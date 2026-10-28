ETV Bharat / sports

ডব্লিউ পি এলৰ নিলামত উমা চেত্ৰীসহ ১৪৬ খেলুৱৈ

কোচিত অনুষ্ঠিত হ'ব ডব্লিউ পি এল ২০২৭ৰ নিলাম । উমা চেত্ৰীৰ নিলামৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য ৩০ লাখ টকা ।

WPL 2027 Auction
ডব্লিউপিএলৰ নিলামত উমা চেত্ৰীসহ ১৪৬ খেলুৱৈ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 28, 2026 at 2:57 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : উইমেনছ প্ৰিমিয়াৰ লীগ (ডব্লিউ পি এল) ২০২৭ৰ খেলুৱৈৰ নিলামৰ তালিকাত অসম কন্যা উমা চেত্ৰী পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । চেত্ৰীৰ নিলামৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য ৩০ লাখ । বিগত সংস্কৰণৰো নিলামত খেলুৱৈগৰাকী আছিল যদিও কোনো এটা দলেই ক্ৰয় কৰা নাছিল ।

যাৰ বাবে ডব্লিউপিএল ২০২৬ত খেলুৱৈগৰাকীক দেখা যোৱা নাছিল । অৱশ্যে এইবাৰ কোনটো দলে উমা চেত্ৰীক ক্ৰয় কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব । যাক লৈ অসমৰ লগতে খেলুৱৈগৰাকীৰ অনুৰাগীৰ মাজত ব্যাপক উৎকণ্ঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

সকলোৱে নিলামলৈ অপেক্ষা কৰি আছে । ইফালে কেৰালামৰ কোচিত ডব্লিউপিএল ২০২৭ নিলামৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে । বুধবাৰে সন্ধিয়া ৫.৩০ বজাৰ পৰা এই নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব ।

উল্লেখ্য যে ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগে যেনেদৰে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ বহু প্ৰতিভাৱান যুৱ খেলুৱৈক চিনাকি কৰাই দিছে, তেনেদৰে উইমেনছ প্ৰিমিয়াৰ লীগেও (ডব্লিউপিএল) মহিলা ক্ৰিকেটত নতুন প্ৰতিভাৰ উন্মেষ ঘটাইছে ।

বিশ্বৰ আগশাৰীৰ খেলুৱৈসকলৰ সৈতে একেলগে খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰি ভাৰতৰ উদীয়মান মহিলা ক্ৰিকেটাৰসকলে খেলৰ মান উন্নত কৰাৰ লগতে অভিজ্ঞতাও অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

এই লক্ষ্যৰে ২০২৭ বৰ্ষৰ ডব্লিউপিএলৰ বাবেও নতুন নতুন প্ৰতিভাক সুযোগ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিলামত মুঠ ১৪৬ গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

দলবোৰত খালী হৈ থকা মুঠ ২৭ টা স্থানৰ বাবে এই নিলাম অনুষ্ঠিত হ'ব । এই খেলুৱৈৰ তালিকাত ১১৯ গৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈ আছে । ভাৰতৰ খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত ২২ গৰাকী বৰ্তমান ভাৰতীয় দলৰ অংশ বা ভাৰতীয় দলৰ হৈ খেলিছিল । বাকী ৯৭ গৰাকী আনকেপ খেলুৱৈ আছে ।

একেদৰে বিদেশী খেলুৱৈ আছে ২৭ গৰাকী । তাৰ ভিতৰত ১৪ গৰাকীয়ে বিভিন্ন দেশৰ হৈ খেলা খেলুৱৈ অন্তৰ্ভুক্ত আছে আৰু ১৩ গৰাকী আনকেপ খেলুৱৈ আছে ।

নিলামত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা খেলুৱৈ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য তলত উল্লেখ কৰা হ'ল-

নিলামত ৫০ লাখৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্যৰ খেলুৱৈ

  • ছ'ফিয়া ডাংকলি - ইংলেণ্ড
  • ছ'ফি ম'লিনেক্স - অষ্ট্ৰেলিয়া

নিলামত ৪০ লাখৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্যৰ খেলুৱৈ

  • জি কামালিনী - ভাৰত
  • কিৰণ নৱগিৰে - ভাৰত
  • হিদাৰ গ্ৰেহাম - অষ্ট্ৰেলিয়া
  • জেছ জনাছেন - অষ্ট্ৰেলিয়া

নিলামত ৩০ লাখৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্যৰ খেলুৱৈ

  • ৰাঘৱী বিষ্ট - ভাৰত
  • তেজাল হাছাবনিছ - ভাৰত
  • আয়ুষী ছোনী - ভাৰত
  • চামাৰী আটাপাট্টু - শ্ৰীলংকা
  • গ্ৰেচ হেৰিছ - অষ্ট্ৰেলিয়া
  • অৰ্লা প্ৰেণ্ডাৰগাষ্ট - আয়াৰলেণ্ড
  • স্নেহ ৰাণা - ভাৰত
  • তানিয়া ভাটিয়া - ভাৰত
  • উমা চেত্ৰী - ভাৰত
  • নুজাট পাৰবিন - ভাৰত
  • সুষমা বাৰ্মা - ভাৰত
  • মিতালী অয়োদ্যা - শ্ৰীলংকা
  • ৰোজমেৰী মেয়াৰ - নিউজীলেণ্ড
  • তিতাছ সাধু - ভাৰত
  • ছাইমা ঠাকুৰ - ভাৰত
  • টাইলা ভ্লেমিংক - অষ্ট্ৰেলিয়া
  • ছাইকা ইছাক - ভাৰত
  • প্ৰিয়া মিশ্ৰ - ভাৰত
  • ননকুলুলেকো লাবা - দক্ষিণ আফ্ৰিকা
  • আশা ছোভানা - ভাৰত
  • এন্নেৰী ডেৰ্কচেন - দক্ষিণ আফ্ৰিকা
  • কাইলা ৰেইনেকে - দক্ষিণ আফ্ৰিকা
  • ক্ল' ট্ৰায়ন - দক্ষিণ আফ্ৰিকা
  • প্ৰীতি বসু - ভাৰত
  • শুচি উপাধ্যায় - ভাৰত
  • দেৱীকা বৈদ্য - ভাৰত
  • ছিমৰণ বাহাদুৰ - ভাৰত
  • মোনা মেশ্ৰাম - ভাৰত
  • অঞ্জলি সৰ্বাণী - ভাৰত
  • মেঘনা সিং - ভাৰত

নিলামত ২০ লাখৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্যৰ খেলুৱৈ

  • যশশ্ৰী এছ - ভাৰত
  • তানিশা ওহলান - ভাৰত
  • যশস্বী কট্টা - ভাৰত
  • ত্ৰিবেণী বশিষ্ঠ - ভাৰত

নিলামত ১০ লাখৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্যৰ খেলুৱৈ

  • বৃন্দা দিনেশ - ভাৰত
  • হুমাইৰা কাজি - ভাৰত
  • দিশা কাছাত - ভাৰত
  • গৌতমী নাইক - ভাৰত
  • শ্বেতা শ্বেৰাৱত - ভাৰত
  • পূৰ্বজা বাৰ্লেকাৰ - ভাৰত
  • সুজাতা দে' - ভাৰত
  • টেছ ফ্লিণ্ট'ফ - অষ্ট্ৰেলিয়া
  • পুনম খেমনাৰ - ভাৰত
  • অনন্দিতা কিশোৰ - ভাৰত
  • চাৰ্লি নট - অষ্ট্ৰেলিয়া
  • প্ৰগতি সিং - ভাৰত
  • ভাৱিকা আহিৰে - ভাৰত
  • ছাৰা ব্ৰাইচ - স্কটলেণ্ড
  • লতিকা ইনামদাৰ - ভাৰত
  • শিৱানী সিং - ভাৰত
  • ৰীমা এক্কা - ভাৰত
  • শ্ৰদ্ধা পোখাৰকাৰ - ভাৰত
  • শ্ববনম শ্বাকিল - ভাৰত
  • ইদলা শ্ৰুজানা - ভাৰত
  • সামান্থা বেটছ - অষ্ট্ৰেলিয়া
  • ভাৰতী ৰাৱাল - ভাৰত
  • শানু সেন - ভাৰত
  • পাৰুণিকা ছিছোদিয়া - ভাৰত
  • সোণম যাদৱ - ভাৰত
  • সানিকা চালকে - ভাৰত
  • প্ৰণৱী চন্দ্ৰ - ভাৰত
  • ইৰা যাদৱ - ভাৰত
  • শ্ৰদ্ধা নবিৰা - ভাৰত
  • বৰ্ণিকা সিং - ভাৰত
  • মেইটলান ব্ৰাউন - অষ্ট্ৰেলিয়া
  • কেথ্ৰিন ব্ৰাইচ - স্কটলেণ্ড
  • ডাৰ্চি কাৰ্টাৰ - স্কটলেণ্ড
  • উমা কাশ্যৱী - ভাৰত
  • অমনদীপ কৌৰ - ভাৰত
  • যোশিতা ভি জে - ভাৰত
  • খুশী ভাটিয়া - ভাৰত
  • ৰিয়া চৌধুৰী - ভাৰত
  • বেবেট ডি লিড - নেদাৰলেণ্ড
  • প্ৰজ্ঞা ৰাৱট - ভাৰত
  • অংশু অপূৰ্ব - ভাৰত
  • নন্দনা শ্ৰীধৰণ - ভাৰত
  • জ্যোতি ঠাকুৰ - ভাৰত
  • গাৰ্গী ৱাংকৰ - ভাৰত
  • আপেক্ষা আনন্দ - ভাৰত
  • নিকিতা চৌহান - ভাৰত
  • কিৰ্ষ্টি গৰ্ডন - স্কটলেণ্ড
  • শ্ৰেয়া শ্ৰীবাস - ভাৰত
  • পুনম ছোনী - ভাৰত
  • মনিকা দেৱী - ভাৰত
  • দিব্য গণেশ - ভাৰত
  • ভাৱনা গোপলানি - ভাৰত
  • হৰছিমৰণ কৌৰ - ভাৰত
  • আয়েশা শেখ - ভাৰত
  • ইনচাৰা উমেশ - ভাৰত
  • নাজমা খান - ভাৰত
  • বিধি পৰমাৰ - ভাৰত
  • দীক্ষা শৰ্মা - ভাৰত
  • শিৱী শৰ্মা - ভাৰত
  • কনিষ্কা ঠাকুৰ - ভাৰত
  • গংগাদী তৃষা - ভাৰত
  • সন্ধ্যা ছেত্ৰী - ভাৰত
  • ৰাম্যাশ্ৰী কে এন - ভাৰত
  • চান্দনী শৰ্মা - ভাৰত
  • সুমিতি ছোনী - ভাৰত
  • অক্ষিতা ভগত - ভাৰত
  • ইছা ওজা - ইউএই
  • মেডী পেনা - অষ্ট্ৰেলিয়া
  • আয়ুষী শুক্লা - ভাৰত
  • অনাদি তাগড়ে - ভাৰত
  • মনালী দক্ষিণী - ভাৰত
  • ৰোশিনী কিৰণ - ভাৰত
  • পলনাতী ঋষিকা কৃষ্ণন - ভাৰত
  • হেনৰিটা পেৰেইৰা - ভাৰত
  • তানিশা সিং - ভাৰত
  • সোণাল ঠাকুৰ - ভাৰত
  • কীৰ্তনা বালকৃষ্ণণ - ভাৰত
  • কিৰা চাতলী - ইংলেণ্ড
  • চেলুনী ডাংগোৰে - ভাৰত
  • আৰ্য গোহানে - ভাৰত
  • মিলি ইলিংৱৰ্থ - অষ্ট্ৰেলিয়া
  • নল্লা ৰেড্ডী - ভাৰত
  • সুমন মীনা - ভাৰত
  • ছোনিয়া মেন্ধিয়া - ভাৰত
  • অংশু নগৰ - ভাৰত
  • দ্যানেশ্বৰী পাটিল - ভাৰত
  • ছাহানা পাৱাৰ - ভাৰত
  • কাৰী পূজিতা - ভাৰত
  • কাকু বৰ্মন - ভাৰত
  • বিদিশা দে - ভাৰত
  • শিশীৰা গৌড়া - ভাৰত
  • ডিম্পল কাণৱাৰ - ভাৰত
  • সোণালী সিং - ভাৰত
  • মিথিলা বিনোদ - ভাৰত
  • ফাতিমা জাফাৰ - ভাৰত
  • কৰ্ণিকা কাৰ্তিক - ভাৰত
  • ইশিতা খালে - ভাৰত
  • প্ৰজ্ঞা ৰাৱট - ভাৰত
  • নীতু সিং - ভাৰত
  • সৌম্যা সিং - ভাৰত
  • জেজমিন গিল - ভাৰত
  • ভাৰতী সিং - ভাৰত
  • কল্পনা সিং - ভাৰত
  • পালক সিং - ভাৰত
  • ৰেখা সিং - ভাৰত
  • নিশা বাৰ্মা - ভাৰত

লগতে পঢ়ক :

অভিষেক-বৈভৱৰ বেটিং তাণ্ডৱত ধৰাশায়ী কিৱি বাহিনী; তৃতীয় মেচত অভিলেখেৰে টি-২০ শৃংখলা জয় ভাৰতৰ

TAGGED:

WPL 2027 AUCTION
ডব্লিউপিএল ২০২৭
উমা ছেত্ৰী
উইমেনছ প্ৰিমিয়াৰ লীগ
নিলাম

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.