WPL 2026: মান্ধনাৰ শক্তিশালী ইংনিছে একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে জয়ৰ মুখ দেখুৱালে আৰ চি বিক

WPL 2026: মান্ধনাৰ শক্তিশালী ইংনিছে একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে জয়ৰ মুখ দেখুৱালে আৰ চি বিক
দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ বেংগালুৰুৰ আঠ উইকেটত বিজয় ।
Published : January 18, 2026 at 8:09 AM IST
নৱী মুম্বাই: স্মৃতি মান্ধনাৰ ৯৬ ৰাণৰ শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু (আৰ চি বি)ক দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে ৮ উইকেটত জয়লাভ মুখ দেখুৱায় । একেৰাহে চাৰিখন মেচত জয়লাভ কৰা আৰ চি বিয়ে এই জয়ৰ জৰিয়তে ডব্লিউ পি এল ২০২৬ত নিজৰ অপৰাজিত ধাৰা বজাই ৰাখিছে ।
১৬৭ ৰাণৰ লক্ষ্য ৰাখি আৰচিবিয়ে নৱী মুম্বাই লেগৰ অন্তিমখন খেলত দহটা বল বাকী থকা অৱস্থাত অনায়াসে জয়লাভ কৰে । কিন্তু ৬১ টা বলত ৯৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি স্মৃতি মান্ধনা আউট হৈ লীগত প্ৰথমটো শতক অৰ্জন কৰিব নোৱৰাটোৱে এই আকৰ্ষণীয় জয়ৰ আনন্দ ম্লান কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে স্মৃতি মান্ধনাই টছত জয়লাভ কৰি বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, যি আৰচিবিক সফলতা প্ৰদান কৰিছিল । প্ৰথম অভাৰত লৰেন বেলে আকৰ্ষণীয় বলিং কৰি দিল্লী কেপিটেলছৰ লিজি লি (৪) আৰু ল’ৰা উলভাৰ্ডক (০) আউট কৰে । এলিছ পেৰীৰ ঠাইত ছাইলি সাটঘাৰে পৰৱৰ্তী অভাৰত দুটা উইকেট দখল কৰাৰ লগে লগে মেচখনৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় । জেমিমা ৰড্ৰিগেছ আৰু মাৰিজান কেপক একেৰাহে আউট কৰি দিল্লী কেপিটেলছক দুটা অভাৰৰ ভিতৰতে ১০/৪ত কঠিনতাৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়ে ।
দিল্লী কেপিটেলছ নিজেই যঠেষ্ট কঠিন পৰিস্থিতিত আছিল, অৱশ্যে শ্বাফালী বাৰ্মাই আক্ৰমণাত্মকভাৱে বেটিং কৰি মাত্ৰ ৪১টা বলত পাঁচটা চাৰি আৰু চাৰিটা ছয়ৰ সহায়ত ৬২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । পাৱাৰপ্লেৰ শেষ অভাৰত গৌতমী নাইকে ড্ৰপ কৰাত নিকি প্ৰসাদৰ সৈতে পঞ্চম উইকেটৰ বাবে ৫৯ ৰাণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰিত্ব দেখুৱাইছিল । মাত্ৰ ১২ ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় নিকি । মাজৰ অভাৰত শ্বাফালীয়ে নিজৰ আক্ৰমণাত্মক খেল অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু ২২টা বলত ২২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা স্নেহ ৰাণাই তেওঁক ভালদৰে সমৰ্থন কৰিছিল ।
১৭ নং অভাৰত বেলে শ্বাফালীক আউট কৰাৰ পিছত অভিষেককাৰী লুচি হেমিল্টনে ১৯ বলত সাহসী ৩৬ ৰাণ কৰি দলটোক পলমকৈ শক্তি দিয়াৰ বিপৰীতে এন শ্ৰী চৰণীয়ে ১১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । শেষৰ বলত দিল্লী কেপিটেলছে অল আউট হৈ ১৬৬ ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিয়ে । আৰচিবিৰ বলাৰসকলে উইকেট ভাগ কৰি লয় এইদৰে, বেলে ৩/২৬ আৰু সাতঘৰে ৩/২৭ ৰাণ কৰে । প্ৰেমা ৰাৱটে ২/১৬, আৰু নাডিন ডি ক্লাৰ্কে ১/৩১, আনহাতে নন্দিনী শৰ্মাই শেষৰ বলত ৰাণ আউট হয় ।
আৰ চি বিৰ প্ৰদৰ্শন আৰম্ভণিতে কিছু লেহেমীয়া আছিল, মাৰিজান কেপে গ্ৰেছ হেৰিছক আউট কৰিছিল যদিও এয়া দিল্লী কেপিটেলছৰ ভাল খবৰ আছিল । কিয়নো স্মৃতি মান্ধনাই জৰ্জিয়া উলৰ সৈতে মিলি সুন্দৰ বেটিং কৰি দ্বিতীয় উইকেটৰ বাবে ১৪২ ৰাণৰ নতুন ৰেকৰ্ডৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ বনায় । মান্ধনাই সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু উলে লেহেমীয়া আৰম্ভণি কৰাৰ পাছত ৪২ টা বলত ৫৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে আৰু ঋষা ঘোষে ৪ টা বলত ৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আৰ চি বিক ঈৰ্ষণীয় বিজয় প্ৰদান কৰে । চাৰিখন খেলত চাৰিবাৰ বিজয় লাভৰ সৈতে আৰ চি বি বৰ্তমানলৈকে অজেয় হৈ আছে আৰু টুৰ্ণামেণত সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰভাৱশালী হৈ আছে । বিপৰীতে দিল্লী কেপিটেলছৰ আৰম্ভণিৰ হতাশাজনক হোৱাৰ বাবে আনন্দ কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তা হ্ৰাস পাইছে ।
সংক্ষিপ্ত স্ক’ৰ:
- ২০ অভাৰত দিল্লী কেপিটেলছ-১৬৬/১০
- ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু ১৮.২ অভাৰত-১৬৯/২