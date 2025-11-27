ETV Bharat / sports

WPL 2026: নিলামত বিক্ৰী নহ'ল উমা ছেত্ৰী, কোনে কাক কাক কিনিলে ?

ইউ পি ডব্লিউৰ সৈতে আটাইতকৈ দ্ৰুততম টি-২০ চেঞ্চুৰিয়ান কিৰণ । দিল্লী কেপিটেলছে ঘূৰাই আনিলে বিশ্বকাপৰ তাৰকা শ্ৰীচৰণীক ।

WPL 2026 Auction
WPL 2026 নিলামত বিক্ৰী নহ'ল উমা ছেত্ৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ANI

Published : November 27, 2025 at 8:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগ (ডব্লিউ পি এল) ২০২৬ৰ নিলামত আজি কেইবাগৰাকীও ভাৰতীয় প্ৰদৰ্শনকাৰী আৰু উদীয়মান তাৰকাই ফ্ৰেঞ্চাইজিসমূহৰ মাজত শক্তিশালী চুক্তি লাভ কৰে । কিন্তু ডব্লিউ পি এল ২০২৬ৰ নিলামত অসমৰ উইকেটকীপাৰ-বেটছমেন উমা ছেত্ৰীক বিক্ৰী নোহোৱাকৈয়ে থাকিল । উমাৰ নাম ৫০ লাখ টকাৰ ভিত্তি মূল্যৰে তালিকাভুক্ত হৈছিল যদিও কোনো দলে তেওঁৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ নকৰিলে ।

যোৱা ছিজনত উমা ইউ পি ৱাৰিয়ৰ্ছৰ দলৰ অংশ আছিল যদিও ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে তেওঁক ৰিট্ৰেইন নকৰিলে । শেহতীয়াকৈ উমাক আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপৰ বাবে ভাৰতীয় দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইফালে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু (আৰ চি বি)ৰ বিৰুদ্ধে ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে নিজৰ ৰাইট টু মেচ (আৰ টি এম) কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত কিৰণ নৱগিৰক ইউ পি ৱাৰিয়ৰ্জে ৬০ লাখ টকাত পুনৰ ক্ৰয় কৰিছিল ।

WPL 2026 Auction
WPL 2026 (ETV Bharat Assam)

নৱগিৰে শেহতীয়াকৈ মহিলা টি-২০ ট্ৰফীত পঞ্জাৱৰ বিৰুদ্ধে মহাৰাষ্ট্ৰৰ হৈ ৩৪ বলৰ শতক অৰ্জন কৰি মহিলাৰ টি-২০ ত সৰ্বাধিক দ্ৰুততম শতক অৰ্জনকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হয় । তেওঁৰ পাৱাৰ-হিটিং সুনামে তেওঁক সেইদিনা আটাইতকৈ বিচৰা পচন্দসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম কৰি তুলিছিল ।

দিল্লী কেপিটেলছে দুটা মূল চুক্তিবদ্ধ হৈ নিজৰ দল শক্তিশালী কৰিছিল । ফ্ৰেঞ্চাইজিটোৱে ১.৩০ কোটি টকাত পুনৰ ক্ৰয় কৰিলে ভাৰতৰ উদীয়মান পেচ তাৰকা শ্ৰীচৰণীক । মহিলা বিশ্বকাপত ভাৰতৰ অন্যতম ষ্টেণ্ডআউট খেলুৱৈ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰি শ্ৰীচৰণীয়ে ৯খন মেচত ২৭.৬৪ কৈ ১৪টা উইকেট দখল কৰি জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈ দিপ্তী শৰ্মাৰ সৈতে শক্তিশালী যুটি বনায় । চুটি ফৰ্মেটতো তেওঁ সমানেই আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে । পাঁচখন টি-২০ত গড়ে ১৪.৮০ কৈ তেওঁ ১০টা উইকেট লাভ কৰিছে, য’ত ৫খন টি-২০ত ৪টা উইকেট লাভ কৰিছে ।

দিল্লী কেপিটেলছে ভাৰতৰ অফ স্পিনাৰ স্নেহ ৰাণাক ৫০ লাখ টকাত ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকৰ বলিঙৰ গভীৰতা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰে । ভাৰতৰ বিশ্বকাপ বিজয়ী দলৰ অংশ ৰাণাই ২৪.৪১ কৈ ২৯ খন টি-২০ত ২৪ টা উইকেট সংগ্ৰহ কৰি মূল্যৱান নিয়ন্ত্ৰণ আৰু অভিজ্ঞতা কঢ়িয়াই আনিছে, সৰ্বোত্তম সংখ্যা ৩/৯ । গুজৰাট জায়েন্টছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ আগ্ৰহক প্ৰতিহত কৰি ভাৰতী ফুলমালীক ৭০ লাখ টকাত নিশ্চিত কৰিবলৈ নিজৰ আৰ টি এম কাৰ্ডৰ স্মাৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিল । দুখনকৈ টি-২০ত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ২৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা ফুলমালীক মিডল অৰ্ডাৰৰ আশাব্যঞ্জক বিকল্প হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।

ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰুৱে ৬৫ লাখ টকাত ৰাধা যাদৱক চুক্তিবদ্ধ কৰি বলিং শক্তিশালী কৰিলে । বিশ্বকাপ বিজয়ী দলৰ অংশ বাওঁহাতৰ স্পিনাৰগৰাকীয়ে নিজৰ শক্তিশালী টি-২০ দক্ষতাক লৈ আহিছে । ৮৯খন মেচত ১৯.০৯ ত তেওঁ ১০৩টা উইকেট দখল কৰিছে, য’ত দুবাৰ চাৰি উইকেটৰ হ’ল আছে । তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আৰু উইকেট লোৱাৰ ক্ষমতাই আৰ চি বিৰ স্পিন আক্ৰমণত যথেষ্ট শক্তিশালী কৰিব ।

ইফালে আৰ চি বিৰ ২০২৪-২৫ চনৰ খিতাপ বিজয়ী দলৰ অংশ, প্ৰাক্তন খেলুৱৈ এছ মেঘনা বিক্ৰী নোহোৱাকৈয়ে ৰৈ যায় । ভাৰতৰ হৈ মেঘনাই তিনিখন এদিনীয়াত এটা অৰ্ধশতকসহ ১১৪ ৰাণ আৰু ১৭খন টি-২০ত গড়ে ১৮.৪২ কৈ এটা অৰ্ধশতকসহ ২৫৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অভিজ্ঞতা থকাৰ পিছতো তেওঁ এইবাৰ নিবিদা আকৰ্ষণ কৰাত ব্যৰ্থ হয় ।

লগতে পঢ়ক : সদায় মই টীম ইণ্ডিয়াৰ হৈ খেলিব বিচাৰো : উমা ছেত্ৰী

বিশ্বজয়ৰ ট্ৰফী হাতত লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাষত ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল

৫২ বছৰৰ পিছত বিশ্ব চেম্পিয়ন হ'ল ভাৰত

TAGGED:

KIRAN NAVGIRE
TATA WPL 2026 AUCTION
WPL 2026
UMA CHETRY
WPL 2026 AUCTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.