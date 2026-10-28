ডব্লিউ পি এলৰ নিলামত উমা চেত্ৰীসহ ১৪৬ খেলুৱৈ
কোচিত অনুষ্ঠিত হ'ব ডব্লিউ পি এল ২০২৭ৰ নিলাম । উমা চেত্ৰীৰ নিলামৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য ৩০ লাখ টকা ।
Published : October 28, 2026 at 2:57 PM IST
হায়দৰাবাদ : উইমেনছ প্ৰিমিয়াৰ লীগ (ডব্লিউ পি এল) ২০২৭ৰ খেলুৱৈৰ নিলামৰ তালিকাত অসম কন্যা উমা চেত্ৰী পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । চেত্ৰীৰ নিলামৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য ৩০ লাখ । বিগত সংস্কৰণৰো নিলামত খেলুৱৈগৰাকী আছিল যদিও কোনো এটা দলেই ক্ৰয় কৰা নাছিল ।
যাৰ বাবে ডব্লিউপিএল ২০২৬ত খেলুৱৈগৰাকীক দেখা যোৱা নাছিল । অৱশ্যে এইবাৰ কোনটো দলে উমা চেত্ৰীক ক্ৰয় কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব । যাক লৈ অসমৰ লগতে খেলুৱৈগৰাকীৰ অনুৰাগীৰ মাজত ব্যাপক উৎকণ্ঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
🚨 Update 🚨 With the addition of 4 players as requested by the franchises to the #TATAWPLAuction 2027 list, here's a look at the updated player pool 🔢 #TATAWPL https://t.co/gFGgtoXewO— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 27, 2026
সকলোৱে নিলামলৈ অপেক্ষা কৰি আছে । ইফালে কেৰালামৰ কোচিত ডব্লিউপিএল ২০২৭ নিলামৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে । বুধবাৰে সন্ধিয়া ৫.৩০ বজাৰ পৰা এই নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব ।
উল্লেখ্য যে ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগে যেনেদৰে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ বহু প্ৰতিভাৱান যুৱ খেলুৱৈক চিনাকি কৰাই দিছে, তেনেদৰে উইমেনছ প্ৰিমিয়াৰ লীগেও (ডব্লিউপিএল) মহিলা ক্ৰিকেটত নতুন প্ৰতিভাৰ উন্মেষ ঘটাইছে ।
বিশ্বৰ আগশাৰীৰ খেলুৱৈসকলৰ সৈতে একেলগে খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰি ভাৰতৰ উদীয়মান মহিলা ক্ৰিকেটাৰসকলে খেলৰ মান উন্নত কৰাৰ লগতে অভিজ্ঞতাও অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
Everything you need to know 🔍 Here’s your all-in-one guide to the #TATAWPLAuction 2027 🙌 Tune in for all the action tomorrow from 5:30 PM onwards ⏳ #TATAWPL https://t.co/kj8lPGbhaM— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 27, 2026
এই লক্ষ্যৰে ২০২৭ বৰ্ষৰ ডব্লিউপিএলৰ বাবেও নতুন নতুন প্ৰতিভাক সুযোগ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিলামত মুঠ ১৪৬ গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
দলবোৰত খালী হৈ থকা মুঠ ২৭ টা স্থানৰ বাবে এই নিলাম অনুষ্ঠিত হ'ব । এই খেলুৱৈৰ তালিকাত ১১৯ গৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈ আছে । ভাৰতৰ খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত ২২ গৰাকী বৰ্তমান ভাৰতীয় দলৰ অংশ বা ভাৰতীয় দলৰ হৈ খেলিছিল । বাকী ৯৭ গৰাকী আনকেপ খেলুৱৈ আছে ।
একেদৰে বিদেশী খেলুৱৈ আছে ২৭ গৰাকী । তাৰ ভিতৰত ১৪ গৰাকীয়ে বিভিন্ন দেশৰ হৈ খেলা খেলুৱৈ অন্তৰ্ভুক্ত আছে আৰু ১৩ গৰাকী আনকেপ খেলুৱৈ আছে ।
নিলামত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা খেলুৱৈ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য তলত উল্লেখ কৰা হ'ল-
নিলামত ৫০ লাখৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্যৰ খেলুৱৈ
- ছ'ফিয়া ডাংকলি - ইংলেণ্ড
- ছ'ফি ম'লিনেক্স - অষ্ট্ৰেলিয়া
নিলামত ৪০ লাখৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্যৰ খেলুৱৈ
- জি কামালিনী - ভাৰত
- কিৰণ নৱগিৰে - ভাৰত
- হিদাৰ গ্ৰেহাম - অষ্ট্ৰেলিয়া
- জেছ জনাছেন - অষ্ট্ৰেলিয়া
নিলামত ৩০ লাখৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্যৰ খেলুৱৈ
- ৰাঘৱী বিষ্ট - ভাৰত
- তেজাল হাছাবনিছ - ভাৰত
- আয়ুষী ছোনী - ভাৰত
- চামাৰী আটাপাট্টু - শ্ৰীলংকা
- গ্ৰেচ হেৰিছ - অষ্ট্ৰেলিয়া
- অৰ্লা প্ৰেণ্ডাৰগাষ্ট - আয়াৰলেণ্ড
- স্নেহ ৰাণা - ভাৰত
- তানিয়া ভাটিয়া - ভাৰত
- উমা চেত্ৰী - ভাৰত
- নুজাট পাৰবিন - ভাৰত
- সুষমা বাৰ্মা - ভাৰত
- মিতালী অয়োদ্যা - শ্ৰীলংকা
- ৰোজমেৰী মেয়াৰ - নিউজীলেণ্ড
- তিতাছ সাধু - ভাৰত
- ছাইমা ঠাকুৰ - ভাৰত
- টাইলা ভ্লেমিংক - অষ্ট্ৰেলিয়া
- ছাইকা ইছাক - ভাৰত
- প্ৰিয়া মিশ্ৰ - ভাৰত
- ননকুলুলেকো লাবা - দক্ষিণ আফ্ৰিকা
- আশা ছোভানা - ভাৰত
- এন্নেৰী ডেৰ্কচেন - দক্ষিণ আফ্ৰিকা
- কাইলা ৰেইনেকে - দক্ষিণ আফ্ৰিকা
- ক্ল' ট্ৰায়ন - দক্ষিণ আফ্ৰিকা
- প্ৰীতি বসু - ভাৰত
- শুচি উপাধ্যায় - ভাৰত
- দেৱীকা বৈদ্য - ভাৰত
- ছিমৰণ বাহাদুৰ - ভাৰত
- মোনা মেশ্ৰাম - ভাৰত
- অঞ্জলি সৰ্বাণী - ভাৰত
- মেঘনা সিং - ভাৰত
নিলামত ২০ লাখৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্যৰ খেলুৱৈ
- যশশ্ৰী এছ - ভাৰত
- তানিশা ওহলান - ভাৰত
- যশস্বী কট্টা - ভাৰত
- ত্ৰিবেণী বশিষ্ঠ - ভাৰত
নিলামত ১০ লাখৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্যৰ খেলুৱৈ
- বৃন্দা দিনেশ - ভাৰত
- হুমাইৰা কাজি - ভাৰত
- দিশা কাছাত - ভাৰত
- গৌতমী নাইক - ভাৰত
- শ্বেতা শ্বেৰাৱত - ভাৰত
- পূৰ্বজা বাৰ্লেকাৰ - ভাৰত
- সুজাতা দে' - ভাৰত
- টেছ ফ্লিণ্ট'ফ - অষ্ট্ৰেলিয়া
- পুনম খেমনাৰ - ভাৰত
- অনন্দিতা কিশোৰ - ভাৰত
- চাৰ্লি নট - অষ্ট্ৰেলিয়া
- প্ৰগতি সিং - ভাৰত
- ভাৱিকা আহিৰে - ভাৰত
- ছাৰা ব্ৰাইচ - স্কটলেণ্ড
- লতিকা ইনামদাৰ - ভাৰত
- শিৱানী সিং - ভাৰত
- ৰীমা এক্কা - ভাৰত
- শ্ৰদ্ধা পোখাৰকাৰ - ভাৰত
- শ্ববনম শ্বাকিল - ভাৰত
- ইদলা শ্ৰুজানা - ভাৰত
- সামান্থা বেটছ - অষ্ট্ৰেলিয়া
- ভাৰতী ৰাৱাল - ভাৰত
- শানু সেন - ভাৰত
- পাৰুণিকা ছিছোদিয়া - ভাৰত
- সোণম যাদৱ - ভাৰত
- সানিকা চালকে - ভাৰত
- প্ৰণৱী চন্দ্ৰ - ভাৰত
- ইৰা যাদৱ - ভাৰত
- শ্ৰদ্ধা নবিৰা - ভাৰত
- বৰ্ণিকা সিং - ভাৰত
- মেইটলান ব্ৰাউন - অষ্ট্ৰেলিয়া
- কেথ্ৰিন ব্ৰাইচ - স্কটলেণ্ড
- ডাৰ্চি কাৰ্টাৰ - স্কটলেণ্ড
- উমা কাশ্যৱী - ভাৰত
- অমনদীপ কৌৰ - ভাৰত
- যোশিতা ভি জে - ভাৰত
- খুশী ভাটিয়া - ভাৰত
- ৰিয়া চৌধুৰী - ভাৰত
- বেবেট ডি লিড - নেদাৰলেণ্ড
- প্ৰজ্ঞা ৰাৱট - ভাৰত
- অংশু অপূৰ্ব - ভাৰত
- নন্দনা শ্ৰীধৰণ - ভাৰত
- জ্যোতি ঠাকুৰ - ভাৰত
- গাৰ্গী ৱাংকৰ - ভাৰত
- আপেক্ষা আনন্দ - ভাৰত
- নিকিতা চৌহান - ভাৰত
- কিৰ্ষ্টি গৰ্ডন - স্কটলেণ্ড
- শ্ৰেয়া শ্ৰীবাস - ভাৰত
- পুনম ছোনী - ভাৰত
- মনিকা দেৱী - ভাৰত
- দিব্য গণেশ - ভাৰত
- ভাৱনা গোপলানি - ভাৰত
- হৰছিমৰণ কৌৰ - ভাৰত
- আয়েশা শেখ - ভাৰত
- ইনচাৰা উমেশ - ভাৰত
- নাজমা খান - ভাৰত
- বিধি পৰমাৰ - ভাৰত
- দীক্ষা শৰ্মা - ভাৰত
- শিৱী শৰ্মা - ভাৰত
- কনিষ্কা ঠাকুৰ - ভাৰত
- গংগাদী তৃষা - ভাৰত
- সন্ধ্যা ছেত্ৰী - ভাৰত
- ৰাম্যাশ্ৰী কে এন - ভাৰত
- চান্দনী শৰ্মা - ভাৰত
- সুমিতি ছোনী - ভাৰত
- অক্ষিতা ভগত - ভাৰত
- ইছা ওজা - ইউএই
- মেডী পেনা - অষ্ট্ৰেলিয়া
- আয়ুষী শুক্লা - ভাৰত
- অনাদি তাগড়ে - ভাৰত
- মনালী দক্ষিণী - ভাৰত
- ৰোশিনী কিৰণ - ভাৰত
- পলনাতী ঋষিকা কৃষ্ণন - ভাৰত
- হেনৰিটা পেৰেইৰা - ভাৰত
- তানিশা সিং - ভাৰত
- সোণাল ঠাকুৰ - ভাৰত
- কীৰ্তনা বালকৃষ্ণণ - ভাৰত
- কিৰা চাতলী - ইংলেণ্ড
- চেলুনী ডাংগোৰে - ভাৰত
- আৰ্য গোহানে - ভাৰত
- মিলি ইলিংৱৰ্থ - অষ্ট্ৰেলিয়া
- নল্লা ৰেড্ডী - ভাৰত
- সুমন মীনা - ভাৰত
- ছোনিয়া মেন্ধিয়া - ভাৰত
- অংশু নগৰ - ভাৰত
- দ্যানেশ্বৰী পাটিল - ভাৰত
- ছাহানা পাৱাৰ - ভাৰত
- কাৰী পূজিতা - ভাৰত
- কাকু বৰ্মন - ভাৰত
- বিদিশা দে - ভাৰত
- শিশীৰা গৌড়া - ভাৰত
- ডিম্পল কাণৱাৰ - ভাৰত
- সোণালী সিং - ভাৰত
- মিথিলা বিনোদ - ভাৰত
- ফাতিমা জাফাৰ - ভাৰত
- কৰ্ণিকা কাৰ্তিক - ভাৰত
- ইশিতা খালে - ভাৰত
- প্ৰজ্ঞা ৰাৱট - ভাৰত
- নীতু সিং - ভাৰত
- সৌম্যা সিং - ভাৰত
- জেজমিন গিল - ভাৰত
- ভাৰতী সিং - ভাৰত
- কল্পনা সিং - ভাৰত
- পালক সিং - ভাৰত
- ৰেখা সিং - ভাৰত
- নিশা বাৰ্মা - ভাৰত
লগতে পঢ়ক :
অভিষেক-বৈভৱৰ বেটিং তাণ্ডৱত ধৰাশায়ী কিৱি বাহিনী; তৃতীয় মেচত অভিলেখেৰে টি-২০ শৃংখলা জয় ভাৰতৰ