত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অল ৰাউণ্ডাৰ ছ'ফি ম'লিনেক্স আৰু ১৫ বছৰীয়া উমা কাশ্যৱী মূল আকৰ্ষণ আছিল ।
ইউপি ৱাৰিয়ৰ্ছে সৰ্বাধিক ১.১০ কোটি টকাত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খেলুৱৈগৰাকীক ক্ৰয় কৰে । ইফালে উমা কাশ্যৱী ডব্লিউপিএলৰ ইতিহাসত নিলাম হোৱা আটাইতকৈ কম বয়সীয়া খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় । উমা কাশ্যৱীক দিল্লী কেপিটেলছে ১০ লাখ টকাত ক্ৰয় কৰে ।
#CWC25 Winner incoming to the Warriorz camp 👏 Relive the hammer coming down for @SnehRana15 as she heads to @UPWarriorz for INR 30 Lakh! 🔨 #TATAWPL | #TATAWPLAuction https://t.co/Ln4Yh9EE6N— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
এইবাৰো বঞ্চিত হ'ল উমা, গুজৰাটৰ হৈ খেলিব জিণ্টিয়ে
ইফালে অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ উমা চেত্ৰীক এইবাৰো কোনো এটা দলে ক্ৰয় নকৰিলে । চেত্ৰীৰ নিলামত প্ৰাৰম্ভিক মূল্য ৩০ লাখ আছিল যদিও কোনো এটা ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে বাছনি নকৰিলে । অৱশ্যে অসমৰ আন এগৰাকী খেলুৱৈ জিণ্টিমণি কলিতা এইবাৰ গুজৰাট জায়েণ্টছত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । গুজৰাটে জিণ্টিমণিক ৰিটেইন কৰিছে ।
THE AUCTION'S BIGGEST MOVES 📊 Which player are you most excited to watch in #TATAWPL 2027? 👇 #TATAWPLAuction https://t.co/N5IovdhzPF— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
ডব্লিউপিএল নিলামত আটাইতকৈ দামী খেলুৱৈ
এই মিনি নিলামত কেইবাজনো খেলুৱৈয়ে এইবাৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি সলনি কৰিলে । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অল-ৰাউণ্ডাৰ ছ'ফি ম'লিনেক্সৰ বাবে ইউপি ৱাৰিয়ৰ্ছ আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হয় আৰু অৱশেষত ইউপি ৱাৰিয়ৰ্ছে তেওঁক নিলামৰ সৰ্বাধিক মূল্য ১.১০ কোটি টকাত দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে । ২০২৪ চনত আৰচিবিয়ে খিতাপ জয় কৰাৰ সময়ত দলটোৰ অংশ আছিল ম'লিনেক্স আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁক অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দলটোৰ অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
The moment history was created at #TATAWPLAuction 2027 🔨✨ 🎥 15-year-old Uma Kashvi becomes the 𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜𝙚𝙨𝙩 𝙥𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙨𝙤𝙡𝙙 at a #TATAWPL Auction 💙 @DelhiCapitals https://t.co/ArItcPrwR9— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
১৫ বছৰীয়া কাশ্যৱীয়ে ৰচিলে ইতিহাস
দিল্লী কেপিটেলছে ১০ লাখ টকাত ক্ৰয় কৰাৰ পিছত কৰ্ণাটকৰ ১৫ বছৰীয়া ক্ৰিকেটাৰ উমা কাশ্যৱীয়ে ডব্লিউপিএলৰ নিলামত ক্ৰয় কৰা আটাইতকৈ কম বয়সীয়া খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । ১৫ বছৰ ২০২ দিন বয়সত তেওঁ পূৰ্বৰ দিয়া যাদৱৰ অভিলেখ অতিক্ৰম কৰিলে । দিয়া যাদৱক ১৬ বছৰ বয়সত যোৱা বছৰৰ ডব্লিউপিএলৰ নিলামত ক্ৰয় কৰা হৈছিল ।
𝐓𝐡𝐞 𝐭𝐨𝐩 𝐛𝐮𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 #TATAWPLAuction 𝟐𝟎𝟐𝟕 👏 @UPWarriorz fans, how thrilled are you to welcome the Australian skipper to your side for the upcoming season? 💜 #TATAWPL https://t.co/41gWpkP9aR— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
ভাৰতৰ ষ্টাৰ খেলুৱৈ
ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত প্ৰভাৱশালী বেটছমেন কিৰণ নৱগিৰেক দিল্লী কেপিটেলছে ৭৫ লাখ টকাত ক্ৰয় কৰে । তেওঁৰ নিলামৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য ৪০ লাখ আছিল । যুৱ উইকেটকীপাৰ বেটছমেন জি কামালিনীক গুজৰাট জায়েণ্টছে ৪০ লাখ টকাত ক্ৰয় কৰে । অভিজ্ঞ ভাৰতীয় খেলুৱৈ স্নেহ ৰাণা আৰু উইকেটকীপাৰ সুষমা বাৰ্মাক ইউপি ৱাৰিয়ৰ্ছ দলে ৩০ লাখ টকাত ক্ৰয় কৰে ।
ডব্লিউপিএল ২০২৭ নিলামৰ পিছত দলবোৰ-
দিল্লী কেপিটেলছ
এনাবেল সদৰলেণ্ড, চিনেলে হেনৰী, দিয়া যাদৱ, জেমিমাহ ৰড্ৰিগেছ, ল'ৰা উলৱাৰ্ড, লুচি হেমিল্টন, মমতা মাদিৱালা, মাৰিজান কাপ্প, মিন্নু মণি, এন শ্ৰীচৰাণী, নন্দনী শৰ্মা, নিকি প্ৰসাদ, শেফালী বাৰ্মা ।
নিলামত ক্ৰয় কৰা খেলুৱৈ : কিৰণ নৱগিৰে (৭৫ লাখ), উমা কাশ্যৱী (১০ লাখ), কিৰ্ষ্টি গৰ্ডন (১০ লাখ), নাজমা খান (১০ লাখ)
গুজৰাট জায়েণ্টছ
অনুষ্কা শৰ্মা, এছলি গাৰ্ডনাৰ, বেথ মুনী, ভাৰতী ফুলমালি, জৰ্জিয়া ৱাৰেহাম, হেপি কুমাৰী, জিণ্টিমণি কলিতা, কণিকা আহুজা, কাশ্যৱী গৌতম, কিম গাৰ্থ, ৰাজেশ্বৰী গায়কৱাড়, ৰেণুকা সিং, ছ'ফি ডিভাইন, তনুজা কানৱাৰ, যস্তিকা ভাটিয়া ।
নিলামত ক্ৰয় কৰা খেলুৱৈ : জি কামালিনী (৪০ লাখ), অ'ৰ্লা প্ৰেণ্ডাৰগেষ্ট (৩০ লাখ), ছামাইৰা ৰাঘৱ (১০ লাখ)
মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ
অমনজোৎ কৌৰ, আমেলিয়া কেৰ, হৰমনপ্ৰীত কৌৰ, হেলি মেথিউছ, নাট স্কাইভাৰ ব্ৰুণ্ট, নিকোলা কেৰী, ৰহিলা ফিৰদৌছ, সজীৱ সজানা, সংস্কৃতি গুপ্তা, শ্ববনীম ইছমাইল, বৈষ্ণৱী শৰ্মা ।
নিলামত ক্ৰয় কৰা খেলুৱৈ : দিশা কাছাত (১০ লাখ), লতিকা ইনামদাৰ (১০ লাখ), ভাৰতী ৰাৱল (১০ লাখ), সানিকা চালকে (১০ লাখ), শ্বেতা শ্বেৰাৱত (২০ লাখ), অক্ষিতা ভগত (১০ লাখ)
ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু
অৰুন্ধতী ৰেড্ডী, এলিছ পেৰী, জৰ্জিয়া ৱ'ল, লৰেন বেল, নাদিন ডি ক্লাৰ্ক, পূজা বষ্ট্ৰাকাৰ, প্ৰাত্যুষা কুমাৰ, প্ৰেমা ৰাৱট, ৰাধা যাদৱ, ৰিচা ঘোষ, সয়ালী সাতঘৰে, শ্ৰেয়ংকা পাটিল, স্মৃতি মান্ধনা ।
নিলামত ক্ৰয় কৰা খেলুৱৈ : জেছ জনাছেন (৪০ লাখ), তেজাল হাছাবনিছ (৩০ লাখ), বৃন্দা দীনেশ (১০ লাখ), ক্ল' ট্ৰায়ন (৩০ লাখ)
ইউপি ৱাৰিয়ৰ্ছ
দীপ্তি শৰ্মা, হাৰ্লিন দেউল, ক্ৰান্তি গৌৰ, মেগ লেনিং, ফিবি লিচফিল্ড, প্ৰতিকা ৰাৱল, শিখা পাণ্ডে, শিপ্ৰা গিৰি, ছিমৰণ শ্বেখ, ছ'ফি এক্লেষ্টোন, টাৰা ন'ৰিছ ।
নিলামত ক্ৰয় কৰা খেলুৱৈ : ছ'ফি ম'লিনেক্স (১.১০ কোটি), স্নেহ ৰাণা (৩০ লাখ), গ্ৰেচ হেৰিছ (৩০ লাখ), সুষমা বাৰ্মা (৩০ লাখ), কেথৰিন ব্ৰাইছ (১০ লাখ), মনালি দক্ষিনী (১০ লাখ), ছাহানা পাৱাৰ (১০ লাখ), আশা শোভানা (৩০ লাখ)
কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব খেল ?
অহা বছৰ জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব ডব্লিউপিএল ২০২৭ । খেলসমূহ ১৪ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব । ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ'ব । মুঠ ২২ খন মেচ ৰাউণ্ড ৰবিন ফৰ্মেটত অনুষ্ঠিত হ'ব । এই খেলসমূহ মুম্বাইৰ ব্ৰাবৰ্ণ ষ্টেডিয়াম আৰু বডোদৰাৰ কোটাম্বি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :