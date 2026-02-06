চতুৰ্থবাৰতো বিফলতাৰ মুখ দেখিলে দিল্লীয়ে; একেৰাহে ডব্লিউ পি এলৰ দ্বিতীয়টো খিতাপ দখল আৰ চি বিৰ

চতুৰ্থবাৰতো বিফলতাৰ মুখ দেখিলে দিল্লীয়ে; একেৰাহে ডব্লিউ পি এলৰ দ্বিতীয়টো খিতাপ দখল আৰ চি বিৰ
২০২৪ চনৰ পিছত পুনৰ ডব্লিউ পি এলৰ খিতাপ দখল আৰ চি বিৰ । স্মৃতি মান্ধানালৈ অৰেঞ্জ কেপ আৰু ছোফি ডিভাইনক পাৰ্পল কেপ প্ৰদান ।
Published : February 6, 2026 at 10:44 AM IST
হায়দৰাবাদ : স্মৃতি মান্ধানাৰ নেতৃত্বত আৰ চি বিয়ে দখল কৰিলে ডব্লিউ পি এলৰ খিতাপ । শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত ফাইনেল খেলখনত দিল্লী কেপিটেলছ (ডি চি)ৰ বিৰুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰে আৰ চি বিয়ে । স্মৃতি মান্ধানাৰ ৮৭ আৰু জৰ্জিয়া ভ’লৰ ৭৯ ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছৰ বাবেই আৰ চি বিয়ে ১৯.৪ অভাৰতে ডি চি ২০৪ ৰাণৰ বৃহৎ লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে খিতাপ দখল কৰে । ইয়াৰ ফলত দিল্লীৰ একেৰাহে চতুৰ্থটো খিতাপ জয়ৰ সপোনো চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৪ চনতো দিল্লীক পৰাস্ত কৰি আৰ চি বিয়ে প্ৰথমটো খিতাপ দখল কৰিছিল ।
ডব্লিউ পি এলৰ সৰ্ববৃহৎ লক্ষ্য অতিক্ৰম
আৰ চি বিয়ে ডব্লিউ পি এলৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হয় । সফল ৰাণ অনুসৰণৰ পূৰ্বৰ অভিলেখ আছিল ২০২ ৰাণ, যিটো আৰ চি বিৰ নিজৰে আছিল । মান্ধানা আৰু ভ'লে ডব্লিউ পি এলত সৰ্বাধিক দ্বিতীয় উইকেটৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ অভিলেখো গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় । দুয়োগৰাকী বেটছমেনৰ ১৬৫ ৰাণৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ বাবেই আৰ চি বি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে চেম্পিয়ন হ'বলৈ সক্ষম হয় ।
চতুৰ্থবাৰৰ বাবে হৃদয় ভাঙিল দিল্লী কেপিটেলছৰ
অধিনায়ক সলনি হ'ল যদিও ভাগ্য সলনি নহ'ল দিল্লী কেপিটেলছৰ । চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ডব্লিউ পি এলৰ ফাইনেল খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰিও বিফল হ'ল দিল্লী । ইয়াৰ পূৰ্বে দলটোৰ অধিনায়ক আছিল মেগ লেনিং । তিনিবাৰকৈ নিজৰ দলটোক ফাইনেললৈ লৈ গৈছিল যদিও কেতিয়াও ট্ৰফীৰ সোৱাদ দিব নোৱাৰিলে । এইবাৰ জেমিমা ৰড্ৰিগেজ অধিনায়ক আছিল যদিও ফাইনেলত দলটোৱে সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে । মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ লগতে আৰ চি বিও এতিয়া দুবাৰকৈ চেম্পিয়ন হোৱা দলত পৰিণত হ'ল ।
ডব্লিউ পি এল ২০২৬ ফাইনেল
ডব্লিউ পি এল ২০২৬ৰ ফাইনেল খেলখনত টছত পৰাস্ত হৈ প্ৰথমে বেটিং কৰি দিল্লী কেপিটেলছে ২০ অভাৰত ৪ টা উইকেট হেৰুৱাই ২০৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ৩০ বলত লিজেল লীৰ ৩৭ ৰাণ, ২৫ বলত ল'ৰা উলভাৰ্ডৰ ৪৪ ৰাণ, ৩৫ বলত অধিনায়ক জেমিমাৰ ৫৭ ৰাণ, ১৫ বলত চেনেলি হেনৰীৰ ৩৫ ৰাণৰ ইনিংছ গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল । আৰ চি বিৰ হৈ সৰ্বাধিক সফল বলাৰ ল'ৰা বেনে ৪ অভাৰত মাত্ৰ ১৯ ৰাণহে দিয়ে ।
আনহাতে আৰ চি বিয়ে মাত্ৰ ৪ টা উইকেট হেৰুৱাই ১৯.৪ অভাৰতে ২০৪ ৰাণৰ বৃহৎ লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হয় । স্মৃতি মান্ধানাই ৪১ বলত ৮৭ ৰাণ আৰু জৰ্জিয়া ভ'লে ৫৪ বলত ৭৯ ৰাণ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ খেলে । যাৰ বাবে আৰ চি বি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে চেম্পিয়ন হ'বলৈ সক্ষম হয় । দিল্লীৰ হৈ চেনেলি হেনৰীয়ে ৪ অভাৰত ৩৪ ৰাণত দুটা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় । মান্ধানাই বিজয়ী ইনিংছৰ বাবে প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা লাভ কৰে ।
Sophie Devine takes home the Purple Cap with 1️⃣7️⃣ wickets to her name! 👊#TATAWPL | #ClaimTheCrown | #RCBvDC | #Final | @Giant_Cricket pic.twitter.com/3VeGRCBFWt
ডব্লিউ পি এল ২০২৬ পাৰ্পল কেপ আৰু অৰেঞ্জ কেপ
এইটো ছিজনত সৰ্বাধিক উইকেট দখল কৰাৰ বাবে গুজৰাট জায়েণ্টছৰ ছোফি ডেভাইনক পাৰ্পল কেপ আৰু ৫ লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰা হয় । একেদৰে সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহৰ বাবে স্মৃতি মান্ধানাক অৰেঞ্জ কেপ আৰু ৫ লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰা হয় । ছোফি ডেভাইনে মষ্ট ভেলুৱেবল প্লেয়াৰ বঁটাও লাভ কৰে । দিল্লীৰ নন্দিনী শৰ্মাই ইমাৰ্জিং প্লেয়াৰ বঁটা লাভ কৰে ।
With 3️⃣7️⃣7️⃣ runs, #RCB captain Smriti Mandhana tops the run scoring charts to claim the prestigious Orange Cap 🧡#TATAWPL | #ClaimTheCrown | #RCBvDC | #Final | @RCBTweets | @mandhana_smriti pic.twitter.com/0lfEwFjA1r
