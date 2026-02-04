এলিমিনেটৰত গুজৰাটক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰি একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ফাইনেলত প্ৰৱেশ দিল্লীয়ে
অহা ৫ ফেব্ৰুৱাৰীত আৰ চি বি আৰু দিল্লী কেপিটেলছৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব ডব্লিউ পি এল ২০২৬ৰ চূড়ান্ত খেলখন ।
Published : February 4, 2026 at 10:18 AM IST
বদোদৰা : ডব্লিউ পি এল ২০২৬ এলিমিনেটৰত গুজৰাট জায়েন্টছক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰি দিল্লী কেপিটেলছে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ৷ দিল্লীয়ে এতিয়াও ডব্লিউ পি এলৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যদিও দলটোৱে একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ’ব ৷
এলিমিনেটৰত লিজেল লী আৰু জেমিমা ৰড্ৰিগেছে নিজৰ বেটিঙৰ জৰিয়তে ১৬৯ ৰাণৰ লক্ষ্য সহজ কৰি তুলিলে আৰু ২৬টা বল বাকী থকা অৱস্থাত দিল্লীক জয়ৰ দিশত আগুৱাই লৈ যায় ৷ পাৱাৰপ্লে’ত দিল্লীৰ অ’পেনাৰ লী আৰু শ্বেফালী বাৰ্মাই উজ্জ্বল বেটিং কৰি প্ৰথম ছয় অভাৰত ৭৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷
2023 ✅ 2024 ✅ 2025 ✅ 2026 ✅— Star Sports (@StarSportsIndia) February 3, 2026
From the brink of despair early on in the tournament to making their way into the TATA WPL final yet again! @DelhiCapitals clinch the Eliminator and will meet #RCB in the final! 👏🔵🔴#TATAWPL FINAL | #RCBvDC 👉 THU, 5th FEB, 6 PM pic.twitter.com/bsEpYTbgnn
লী আৰু শ্বেফালীৰ মাজত প্ৰথম উইকেটৰ অংশীদাৰিত্ব অষ্টম অভাৰত ৮৯ ৰাণত ভাঙি যায়, যেতিয়া লী জৰ্জিয়া ৱেৰহামৰ হাতত এল বি ডব্লিউ হয় ৷ লীয়ে ২৪টা বলত ৪৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, য’ত ৮টা চাৰি আৰু এটা ছয় অন্তৰ্ভূক্ত ৷
লী আউট হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে শ্বেফালীয়ে ২১টা বলত ৩১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হয় ৷ কিন্তু এই দুটা আঘাতে দিল্লীক বাধা নিদিলে, কিয়নো অধিনায়ক জেমিমা ৰড্ৰিগেছে নিজৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ শৈলীত দলটোক নেতৃত্ব দিছিল আৰু ল’ৰা উলভাৰ্ডে আনটো মূৰত উৎকৃষ্ট সমৰ্থন আগবঢ়াই দিল্লীৰ জয় নিশ্চিত কৰিছিল ৷
𝐆𝐀𝐌𝐄. 𝐒𝐄𝐓. 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 😎— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 3, 2026
Smiles galore as @DelhiCapitals are through to their 4⃣th #TATAWPL Final with a dominant win 💙🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/seGdvpGulP #ClaimTheCrown | #GGvDC | #Eliminator pic.twitter.com/7Y72VKCN03
ৰড্ৰিগেছে মাত্ৰ ২৩টা বলত চাৰিটা চাৰি আৰু এটা ছয়ৰে ৪১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দিল্লীক জয়ৰ কাষলৈ লৈ যায় ৷ তেওঁ ১৫ নং অভাৰত দলৰ স্ক’ৰ ১৬০ ৰাণত আউট হয় ৷ উলভাৰ্ডে ২৪ বলত ৩২ ৰাণ কৰি অপৰাজিত হৈ থকাৰ বিপৰীতে মেৰিজান কাপে ৪ ৰাণত অপৰাজিত হৈ থাকে আৰু দলটোৱে ২৬ বল বাকী থকা অৱস্থাত দিল্লীক ১৬৯/৩ ৰাণলৈ লৈ যায় ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে গুজৰাট জায়েণ্টছে প্ৰথমে দিল্লীৰ বলাৰৰ হেঁচাত সংগ্ৰাম কৰিছিল যদিও ১৬৮/৭ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ উইকেটকীপাৰ-বেটছমেন বেথ মুনীয়ে ৫১টা বলত ৬২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ পাৱাৰপ্লে’ৰ শেষত গুজৰাট ৪৮/৩ ত আছিল, তাৰ পিছত মুনীয়ে ধৈৰ্য্য আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ সৈতে ইনিংছ চম্ভালিছিল ৷
The streak continues! 👏— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 3, 2026
4⃣ seasons, 4⃣ finals as @DelhiCapitals march into the #TATAWPL 2026 summit clash 💙#ClaimTheCrown | #GGvDC | #Eliminator pic.twitter.com/CNF8OXzZsr
মিডল অভাৰত ৱেৰহামৰ সৈতে ৬১ ৰাণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰিত্বই গুজৰাটৰ আশাক পুনৰ সজীৱ কৰি তুলিলে আৰু শেষ মুহূৰ্তত ভিক্টোৰিয়ান আৰু কাশৱী গৌতমে দ্ৰুতগতিত ১০ বলত ১৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি গুজৰাটক ১৫০ ৰাণ অতিক্ৰম কৰায় ৷ চিনেল হেনৰীয়ে তিনিটা উইকেট দখল কৰি দিল্লীৰ শ্ৰেষ্ঠ বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷
গুজৰাটৰ বলিষ্ঠ বেটিং প্ৰদৰ্শনৰ পাছতো সেই নিশা দিল্লীৰ আক্রমণ অত্যন্ত শক্তিশালী বুলি প্রমাণিত হ’ল৷ সাত উইকেটৰ এই গুঞ্জৰিত জয়ে তেওঁলোকক ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিলে, কিয়নো এতিয়া চাৰিবাৰৰ ফাইনেলিষ্ট দলটোৱে ডব্লিউ পি এল ২০২৪ৰ ফাইনেলৰ ৰিমেচত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু (আৰ চি বি)ৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ৷
চমু স্ক'ৰ :
গুজৰাট জায়েন্টছ : ২০ অভাৰত ১৬৮/৭ (বেথ মুনী ৬২*, জৰ্জিয়া ৱাৰেহাম ৩৫; চিনেলে হেনৰী ৩/৩৫, নন্দিনী শৰ্মা ২/৪৪)
দিল্লী কেপিটেলছ : ১৬৯/৩ (লিজেল লী ৪৩, জেমিমা ৰড্ৰিগেছ ৪১, ল’ৰা উলভাৰ্ড ৩২, শ্বেফালী বাৰ্মা ৩১; জৰ্জিয়া ৱেৰহাম ২-২৮)