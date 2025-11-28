WPL 2026: কোন দলত কোন খেলুৱৈ, কাৰ কিমান মূল্য ?
ডব্লিউ পি এল ২০২৬ৰ মেগা নিলাম সফলতাৰে সম্পন্ন হয় । পাঁচোটা দলে নিজৰ নিজৰ পছন্দ অনুসৰি খেলুৱৈসকলক ক্ৰয় কৰি নিজৰ দল গঠন কৰে ।
Published : November 28, 2025 at 12:10 PM IST
হায়দৰাবাদ : মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগ, ২০২৬ৰ (WPL 2026) মেগা নিলাম বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত সফলতাৰে সম্পন্ন হয় । এই নিলামত ৬৭ গৰাকী খেলুৱৈ ক্ৰয় কৰে পাঁচটা দলে । ইয়াৰে ভিতৰত ২৩ গৰাকী বিদেশী আৰু ৪৪ গৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ আছে । এই মহিলা ক্ৰিকেটাৰসকলৰ নিলাম মূল্য লাখৰ পৰা কোটি টকালৈকে উঠে । বিশ্বকাপ বিজয়ী ভাৰতীয় দলত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰা দীপ্তি শৰ্মা মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক মূল্যৰ খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
দীপ্তি শৰ্মাক ইউ পি ৱেৰিয়ৰ্ছে ৩.২ কোটি টকাত আৰ টি এমৰ জৰিয়তে নিজৰ দলত ৰাখে । এই নিলামত ৬৭ গৰাকী খেলুৱৈৰ ওপৰত মুঠ ৪০.৮ কোটি টকা খৰচ হয় । এই ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক ধন ব্যয় কৰে ইউ পি ৱেৰিয়ৰ্ছে ।
আহক এবাৰ চাওঁ পাঁচটা দলত এইবাৰ কোন কোন খেলুৱৈয়ে নিজৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিব । লগতে কোন খেলুৱৈক কিমান টকাৰ বিনিময়ত ক্ৰয় কৰিছে তাৰ ওপৰতো এক অৱলোকন ।
WPL 2026 : পাঁচটা দলৰ সম্পূৰ্ণ খেলুৱৈ তালিকা :-
মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ
- নেট চাইবাৰ-ব্ৰণ্ট (৩.৫ কোটি)
- হৰমনপ্ৰীত কৌৰ (২.৫ কোটি)
- হেলী মেথিউজ (১.৭৫ কোটি)
- অমনজ্যোৎ কৌৰ (১ কোটি)
- জো কমলিনী (৫০ লাখ)
- এমেলিয়া কাৰ (৩ কোটি)
- শ্ববনম ইছমাইল (৬০ লাখ)
- সংস্কৃতি গুপ্তা (২০ লাখ)
- সজীৱন সজনা (৭৫ লাখ)
- ৰাহিলা ফিৰদৌছ (১০ লাখ)
- নিক'লা কেৰী (৩০ লাখ)
- পুনম খেমনাৰ (১০ লাখ)
- ত্ৰিবেণী বশিষ্ঠ (২০ লাখ)
- নল্লা ৰেড্ডী (১০ লাখ)
- সাইকা ইশাক (৩০ লাখ)
- মিলি ইলিংৱৰ্থ (১০ লাখ)
দিল্লী কেপিটেলছ
- জেমিমা ৰ'ড্ৰিগছ (২.২ কোটি)
- শেফালী বাৰ্মা (২.২ কোটি)
- এনাবেল ছাডাৰলেণ্ড (২.২ কোটি)
- মেৰিজান কাপ (২.২ কোটি)
- নিকি প্ৰসাদ (৫০ লাখ)
- লৌৰা ব'ল্ডাৰ্ট (১.১ কোটি)
- চিনেল হেনৰী (১.৩ কোটি)
- শ্ৰী চৰণী (১.৩ কোটি)
- স্নেহ ৰাণা (৫০ লাখ)
- লিজেলী লী (৩০ লাখ)
- দিয়া যাদৱ (১০ লাখ)
- তানিয়া ভাটিয়া (৩০ লাখ)
- মমতা মাদিৱালা (১০ লাখ)
- নন্দিনী শৰ্মা (২০ লাখ)
- লুচী হেমিল্টন (১০ লাখ)
- মিট্টু মণি (৪০ লাখ)
ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু
- স্মৃতি মন্ধানা (৩.৫ কোটি)
- ঋষা ঘোষ (২.৭৫ কোটি)
- এলিচ পেৰী (২ কোটি)
- শ্ৰেংকা পাটিল (৬০ লাখ)
- জৰ্জিয়া ব'ল (৬০ লাখ)
- নাদিন ডি-ক্লাৰ্ক (৬৫ লাখ)
- ৰাধা যাদৱ (৬৫ লাখ)
- ল'ৰেন বেল (৯০ লাখ)
- লিন্সে স্মিথ (৩০ লাখ)
- প্ৰেমা ৰাৱত (আৰ টি এম ২০ লাখ)
- অৰুন্ধতী ৰেড্ডী (৭৫ লাখ)
- পূজা বস্ত্ৰকাৰ (৮৫ লাখ)
- গ্ৰেছ হেৰিছ (৭৫ লাখ)
- গৌতমী নায়ক (১০ লাখ)
- প্ৰথ্যোষা কুমাৰ (১০ লাখ)
- ডি হেমলতা (৩০ লাখ)
গুজৰাট জায়েণ্টছ
- এছলে গাৰ্ডনাৰ (৩.৫ কোটি)
- বেথ মুনী (২.৫ কোটি)
- চ'ফী ডিভাইন (২ কোটি)
- ৰেণুকা সিং (৬০ লাখ)
- ভাৰতী ফুলমালী (৭০ লাখ)
- টিটছ সাধু (৩০ লাখ)
- কাশ্বী গৌতম (৬৫ লাখ)
- কণিকা আহুজা (৩০ লাখ
- তনুজা কনৱাৰ (৪৫ লাখ)
- জৰ্জিয়া বেয়ৰহাম (১ কোটি)
- অনুষ্কা শৰ্মা (৪৫ লাখ)
- হেপ্পী কুমাৰী (১০ লাখ)
- কিম গাৰ্থ (৫০ লাখ)
- য়াস্তিকা ভাটিয়া (৫০ লাখ)
- শিৱানী সিং (১০ লাখ)
- ডেনী ৱাইট-হেজ (৫০ লাখ)
- ৰাজেশ্বৰী গায়কোৱাড় (৪০ লাখ)
- আয়ুসী চোনি (৩০ লাখ)
ইউ পি ৱেৰিয়ৰ্ছ
- শ্বেতা চেহৰাৱত (৫০ লাখ)
- দীপ্তি শৰ্মা (৩.২ কোটি)
- চ'ফী এক্লেষ্ট'ন (৮৫ লাখ)
- মেগ লেনিংছ (৮৫ লাখ)
- ফ'য়েবে লিচফিল্ড (১.২ কোটি)
- কিৰণ নৱগিৰে (৬০ লাখ)
- হৰলিন দেউল (৫০ লাখ)
- ক্ৰান্তি গৌড় (৫০ লাখ)
- আশা শোভনা (১.১ কোটি)
- ডিয়েণ্ডা ডানটিন (৮০ লাখ)
- শিখা পাণ্ডে (১.৪ কোটি)
- শিপ্ৰা গিৰি (১০ লাখ)
- চিমৰণ শ্বেখ (১০ লাখ)
- তাৰা নাৰিছ (১০ লাখ)
- ক্লো ট্ৰায়'ন (৩০ লাখ)
- চুমন মীনা (১০ লাখ)
- জৌ তৃষা (১০ লাখ)
- প্ৰতীকা ৰাৱল (৫০ লাখ)