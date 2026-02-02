ETV Bharat / sports

ইউ পিক ৫ উইকেটত প্লে অফত প্ৰৱেশ দিল্লীৰ, প্লে অফৰ পৰা বাহিৰ ইউ পি

দিল্লীয়ে ডব্লিউ পি এল ২০২৬ৰ এলিমিনেটৰত গুজৰাট জায়েন্টছৰ বিৰুদ্ধে অৱৰ্তীণ হ’ব ।

WPL 2026
ইউ পিক ৫ উইকেটত প্লে অফত প্ৰৱেশ দিল্লীৰ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 2, 2026 at 9:14 AM IST

বদোদৰা : গুজৰাটৰ বদোদৰাৰ কোটাম্বিৰ বি চি এ ষ্টেডিয়ামত দেওবাৰে ল’ৰা উলভাৰ্ডৰ সৰ্বাধিক ৪৭ ৰাণ আৰু জেমিমা ৰড্ৰিগেছৰ অপৰাজিত ৩৪ ৰাণৰ সহায়ত দিল্লী কেপিটেলেছে ইউ পি ৱাৰিয়ৰ্ছক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰি মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগ (ডব্লিউ পি এল) ২০২৬ ৰ প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰে ৷

দিল্লীয়ে এতিয়া এলিমিনেটৰত গুজৰাট জায়েন্টছৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ৷ আনহাতে ইউ পি ৱাৰিয়ৰ্ছ আৰু ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা বাহিৰ হৈছে ৷ ১২৩ ৰাণ অনুসৰণ কৰাটো দিল্লীৰ বাবে কোনো সহজ কাম নাছিল যদিও জেমিমাই নিজৰ স্থিৰতা বজাই ৰাখি ১৮টা বলত অপৰাজিত ৩৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি নিজৰ দলটোক জয়ৰ দিশে আগুৱাই লৈ যায় ৷

ইফালে ল’ৰাই ৭টা চাৰিৰে এটা আকৰ্ষণীয় ইনিংছ খেলি দিল্লীৰ ইনিংছ সন্তুলিত কৰে ৷ মাত্ৰ ১২২/৮ ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ইউ পি ৱাৰিয়ৰ্ছে ৰাণৰ অভাৱ আৰু দুৰ্বল কেচিঙৰ বাবে পৰাস্ত হয় ৷ কিছু প্ৰতিৰোধ কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ ওচৰত দিল্লীক গুৰুতৰভাৱে প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত ৰাণ নাছিল ৷

দিল্লীৰ আৰম্ভণি অসন্তুলিতভাৱে হয়, যেতিয়া লিজেল লীয়ে ডিয়াণ্ড্ৰা ডটিনৰ বিৰুদ্ধে লেহেমীয়া বল এটা মিড অফত মিছটাইম কৰে ৷ ল’ৰাই সোনকালে নিজৰ গতি লৈ ল’লে, আত্মবিশ্বাসেৰে ড্ৰাইভ আৰু পুল শ্বট খেলিবলৈ ধৰে ৷ ইয়াৰ পাছত তেওঁ দুবাৰ জীৱন লাভ কৰে ৷ ছফী এক্লেষ্টোন আৰু আশা শ্বোবা তেওঁ কেচ মিচ কৰে আৰু তেওঁ এই সুযোগৰ সদব্যৱহাৰ কৰে ৷

শ্বেফালিয়েও ৰিভিউৰ সময়ত এল বি ডব্লিউৰ সিদ্ধান্ত বাতিল হোৱাৰ পিছত মুক্তভাৱে খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু কাট আৰু ছুইপ শ্বট খেলি ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ নৱম অভাৰলৈকে অংশীদাৰিত্ব কঠিন হৈ পৰিছিল, নৱম অভাৰত ক্ৰাণ্তি গৌড়ৰ বিৰুদ্ধে ল’ৰাই চাৰিটা উজ্জ্বল চাৰিটা মাৰি দিল্লীক আগুৱাই লৈ গৈছিল ৷

৭৩ ৰাণৰ দ্বিতীয় উইকেটৰ অংশীদাৰিত্বৰ অন্ত পৰিল, যেতিয়া দীপ্তি শৰ্মাই ল’ৰাক এটা আকৰ্ষণীয় উচ্চ শ্বট খেলিবলৈ প্ৰলোভিত কৰি তেওঁক কেচ আউট কৰায় ৷ ইফালে ৰাণ বনাবলৈ সংগ্ৰাম কৰি থকা শ্বেফালীয়ে অতি সোনকালেই ২৯ ৰাণত আউট হয়, তেওঁ কভাৰৰ পোনে পোনে শিখা পাণ্ডেয়ে কেচ তুলি দিয়ে ৷ ইয়াৰ পিছতে দিল্লী শিবিৰত আতংকৰ সৃষ্টি হয় – মিড অফত মাৰিজান কেপ (০)ক ছফীয়ে কেচ তুলি দিয়ে ৷ আনহাতে চিনেল হেনৰীক দীপ্তিয়ে আউট কৰে ৷

ইয়াৰ পাছত জেমিমাই দলৰ নেতৃত্ব লয় আৰু নিকি প্ৰসাদৰ সৈতে লগ লাগি দলটোক আগুৱাই নিয়ে ৷ তেওঁ ১৯ অভাৰত দীপ্তিৰ বলত একেৰাহে বাউণ্ডেৰী মাৰি স্ক’ৰৰ সমতা স্থাপন কৰে আৰু তাৰ পিছত কভাৰ ড্ৰাইভৰ জৰিয়তে জয় নিশ্চিত কৰি প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰে ৷

সংক্ষিপ্ত স্ক'ৰ :

  • ইউ পি ৱাৰিয়ৰ্ছ : ২০ অভাৰত ১২২/৮ (দীপ্তি শৰ্মা ২৪, ছিমৰন শ্বেখ ২২; মাৰিজেন কেপ ৩-৩০, শ্ৰী চৰাণী ২-২২) ৷
  • দিল্লী কেপিটেলছ ১৮.৪ অভাৰত ১২৬/৫ (ল’ৰা উলভাৰ্ডে ৪৭, জেমিমা ৰড্ৰিগেছ ৩৪ নট আউট; দীপ্তি শৰ্মা ২-২৭, শিখা পাণ্ডে ১-১৭)

ফলাফল : ৫ উইকেটত পৰাস্ত ইউ পি ৱাৰিয়ৰ্ছ

সম্পাদকৰ পচন্দ

