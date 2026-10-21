WPL 2027 নিলাম তালিকা : ১১৯ ভাৰতীয়কে ধৰি ১৪৬ খেলুৱৈ উঠিব নিলামত
নিলামৰ তালিকাত অসমৰ উমা চেত্ৰীৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য ৩০ লাখ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে ।
Published : October 21, 2026 at 4:42 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 5:07 PM IST
হায়দৰাবাদ : আগন্তুক মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগ (Women’s Premier League, WPL) ছিজনৰ বাবে অহা ২৮ অক্টোবৰত কোচিত নিলাম অনুষ্ঠিত হ’ব । এই নিলামত ডব্লিউপিএলৰ ফ্ৰেন্সাইজী দলসমূহে নিজৰ পছন্দৰ খেলুৱৈক চুক্তিবদ্ধ কৰাৰ বাবে তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব । ১১৯ গৰাকী ভাৰতীয়কে ধৰি মুঠ ১৪৬ গৰাকী ক্ৰিকেটাৰে পাঁচটা ফ্ৰেন্সাইজীৰ ২৭টা উপলব্ধ শ্লটৰ বাবে নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
১১৯ গৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰৰ ভিতৰত ২২ গৰাকী কেপড (capped) অৰ্থাৎ পূৰ্বতে অংশগ্ৰহণ কৰা আৰু ৯৭ গৰাকী অনকেপড (uncapped) অৰ্থাৎ নতুন ক্ৰিকেটাৰ । ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ বাবে মুঠ ২০টা শ্লট উপলব্ধ । যাৰ বাবে দল গঠন কৰাটো কিছুমানৰ বাবে কঠিন হ’ব ।
🚨 News 🚨 #TATAWPLAuction 2027 Player List announced! The player auction will see 146 players competing for 27 available slots 📝 📍 Kochi ⏰ October 28, 5.30 PM IST 🔽 More details | #TATAWPL https://t.co/GKfyOO1Kar— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 19, 2026
সহযোগী ৰাষ্ট্ৰৰ (Associate Nations) ছয়গৰাকীকে ধৰি ২৭ গৰাকী বিদেশী খেলুৱৈয়ে তেওঁলোকৰ বাবে উপলব্ধ সাতটা শ্লটৰ বাবে যুঁজিব । বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ খেলুৱৈৰ ভিতৰত ১৪ গৰাকী কেপডৰ বিপৰীতে ১৩ গৰাকী আনকেপড ।
🚨 News 🚨 #TATAWPLAuction 2027 Player List announced! The player auction will see 146 players competing for 27 available slots 📝 📍 Kochi ⏰ October 28, 5.30 PM IST 🔽 More details | #TATAWPL https://t.co/GKfyOO1Kar— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 19, 2026
ইংলেণ্ডৰ বেটছমেন ছ'ফিয়া ডাংকলি আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অলৰাউণ্ডাৰ ছফী মলিনেক্স হৈছে এই নিলামত প্ৰাৰম্ভিক মূল্য (base price) ৫০ লাখ টকাৰ একমাত্ৰ দুগৰাকী খেলুৱৈ । ভাৰতীয় বেটছমেন গুনালন কমলিনী আৰু কিৰণ নৱগিৰেৰ লগতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অলৰাউণ্ডাৰ হিদাৰ গ্ৰেহাম আৰু জেছ জ’নাচেনৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য হৈছে ৪০ লাখ টকা । আনহাতে, নিলামত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া তথা পূৰ্বৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ উমা চেত্ৰীৰ (কেপড) প্ৰাৰম্ভিক মূল্য হৈছে ৩০ লাখ টকা ।
1️⃣4️⃣6️⃣ registered players 2️⃣7️⃣ spots up for grabs 🔨 A look at the Player List breakdown for #TATAWPLAuction 2027 🔢 Catch the #TATAWPL Auction on https://t.co/iijqYiReV7 on October 28 🗓️ https://t.co/6FgeuHVbVU— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 20, 2026
উল্লেখ্য যে ৩০ গৰাকী খেলুৱৈয়ে ৩০ লাখ প্ৰাৰম্ভিক মূল্যৰে নিলামত পঞ্জীয়ন কৰিছে । উমা চেত্ৰীৰ উপৰি এই তালিকাত ভাৰতীয় অলৰাউণ্ডাৰ স্নেহ ৰাণা, শ্ৰীলংকাৰ অধিনায়ক চামাৰী আটাপাট্টু আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অলৰাউণ্ডাৰ গ্ৰেচ হেৰিছৰ দৰে কেইবাগৰাকীও উল্লেখযোগ্য খেলুৱৈ আছে ।
ডব্লিউপিএল ২০২৭ নিলাম
- কেপড ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ - ২২
- কেপড বিদেশী ক্ৰিকেটাৰ - ১৪
- আনকেপড ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ - ৯৭
- আনকেপড বিদেশী ক্ৰিকেটাৰ - ১৩
ডব্লিউপিএল ২০২৭ নিলামৰ কেইগৰাকীমান খেলুৱৈ
|নাম
|দেশ
|ভূমিকা
|স্থিতি
|প্ৰাৰম্ভিক মূল্য
|ৰাগবী বিষ্ট
|ভাৰত
|বেটাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|ছ'ফিয়া ডাংকলে
|ইংলেণ্ড
|বেটাৰ
|কেপড
|৫০ লাখ
|তেজাল হাছাবনিছ
|ভাৰত
|বেটাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|গুনালান কমলিনী
|ভাৰত
|বেটাৰ
|কেপড
|৪০ লাখ
|কিৰণ নৱগিৰে
|ভাৰত
|বেটাৰ
|কেপড
|৪০ লাখ
|আয়ুসী ছোনী
|ভাৰত
|বেটাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|ছামাৰী আটাপাট্টু
|শ্ৰীলংকা
|অলৰাউণ্ডাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|গ্ৰেচ হেৰিছ
|অষ্ট্ৰেলিয়া
|অলৰাউণ্ডাৰ
|কেপড
|৫০ লাখ
|ছ'ফী মলিনেক্স
|অষ্ট্ৰেলিয়া
|অলৰাউণ্ডাৰ
|কেপড
|৫০ লাখ
|অৰ্লা প্ৰেনডাৰগাষ্ট
|আয়াৰলেণ্ড
|অলৰাউণ্ডাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|স্নেহ ৰাণা
|ভাৰত
|অলৰাউণ্ডাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|তানিয়া ভাটিয়া
|ভাৰত
|উইকেটৰক্ষক
|কেপড
|৩০ লাখ
|উমা চেত্ৰী
|ভাৰত
|উইকেটৰক্ষক
|কেপড
|৩০ লাখ
|নুজহাত পাৰবিন
|ভাৰত
|উইকেটৰক্ষক
|কেপড
|৩০ লাখ
|সুষমা বাৰ্মা
|ভাৰত
|উইকেটৰক্ষক
|কেপড
|৩০ লাখ
|মিতালী অযোধ্যা
|শ্ৰীলংকা
|বলাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|ৰ'জমেৰী মেয়াৰ
|নিউজীলেণ্ড
|বলাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|তিতাছ সাধু
|ভাৰত
|বলাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|ছাইমা ঠাকুৰ
|ভাৰত
|বলাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|টায়লা ভেলেমিংক
|অষ্ট্ৰেলিয়া
|বলাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|সাইকা ইশাক
|ভাৰত
|বলাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|প্ৰিয়া মিশ্ৰ
|ভাৰত
|বলাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|ননকুলুলেকো মালবা
|দক্ষিণ আফ্ৰিকা
|বলাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|আশা শোভানা
|ভাৰত
|বলাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|বৃন্দা দীনেশ
|ভাৰত
|বলাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|হুমাইৰা কাজী
|ভাৰত
|বেটাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|দিশা কাশাত
|ভাৰত
|বেটাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|গৌতমী নায়ক
|ভাৰত
|বেটাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|শ্বেতা শ্বেৰাৱট
|ভাৰত
|বেটাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|পূৰ্বজা বাৰ্লেকাৰ
|ভাৰত
|বেটাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|সুজাতা দে'
|ভাৰত
|অলৰাউণ্ডাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|টেছ ফ্লিনটফ
|অষ্ট্ৰেলিয়া
|অলৰাউণ্ডাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|পুনম খেমনাৰ
|ভাৰত
|অলৰাউণ্ডাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|অনন্দিতা কিশোৰ
|ভাৰত
|অলৰাউণ্ডাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|চাৰ্লি নট
|অষ্ট্ৰেলিয়া
|অলৰাউণ্ডাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|প্ৰগতি সিং
|ভাৰত
|অলৰাউণ্ডাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|ভৱিকা আহিৰে
|ভাৰত
|উইকেটৰক্ষক
|আনকেপড
|১০ লাখ
|ছাৰা ব্ৰাইচ
|স্কটলেণ্ড
|উইকেটৰক্ষক
|এছ’চিয়েট
|১০ লাখ
|লতিকা ইনামদাৰ
|ভাৰত
|উইকেটৰক্ষক
|আনকেপড
|১০ লাখ
|শিৱানী সিং
|ভাৰত
|উইকেটৰক্ষক
|আনকেপড
|১০ লাখ
|ৰিমা এক্কা
|ভাৰত
|বলাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|শ্ৰদ্ধা পোখাৰকাৰ
|ভাৰত
|বলাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|যশশ্ৰী এছ
|ভাৰত
|বলাৰ
|আনকেপড
|২০ লাখ
|শ্ববনাম ছাকিল
|ভাৰত
|বলাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|এড্লা স্ৰুজানা
|ভাৰত
|বলাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|সামান্থা বেটছ
|অষ্ট্ৰেলিয়া
|বলাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|ভাৰতী ৰাৱাল
|ভাৰত
|বলাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|চানু সেন
|ভাৰত
|বলাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|পাৰুণিকা ছিছ’ডিয়া
|ভাৰত
|বলাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|সোণম যাদৱ
|ভাৰত
|বলাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|এন্নেৰী ডেৰকচেন
|দক্ষিণ আফ্ৰিকা
|অলৰাউণ্ডাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|হিডাৰ গ্ৰেহাম
|অষ্ট্ৰেলিয়া
|অলৰাউণ্ডাৰ
|কেপড
|৪০ লাখ
|জেছ জোনাচেন
|অষ্ট্ৰেলিয়া
|অলৰাউণ্ডাৰ
|কেপড
|৪০ লাখ
|কাইলা ৰেইনেকে
|দক্ষিণ আফ্ৰিকা
|অলৰাউণ্ডাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|ক্ল’ ট্ৰাইয়ন
|দক্ষিণ আফ্ৰিকা
|অলৰাউণ্ডাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|প্ৰীতি বসু
|ভাৰত
|বলাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|শুচি উপাধ্যায়
|ভাৰত
|বলাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|দেৱীকা বৈদ্য
|ভাৰত
|বলাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|সানিকা চালকে
|ভাৰত
|বেটাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|প্ৰণৱী চন্দ্ৰা
|ভাৰত
|বেটাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|ইৰা যাদৱ
|ভাৰত
|বেটাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|শ্ৰদ্ধা নবিৰা
|ভাৰত
|বেটাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|তানিশা ওহলান
|ভাৰত
|বেটাৰ
|আনকেপড
|২০ লাখ
|বাৰ্ণিকা সিং
|ভাৰত
|বেটাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|মাইটলান ব্ৰাউন
|অষ্ট্ৰেলিয়া
|অলৰাউণ্ডাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|কেথ্ৰিন ব্ৰাইচ
|স্কটলেণ্ড
|অলৰাউণ্ডাৰ
|এছ’চিয়েট
|১০ লাখ
|ডাৰ্চি কাৰ্টাৰ
|স্কটলেণ্ড
|অলৰাউণ্ডাৰ
|এছ’চিয়েট
|১০ লাখ
|উমা কাশৱী
|ভাৰত
|অলৰাউণ্ডাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|অমনদীপ কৌৰ
|ভাৰত
|অলৰাউণ্ডাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|যোশিতা ভিজে
|ভাৰত
|অলৰাউণ্ডাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|খুচী ভাটিয়া
|ভাৰত
|উইকেটৰক্ষক
|আনকেপড
|১০ লাখ
|ৰিয়া চৌধুৰী
|ভাৰত
|উইকেটৰক্ষক
|আনকেপড
|১০ লাখ
|বেবেট ডি লাডে
|নেদাৰলেণ্ড
|উইকেটৰক্ষক
|এছ’চিয়েট
|১০ লাখ
|প্ৰজ্ঞা ৰাৱত
|ভাৰত
|উইকেটৰক্ষক
|আনকেপড
|১০ লাখ
|অংশু অপূৰ্ব
|ভাৰত
|বলাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|যশস্বী কট্টা
|ভাৰত
|বলাৰ
|আনকেপড
|২০ লাখ
|নন্দনা শ্ৰীধৰণ
|ভাৰত
|বলাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|জ্যোতি ঠাকুৰ
|ভাৰত
|বলাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|গাৰ্গী ৱানকাৰ
|ভাৰত
|বলাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|অপেক্ষা আনন্দ
|ভাৰত
|বলাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|নিকিতা চৌহান
|ভাৰত
|বলাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|কিৰ্ষ্টি গৰ্ডন
|স্কটলেণ্ড
|বলাৰ
|এছ’চিয়েট
|১০ লাখ
|শ্ৰেয়া শ্ৰীবাস
|ভাৰত
|বলাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|পুনম ছোনী
|ভাৰত
|বলাৰ
|আনকেপড
|১০ লাখ
|ছিমৰন বাহাদুৰ
|ভাৰত
|অলৰাউণ্ডাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|মোনা মিশ্ৰম
|ভাৰত
|অলৰাউণ্ডাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ
|অঞ্জলি সৰ্বানী
|ভাৰত
|অলৰাউণ্ডাৰ
|কেপড
|৩০ লাখ