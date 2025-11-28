ETV Bharat / sports

WPL 2026: কোন দলত কোন খেলুৱৈ, কাৰ কিমান মূল্য ?

ডব্লিউ পি এল ২০২৬ৰ মেগা নিলাম সফলতাৰে সম্পন্ন হয় । পাঁচোটা দলে নিজৰ নিজৰ পছন্দ অনুসৰি খেলুৱৈসকলক ক্ৰয় কৰি নিজৰ দল গঠন কৰে ।

ডব্লিউ পি এল ট্ৰফীৰ সৈতে হৰমনপ্ৰীত কৌৰ (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 28, 2025 at 12:10 PM IST

হায়দৰাবাদ : মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগ, ২০২৬ৰ (WPL 2026) মেগা নিলাম বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত সফলতাৰে সম্পন্ন হয় । এই নিলামত ৬৭ গৰাকী খেলুৱৈ ক্ৰয় কৰে পাঁচটা দলে । ইয়াৰে ভিতৰত ২৩ গৰাকী বিদেশী আৰু ৪৪ গৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ আছে । এই মহিলা ক্ৰিকেটাৰসকলৰ নিলাম মূল্য লাখৰ পৰা কোটি টকালৈকে উঠে । বিশ্বকাপ বিজয়ী ভাৰতীয় দলত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰা দীপ্তি শৰ্মা মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক মূল্যৰ খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।

দীপ্তি শৰ্মাক ইউ পি ৱেৰিয়ৰ্ছে ৩.২ কোটি টকাত আৰ টি এমৰ জৰিয়তে নিজৰ দলত ৰাখে । এই নিলামত ৬৭ গৰাকী খেলুৱৈৰ ওপৰত মুঠ ৪০.৮ কোটি টকা খৰচ হয় । এই ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক ধন ব্যয় কৰে ইউ পি ৱেৰিয়ৰ্ছে ।

আহক এবাৰ চাওঁ পাঁচটা দলত এইবাৰ কোন কোন খেলুৱৈয়ে নিজৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিব । লগতে কোন খেলুৱৈক কিমান টকাৰ বিনিময়ত ক্ৰয় কৰিছে তাৰ ওপৰতো এক অৱলোকন ।

WPL 2026 : পাঁচটা দলৰ সম্পূৰ্ণ খেলুৱৈ তালিকা :-

মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ

  1. নেট চাইবাৰ-ব্ৰণ্ট (৩.৫ কোটি)
  2. হৰমনপ্ৰীত কৌৰ (২.৫ কোটি)
  3. হেলী মেথিউজ (১.৭৫ কোটি)
  4. অমনজ্যোৎ কৌৰ (১ কোটি)
  5. জো কমলিনী (৫০ লাখ)
  6. এমেলিয়া কাৰ (৩ কোটি)
  7. শ্ববনম ইছমাইল (৬০ লাখ)
  8. সংস্কৃতি গুপ্তা (২০ লাখ)
  9. সজীৱন সজনা (৭৫ লাখ)
  10. ৰাহিলা ফিৰদৌছ (১০ লাখ)
  11. নিক'লা কেৰী (৩০ লাখ)
  12. পুনম খেমনাৰ (১০ লাখ)
  13. ত্ৰিবেণী বশিষ্ঠ (২০ লাখ)
  14. নল্লা ৰেড্ডী (১০ লাখ)
  15. সাইকা ইশাক (৩০ লাখ)
  16. মিলি ইলিংৱৰ্থ (১০ লাখ)

দিল্লী কেপিটেলছ

  1. জেমিমা ৰ'ড্ৰিগছ (২.২ কোটি)
  2. শেফালী বাৰ্মা (২.২ কোটি)
  3. এনাবেল ছাডাৰলেণ্ড (২.২ কোটি)
  4. মেৰিজান কাপ (২.২ কোটি)
  5. নিকি প্ৰসাদ (৫০ লাখ)
  6. লৌৰা ব'ল্ডাৰ্ট (১.১ কোটি)
  7. চিনেল হেনৰী (১.৩ কোটি)
  8. শ্ৰী চৰণী (১.৩ কোটি)
  9. স্নেহ ৰাণা (৫০ লাখ)
  10. লিজেলী লী (৩০ লাখ)
  11. দিয়া যাদৱ (১০ লাখ)
  12. তানিয়া ভাটিয়া (৩০ লাখ)
  13. মমতা মাদিৱালা (১০ লাখ)
  14. নন্দিনী শৰ্মা (২০ লাখ)
  15. লুচী হেমিল্টন (১০ লাখ)
  16. মিট্টু মণি (৪০ লাখ)

ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু

  1. স্মৃতি মন্ধানা (৩.৫ কোটি)
  2. ঋষা ঘোষ (২.৭৫ কোটি)
  3. এলিচ পেৰী (২ কোটি)
  4. শ্ৰেংকা পাটিল (৬০ লাখ)
  5. জৰ্জিয়া ব'ল (৬০ লাখ)
  6. নাদিন ডি-ক্লাৰ্ক (৬৫ লাখ)
  7. ৰাধা যাদৱ (৬৫ লাখ)
  8. ল'ৰেন বেল (৯০ লাখ)
  9. লিন্সে স্মিথ (৩০ লাখ)
  10. প্ৰেমা ৰাৱত (আৰ টি এম ২০ লাখ)
  11. অৰুন্ধতী ৰেড্ডী (৭৫ লাখ)
  12. পূজা বস্ত্ৰকাৰ (৮৫ লাখ)
  13. গ্ৰেছ হেৰিছ (৭৫ লাখ)
  14. গৌতমী নায়ক (১০ লাখ)
  15. প্ৰথ্যোষা কুমাৰ (১০ লাখ)
  16. ডি হেমলতা (৩০ লাখ)

গুজৰাট জায়েণ্টছ

  1. এছলে গাৰ্ডনাৰ (৩.৫ কোটি)
  2. বেথ মুনী (২.৫ কোটি)
  3. চ'ফী ডিভাইন (২ কোটি)
  4. ৰেণুকা সিং (৬০ লাখ)
  5. ভাৰতী ফুলমালী (৭০ লাখ)
  6. টিটছ সাধু (৩০ লাখ)
  7. কাশ্বী গৌতম (৬৫ লাখ)
  8. কণিকা আহুজা (৩০ লাখ
  9. তনুজা কনৱাৰ (৪৫ লাখ)
  10. জৰ্জিয়া বেয়ৰহাম (১ কোটি)
  11. অনুষ্কা শৰ্মা (৪৫ লাখ)
  12. হেপ্পী কুমাৰী (১০ লাখ)
  13. কিম গাৰ্থ (৫০ লাখ)
  14. য়াস্তিকা ভাটিয়া (৫০ লাখ)
  15. শিৱানী সিং (১০ লাখ)
  16. ডেনী ৱাইট-হেজ (৫০ লাখ)
  17. ৰাজেশ্বৰী গায়কোৱাড় (৪০ লাখ)
  18. আয়ুসী চোনি (৩০ লাখ)

ইউ পি ৱেৰিয়ৰ্ছ

  1. শ্বেতা চেহৰাৱত (৫০ লাখ)
  2. দীপ্তি শৰ্মা (৩.২ কোটি)
  3. চ'ফী এক্লেষ্ট'ন (৮৫ লাখ)
  4. মেগ লেনিংছ (৮৫ লাখ)
  5. ফ'য়েবে লিচফিল্ড (১.২ কোটি)
  6. কিৰণ নৱগিৰে (৬০ লাখ)
  7. হৰলিন দেউল (৫০ লাখ)
  8. ক্ৰান্তি গৌড় (৫০ লাখ)
  9. আশা শোভনা (১.১ কোটি)
  10. ডিয়েণ্ডা ডানটিন (৮০ লাখ)
  11. শিখা পাণ্ডে (১.৪ কোটি)
  12. শিপ্ৰা গিৰি (১০ লাখ)
  13. চিমৰণ শ্বেখ (১০ লাখ)
  14. তাৰা নাৰিছ (১০ লাখ)
  15. ক্লো ট্ৰায়'ন (৩০ লাখ)
  16. চুমন মীনা (১০ লাখ)
  17. জৌ তৃষা (১০ লাখ)
  18. প্ৰতীকা ৰাৱল (৫০ লাখ)
