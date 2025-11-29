নৱী মুম্বাইত আৰম্ভ বদোদৰাত সমাপ্ত, চাওঁক WPL 2026 ৰ সম্পূৰ্ণ সূচী
WPL 2026 ৰ প্ৰথমখন মেচ অহা ৯ জানুৱাৰীত নৱী মুম্বাইত আৰু ফাইনেল খেলখন অহা ৫ ফেব্ৰুৱাৰীত বদোদৰাত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
Published : November 29, 2025 at 2:30 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে প্ৰকাশ কৰিছে মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগ (WPL) ২০২৬ৰ সম্পূৰ্ণ সূচী ৷ নৱী মুম্বাই আৰু বদোদৰাত ৯ জানুৱাৰীৰ পৰা ৫ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব প্ৰতিযোগিতাখন ৷
সূচী অনুসৰি ডব্লিউ পি এলৰ চতুৰ্থ ছিজনৰ উদ্বোধনী খেলখন নৱী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়ামত দুবাৰৰ চেম্পিয়ন মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ আৰু ২০২৪ চনৰ বিজয়ী ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ফাইনেল খেলখন ৫ ফেব্ৰুৱাৰীত বাদোদৰাৰ কোটাম্বি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
প্ৰতিযোগিতাখনত মুঠ ২২খন খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ৯ জানুৱাৰীৰ পৰা ১৭ জানুৱাৰীলৈ নৱী মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’ব এই ছিজনৰ প্ৰথম ১১খন খেল, প্লে অফকে ধৰি বাকী ১১খন খেল বদোদৰাত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
১ ফেব্ৰুৱাৰীত লীগৰ পৰ্যায় সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত ৩ ফেব্ৰুৱাৰীত এলিমিনেটৰত দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানৰ দল দুটা প্ৰতিযোগিতাত অৱৰ্তীণ হ’ব ৷ ৫ ফেব্ৰুৱাৰীত পোনপটীয়াকৈ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব টেবুলৰ শীৰ্ষ স্থানৰ দলটোৱে ৷ ৬ ফেব্ৰুৱাৰীত পুৰুষৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে ৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব পুৰুষৰ টি-২০ বিশ্বকাপ ৷
WPL ৰ খিতাপ
২০২৬ চনৰ ডব্লিউ পি এল মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ চতুৰ্থ ছিজন ৷ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে ২০২৩ আৰি ২০২৫ চনত দুবাৰকৈ খিতাপ দখল কৰিছে ৷ আনহাতে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে ২০২৪ চনত ডব্লিউ পি এলৰ ট্ৰফী তুলি লোৱা দ্বিতীয়টো একমাত্ৰ দল ৷ দিল্লী কেপিটেলে তিনিবাৰকৈ ৰানাৰ্ছ আপৰ স্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে গুজৰাট জায়েণ্টছ আৰু ইউ পি ৱাৰিয়ৰ্ছে এতিয়াও ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই ৷
WPL ২০২৬ দলসমূহ
মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ : নাট স্কাইভাৰ-ব্ৰুণ্ট (৩৫ মিলিয়ন টকা), হৰমনপ্ৰীত কৌৰ (২.৫ কোটি টকা), হেলি মেথিউছ (১৭.৫ মিলিয়ন টকা), অমনজোৎ কৌৰ (১ কোটি টকা), জি কমলিনী (৫০ মিলিয়ন টকা), আমেলিয়া কেৰ (৩ কোটি টকা), শ্ববনম ইছমাইল (৬ মিলিয়ন টকা), সংস্কৃতি গুপ্তা (২০ মিলিয়ন টকা), সজীৱনা সাজনা (৭৫ লাখ টকা), ৰাহিলা ফিৰদৌছ (১০ লাখ টকা), নিকোলা কেৰী (৩০ লাখ টকা), পুনাম খেমনাৰ (১০ লাখ টকা), ত্ৰিবেণী বশিষ্ঠ (২০ লাখ টকা), নল্লা ৰেড্ডী (১০ লাখ টকা), ছাইকা ইছাক (৩০ লাখ টকা), মিলি ইলিংৱৰ্থ (১০ লাখ টকা) ৷
দিল্লী কেপিটেলছ : জেমিমা ৰড্ৰিগেজ (২ কোটি ২ কোটি টকা), শ্বেফালী বাৰ্মা (২ কোটি ২০ লাখ টকা), এনাবেল চাথাৰলেণ্ড (২ কোটি ২০ লাখ টকা), মাৰিজান কাপ (২ কোটি ২০ লাখ টকা), নিকি প্ৰসাদ (৫০ লাখ), লাৰা উলভাৰ্ড (১.১ কোটি), চিনেল হেনৰী (১.৩ কোটি), শ্ৰীচৰাণি (১.৩ কোটি), স্নেহ ৰাণা (৫০ লাখ), লিজেল লী (৩০ লাখ), দিয়া যাদৱ (১০ লাখ), তানিয়া ভাটিয়া (৩০ লাখ), মমতা মাদিৱালা (১০ লাখ), নন্দনী শৰ্মা (২০ লাখ), লুচি হেমিল্টন (১০ লাখ), মিন্নু মণি (৪০ লাখ) ৷
ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু : স্মৃতি মান্ধনা (৩.৫ কোটি), ৰিচা ঘোষ (২.৭৫ কোটি), এলিছ পেৰী (২ কোটি), শ্ৰেয়াংকা পাটিল (৬০ লাখ), জৰ্জিয়া ভল (৬০ লাখ), নাডিন ডি ক্লাৰ্ক (৬৫ লাখ), ৰাধা যাদৱ (৬৫ লাখ), লৰেন বেল (৯০ লাখ), লিন্সি স্মিথ (৩০ লাখ), প্ৰেমা ৰাৱট (আৰ টি এম ২০ লাখ), অৰুন্ধতী ৰেড্ডী (৭৫ লাখ), পূজা বস্ত্ৰকাৰ (৮৫ লাখ), গ্ৰেচ হেৰিছ (৭৫ লাখ), গৌতমী নাইক (১০ লাখ), প্ৰথ্যোশা কুমাৰ (১০ লাখ), ডি হেমালাথা (৩০ লাখ) ৷
গুজৰাট জায়েণ্টছ : এছলি গাৰ্ডনাৰ (৩.৫ কোটি), বেথ মুনী (২.৫ কোটি), ছফী ডিভাইন (২ কোটি), ৰেনুকা সিং (৬০ লাখ), ভাৰতী ফুলমালি (৭০ লাখ), টাইটাছ সাধু (৩০ লাখ), কাশৱী গৌতম (৬৫ লাখ), কণিকা আহুজা (৩০ লাখ), তনুজা কানৱৰ (৪৫ লাখ), জৰ্জিয়া ৱাৰেহাম (১ কোটি), অনুষ্কা শৰ্মা (৪৫ লাখ), হেপি কুমাৰী (১০ লাখ), কিম গৰ্থ (৫০ লাখ), যস্তিকা ভাটিয়া (৫০ লাখ), শিৱানী সিং (১০ লাখ), ডানি ৱায়াট-হজ (৫০ লাখ), ৰাজেশ্বৰী গায়কোৱাড (৪০ লাখ), আয়ুষী ছোনী (৩০ লাখ) ৷
ইউ পি ৱাৰিয়ৰ্ছ : শ্বেতা ছেহৰাৱট (৫০ লাখ), দীপ্তি শৰ্মা (৩.২ কোটি), ছফী এক্লেষ্টোন (৮৫ লাখ), মেগ লেনিং (১.৯ কোটি), ফিবি লিচফিল্ড (১.২ কোটি কোটি), কিৰণ নৱগীৰ (৬০ লাখ), হাৰলিন দেউল (৫০ লাখ), ক্ৰান্তি গৌড় (৫০ লাখ), আশা শোভানা (১.১ কোটি), ডিয়ান্দ্ৰ ডটিন (৮০ লাখ), শিখা পাণ্ডে (২.৪ কোটি), শিপ্ৰা গিৰি (১০ লাখ), ছিমৰন শেখ (১০ লাখ), তাৰা ন’ৰিছ (১০ লাখ), ক্ল’ ট্ৰায়ন (৩০ লাখ), সুমন মীনা (১০ লাখ), জি তৃষা (১০ লাখ), প্ৰতীক ৰাৱল (৫০ লাখ)
WPL 2026 ৰ সম্পূৰ্ণ সূচী
নৱী মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া মেচ
- ৯ জানুৱাৰী : মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ বনাম ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু
- ১০ জানুৱাৰী : ইউ পি ৱাৰিয়ৰ্ছ বনাম গুজৰাট জায়েন্টছ
- ১০ জানুৱাৰী : মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ বনাম দিল্লী কেপিটেলছ
- ১১ জানুৱাৰী : দিল্লী কেপিটেলছ বনাম গুজৰাট জায়েন্টছ
- ১২ জানুৱাৰী : ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু বনাম ইউ পি ৱাৰিয়ৰ্ছ
- ১৩ জানুৱাৰী : মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ বনাম গুজৰাট জায়েন্টছ
- ১৪ জানুৱাৰী : ইউ পি ৱাৰিয়ৰ্ছ বনাম দিল্লী কেপিটেলছ
- ১৫ জানুৱাৰী : মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ বনাম ইউ পি ৱাৰিয়ৰ্ছ
- ১৬ জানুৱাৰী : ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু বনাম গুজৰাট জায়েন্টছ
- ১৭ জানুৱাৰী : ইউ পি ৱাৰিয়ৰ্ছ বনাম মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ
- ১৭ জানুৱাৰী : দিল্লী কেপিটেলছ বনাম ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু
বদোদৰাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া মেচ
- ১৯ জানুৱাৰী : গুজৰাট জায়েন্টছ বনাম ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু
- ২০ জানুৱাৰী : দিল্লী কেপিটেলছ বনাম মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ
- ২২ জানুৱাৰী : গুজৰাট জায়েন্টছ বনাম ইউ পি ৱাৰিয়ৰ্ছ
- ২৪ জানুৱাৰী : ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু বনাম দিল্লী কেপিটেলছ
- ২৬ জানুৱাৰী : ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু বনাম মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ
- ২৭ জানুৱাৰী : গুজৰাট জায়েন্টছ বনাম দিল্লী কেপিটেলছ
- ২৯ জানুৱাৰী : ইউ পি ৱাৰিয়ৰ্ছ বনাম ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু
- ৩০ জানুৱাৰী : গুজৰাট জায়েন্টছ বনাম মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ
- ১ ফেব্ৰুৱাৰী : দিল্লী কেপিটেলছ বনাম ইউ পি ৱাৰিয়ৰ্ছ
WPL ২০২৬ নকআউট মেচ
- ৩ ফেব্ৰুৱাৰী : এলিমিনেটৰ
- ৫ ফেব্ৰুৱাৰী : ফাইনেল