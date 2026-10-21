ETV Bharat / sports

WPL 2027 নিলাম তালিকা : ১১৯ ভাৰতীয়কে ধৰি ১৪৬ খেলুৱৈ উঠিব নিলামত

নিলামৰ তালিকাত অসমৰ উমা চেত্ৰীৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য ৩০ লাখ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে ।

WPL 2027 AUCTION
টাটা ডব্লিউপিএল ট্ৰফী (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 21, 2026 at 4:42 PM IST

|

Updated : October 21, 2026 at 5:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : আগন্তুক মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগ (Women’s Premier League, WPL) ছিজনৰ বাবে অহা ২৮ অক্টোবৰত কোচিত নিলাম অনুষ্ঠিত হ’ব । এই নিলামত ডব্লিউপিএলৰ ফ্ৰেন্সাইজী দলসমূহে নিজৰ পছন্দৰ খেলুৱৈক চুক্তিবদ্ধ কৰাৰ বাবে তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব । ১১৯ গৰাকী ভাৰতীয়কে ধৰি মুঠ ১৪৬ গৰাকী ক্ৰিকেটাৰে পাঁচটা ফ্ৰেন্সাইজীৰ ২৭টা উপলব্ধ শ্লটৰ বাবে নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

১১৯ গৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰৰ ভিতৰত ২২ গৰাকী কেপড (capped) অৰ্থাৎ পূৰ্বতে অংশগ্ৰহণ কৰা আৰু ৯৭ গৰাকী অনকেপড (uncapped) অৰ্থাৎ নতুন ক্ৰিকেটাৰ । ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ বাবে মুঠ ২০টা শ্লট উপলব্ধ । যাৰ বাবে দল গঠন কৰাটো কিছুমানৰ বাবে কঠিন হ’ব ।

সহযোগী ৰাষ্ট্ৰৰ (Associate Nations) ছয়গৰাকীকে ধৰি ২৭ গৰাকী বিদেশী খেলুৱৈয়ে তেওঁলোকৰ বাবে উপলব্ধ সাতটা শ্লটৰ বাবে যুঁজিব । বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ খেলুৱৈৰ ভিতৰত ১৪ গৰাকী কেপডৰ বিপৰীতে ১৩ গৰাকী আনকেপড ।

ইংলেণ্ডৰ বেটছমেন ছ'ফিয়া ডাংকলি আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অলৰাউণ্ডাৰ ছফী মলিনেক্স হৈছে এই নিলামত প্ৰাৰম্ভিক মূল্য (base price) ৫০ লাখ টকাৰ একমাত্ৰ দুগৰাকী খেলুৱৈ । ভাৰতীয় বেটছমেন গুনালন কমলিনী আৰু কিৰণ নৱগিৰেৰ লগতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অলৰাউণ্ডাৰ হিদাৰ গ্ৰেহাম আৰু জেছ জ’নাচেনৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য হৈছে ৪০ লাখ টকা । আনহাতে, নিলামত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া তথা পূৰ্বৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ উমা চেত্ৰীৰ (কেপড) প্ৰাৰম্ভিক মূল্য হৈছে ৩০ লাখ টকা ।

উল্লেখ্য যে ৩০ গৰাকী খেলুৱৈয়ে ৩০ লাখ প্ৰাৰম্ভিক মূল্যৰে নিলামত পঞ্জীয়ন কৰিছে । উমা চেত্ৰীৰ উপৰি এই তালিকাত ভাৰতীয় অলৰাউণ্ডাৰ স্নেহ ৰাণা, শ্ৰীলংকাৰ অধিনায়ক চামাৰী আটাপাট্টু আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অলৰাউণ্ডাৰ গ্ৰেচ হেৰিছৰ দৰে কেইবাগৰাকীও উল্লেখযোগ্য খেলুৱৈ আছে ।

ডব্লিউপিএল ২০২৭ নিলাম

  • কেপড ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ - ২২
  • কেপড বিদেশী ক্ৰিকেটাৰ - ১৪
  • আনকেপড ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ - ৯৭
  • আনকেপড বিদেশী ক্ৰিকেটাৰ - ১৩

ডব্লিউপিএল ২০২৭ নিলামৰ কেইগৰাকীমান খেলুৱৈ

নাম দেশ ভূমিকা স্থিতিপ্ৰাৰম্ভিক মূল্য
ৰাগবী বিষ্ট ভাৰত বেটাৰ কেপড৩০ লাখ
ছ'ফিয়া ডাংকলে ইংলেণ্ড বেটাৰ কেপড ৫০ লাখ
তেজাল হাছাবনিছ ভাৰত বেটাৰ কেপড ৩০ লাখ
গুনালান কমলিনী ভাৰত বেটাৰ কেপড ৪০ লাখ
কিৰণ নৱগিৰে ভাৰত বেটাৰ কেপড ৪০ লাখ
আয়ুসী ছোনী ভাৰত বেটাৰ কেপড ৩০ লাখ
ছামাৰী আটাপাট্টু শ্ৰীলংকা অলৰাউণ্ডাৰ কেপড ৩০ লাখ
গ্ৰেচ হেৰিছ অষ্ট্ৰেলিয়া অলৰাউণ্ডাৰ কেপড ৫০ লাখ
ছ'ফী মলিনেক্স অষ্ট্ৰেলিয়া অলৰাউণ্ডাৰ কেপড ৫০ লাখ
অৰ্লা প্ৰেনডাৰগাষ্ট আয়াৰলেণ্ড অলৰাউণ্ডাৰ কেপড ৩০ লাখ
স্নেহ ৰাণা ভাৰত অলৰাউণ্ডাৰ কেপড ৩০ লাখ
তানিয়া ভাটিয়া ভাৰত উইকেটৰক্ষক কেপড ৩০ লাখ
উমা চেত্ৰী ভাৰত উইকেটৰক্ষক কেপড ৩০ লাখ
নুজহাত পাৰবিন ভাৰত উইকেটৰক্ষক কেপড ৩০ লাখ
সুষমা বাৰ্মা ভাৰত উইকেটৰক্ষক কেপড ৩০ লাখ
মিতালী অযোধ্যা শ্ৰীলংকা বলাৰ কেপড ৩০ লাখ
ৰ'জমেৰী মেয়াৰ নিউজীলেণ্ড বলাৰ কেপড ৩০ লাখ
তিতাছ সাধু ভাৰত বলাৰ কেপড ৩০ লাখ
ছাইমা ঠাকুৰ ভাৰত বলাৰ কেপড ৩০ লাখ
টায়লা ভেলেমিংক অষ্ট্ৰেলিয়া বলাৰ কেপড ৩০ লাখ
সাইকা ইশাক ভাৰত বলাৰ কেপড ৩০ লাখ
প্ৰিয়া মিশ্ৰ ভাৰত বলাৰ কেপড ৩০ লাখ
ননকুলুলেকো মালবা দক্ষিণ আফ্ৰিকা বলাৰ কেপড ৩০ লাখ
আশা শোভানা ভাৰত বলাৰ কেপড ৩০ লাখ
বৃন্দা দীনেশ ভাৰত বলাৰ কেপড ৩০ লাখ
হুমাইৰা কাজী ভাৰত বেটাৰ আনকেপড ১০ লাখ
দিশা কাশাত ভাৰত বেটাৰ আনকেপড ১০ লাখ
গৌতমী নায়ক ভাৰত বেটাৰ আনকেপড ১০ লাখ
শ্বেতা শ্বেৰাৱট ভাৰত বেটাৰ আনকেপড ১০ লাখ
পূৰ্বজা বাৰ্লেকাৰ ভাৰত বেটাৰ আনকেপড ১০ লাখ
সুজাতা দে' ভাৰত অলৰাউণ্ডাৰ আনকেপড ১০ লাখ
টেছ ফ্লিনটফ অষ্ট্ৰেলিয়া অলৰাউণ্ডাৰ আনকেপড ১০ লাখ
পুনম খেমনাৰ ভাৰত অলৰাউণ্ডাৰ আনকেপড ১০ লাখ
অনন্দিতা কিশোৰ ভাৰত অলৰাউণ্ডাৰ আনকেপড ১০ লাখ
চাৰ্লি নট অষ্ট্ৰেলিয়া অলৰাউণ্ডাৰ আনকেপড ১০ লাখ
প্ৰগতি সিং ভাৰত অলৰাউণ্ডাৰ আনকেপড ১০ লাখ
ভৱিকা আহিৰে ভাৰত উইকেটৰক্ষক আনকেপড ১০ লাখ
ছাৰা ব্ৰাইচ স্কটলেণ্ড উইকেটৰক্ষক এছ’চিয়েট ১০ লাখ
লতিকা ইনামদাৰ ভাৰত উইকেটৰক্ষক আনকেপড ১০ লাখ
শিৱানী সিং ভাৰত উইকেটৰক্ষক আনকেপড ১০ লাখ
ৰিমা এক্কা ভাৰত বলাৰ আনকেপড ১০ লাখ
শ্ৰদ্ধা পোখাৰকাৰ ভাৰত বলাৰ আনকেপড ১০ লাখ
যশশ্ৰী এছ ভাৰত বলাৰ আনকেপড ২০ লাখ
শ্ববনাম ছাকিল ভাৰত বলাৰ আনকেপড ১০ লাখ
এড্লা স্ৰুজানা ভাৰত বলাৰ আনকেপড ১০ লাখ
সামান্থা বেটছ অষ্ট্ৰেলিয়া বলাৰ আনকেপড ১০ লাখ
ভাৰতী ৰাৱাল ভাৰত বলাৰ আনকেপড ১০ লাখ
চানু সেন ভাৰত বলাৰ আনকেপড ১০ লাখ
পাৰুণিকা ছিছ’ডিয়া ভাৰত বলাৰ আনকেপড ১০ লাখ
সোণম যাদৱ ভাৰত বলাৰ আনকেপড ১০ লাখ
এন্নেৰী ডেৰকচেন দক্ষিণ আফ্ৰিকা অলৰাউণ্ডাৰ কেপড ৩০ লাখ
হিডাৰ গ্ৰেহাম অষ্ট্ৰেলিয়া অলৰাউণ্ডাৰ কেপড ৪০ লাখ
জেছ জোনাচেন অষ্ট্ৰেলিয়া অলৰাউণ্ডাৰ কেপড ৪০ লাখ
কাইলা ৰেইনেকে দক্ষিণ আফ্ৰিকা অলৰাউণ্ডাৰ কেপড ৩০ লাখ
ক্ল’ ট্ৰাইয়ন দক্ষিণ আফ্ৰিকা অলৰাউণ্ডাৰ কেপড ৩০ লাখ
প্ৰীতি বসু ভাৰত বলাৰ কেপড ৩০ লাখ
শুচি উপাধ্যায় ভাৰত বলাৰ কেপড ৩০ লাখ
দেৱীকা বৈদ্য ভাৰত বলাৰ কেপড ৩০ লাখ
সানিকা চালকে ভাৰত বেটাৰ আনকেপড ১০ লাখ
প্ৰণৱী চন্দ্ৰা ভাৰত বেটাৰ আনকেপড ১০ লাখ
ইৰা যাদৱ ভাৰত বেটাৰ আনকেপড ১০ লাখ
শ্ৰদ্ধা নবিৰা ভাৰত বেটাৰ আনকেপড ১০ লাখ
তানিশা ওহলান ভাৰত বেটাৰ আনকেপড ২০ লাখ
বাৰ্ণিকা সিং ভাৰত বেটাৰ আনকেপড ১০ লাখ
মাইটলান ব্ৰাউন অষ্ট্ৰেলিয়া অলৰাউণ্ডাৰ আনকেপড ১০ লাখ
কেথ্ৰিন ব্ৰাইচ স্কটলেণ্ড অলৰাউণ্ডাৰ এছ’চিয়েট ১০ লাখ
ডাৰ্চি কাৰ্টাৰ স্কটলেণ্ড অলৰাউণ্ডাৰ এছ’চিয়েট ১০ লাখ
উমা কাশৱী ভাৰত অলৰাউণ্ডাৰ আনকেপড ১০ লাখ
অমনদীপ কৌৰ ভাৰত অলৰাউণ্ডাৰ আনকেপড ১০ লাখ
যোশিতা ভিজে ভাৰত অলৰাউণ্ডাৰ আনকেপড ১০ লাখ
খুচী ভাটিয়া ভাৰত উইকেটৰক্ষক আনকেপড ১০ লাখ
ৰিয়া চৌধুৰী ভাৰত উইকেটৰক্ষক আনকেপড ১০ লাখ
বেবেট ডি লাডে নেদাৰলেণ্ড উইকেটৰক্ষক এছ’চিয়েট ১০ লাখ
প্ৰজ্ঞা ৰাৱত ভাৰত উইকেটৰক্ষক আনকেপড ১০ লাখ
অংশু অপূৰ্ব ভাৰত বলাৰ আনকেপড ১০ লাখ
যশস্বী কট্টা ভাৰত বলাৰ আনকেপড ২০ লাখ
নন্দনা শ্ৰীধৰণ ভাৰত বলাৰ আনকেপড ১০ লাখ
জ্যোতি ঠাকুৰ ভাৰত বলাৰ আনকেপড ১০ লাখ
গাৰ্গী ৱানকাৰ ভাৰত বলাৰ আনকেপড ১০ লাখ
অপেক্ষা আনন্দ ভাৰত বলাৰ আনকেপড ১০ লাখ
নিকিতা চৌহান ভাৰত বলাৰ আনকেপড ১০ লাখ
কিৰ্ষ্টি গৰ্ডন স্কটলেণ্ড বলাৰ এছ’চিয়েট ১০ লাখ
শ্ৰেয়া শ্ৰীবাস ভাৰত বলাৰ আনকেপড ১০ লাখ
পুনম ছোনী ভাৰত বলাৰ আনকেপড ১০ লাখ
ছিমৰন বাহাদুৰ ভাৰত অলৰাউণ্ডাৰ কেপড ৩০ লাখ
মোনা মিশ্ৰম ভাৰত অলৰাউণ্ডাৰ কেপড ৩০ লাখ
অঞ্জলি সৰ্বানী ভাৰত অলৰাউণ্ডাৰ কেপড ৩০ লাখ
লগতে পঢ়ক :জিম্বাবুৱেক ৯২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ৩-০ ত শৃংখলা দখল ভাৰতৰ
লগতে পঢ়ক :প্ৰজ্ঞান ওঝাৰ কান্ধত ভাৰতীয় পুৰুষ ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য নিৰ্বাচকৰ দায়িত্ব, সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত ৰমেশ পাৱাৰ
Last Updated : October 21, 2026 at 5:07 PM IST

TAGGED:

WOMENS PREMIER LEAGUE
WPL 2027
ডব্লিউপিএল
উমা চেত্ৰী
WPL 2027 AUCTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.