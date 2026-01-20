ETV Bharat / sports

WPL 2026ত আৰ চি বিৰ একেৰাহে পঞ্চমটো জয়, গুজৰাটক পৰাস্ত কৰি প্লে অফত প্ৰৱেশ দলটোৰ

এই জয়ৰ জৰিয়তে আৰ চি বিয়ে ডব্লিউ পি এলৰ ইতিহাসত একেৰাহে সৰ্বাধিক জয়ৰ নতুন অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ৷

WPL 2026
গুজৰাটক পৰাস্ত কৰি প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰে আৰ চি বিয়ে (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 20, 2026 at 8:07 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বদোদৰা : বদোদৰাৰ কোটাম্বি ষ্টেডিয়ামত সোমবাৰে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু (আৰ চি বি) আৰু গুজৰাট জায়েন্টছৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগ ২০২৬ (ডব্লিউ পি এল ২০২৬)ৰ দ্বাদশখন খেল ৷ খেলখনত সায়ালি সাতঘৰেৰ তিনি উইকেট আৰু গৌতমী নাইকৰ শক্তিশালী বেটিং প্ৰদৰ্শনে সহায়ত আৰ চি বিয়ে গুজৰাট জায়েন্টছক ৬১ ৰাণত পৰাস্ত কৰে ৷ এই সংস্কৰণত আৰ চি বিয়ে একেৰাহে পঞ্চমবাৰৰ বাবে জয়লাভ কৰি প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰে ৷

এই জয়ৰ জৰিয়তে আৰ চি বিয়ে ডব্লিউ পি এলৰ ইতিহাসত একেৰাহে সৰ্বাধিক জয়ৰ নতুন অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা ২০২৩ আৰু ২০২৩-২৪ চনত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ পাঁচখন মেচৰ ধাৰাবাহিকতা আৰু ২০২৪-২৫ চনত আৰ চি বিৰ নিজৰ ধাৰাবাহিকতাক অতিক্ৰম কৰিলে ৷

সন্ধিয়া গুজৰাট জায়েন্টছৰ অধিনায়ক এছলি গাৰ্ডনাৰে আৰ চি বিক প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ কয় আৰু ঠিক পূৰ্বৰ মেচৰ দৰেই তেওঁলোকৰ ইনিংছৰ আৰম্ভণি বেয়া হয় ৷ মেচখনৰ প্ৰথম অভাৰত গ্ৰেচ হেৰিছক ৰেনুকা সিং ঠাকুৰে এক ৰাণত আউট কৰে আৰু পিছৰ অভাৰত জৰ্জিয়া ভলক কাশৱী গৌতমে আউট কৰি আৰ চি বিক আৰম্ভণিতে হেঁচাত পেলাইছিল ৷ গৌতমী নাইকে অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধনাৰ সৈতে যোগদান কৰে আৰু দুয়োজনে পাৱাৰপ্লেৰ শেষলৈকে দলৰ ইনিংছ সুস্থিৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ৷

মাত্ৰ ৯ ৰাণত দুটা উইকেট হেৰুৱাই আৰ চি বিয়ে প্ৰথম ছয় অভাৰত ৩৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে মান্ধনা আৰু নাইকে ৪৫ বলত ৬০ ৰাণৰ অতি প্ৰয়োজনীয় অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তুলিছিল, যিটো দশম অভাৰত ভাঙি গৈছিল যেতিয়া গাৰ্ডনাৰে বলিং কৰিবলৈ আহিছিল আৰু মান্ধনা (২৩ বলত ২৬ ৰাণ) ক এল বি ডব্লিউ আউট হয় ৷

নাইকে আৰ চি বিৰ ইনিংছ ধৰি ৰাখিছিল আৰু স্থিৰ কৰি ৰাখিছিল ৷ তেওঁ ৰিচা ঘোষৰ সৈতে চতুৰ্থ উইকেটৰ বাবে ৬৯ ৰাণৰ উজ্জ্বল অংশীদাৰিত্ব ভাগ কৰিছিল, যেতিয়ালৈকে নাইকে ৪২টা বলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডব্লিউ পি এলৰ অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰা নাছিল ৷ অৱশেষত নাইকে ৫৫টা বলত ৭৩ ৰাণ কৰি আউট হয় ৷ ৰিচাই ২০টা বলত ২৭ ৰাণ কৰি আৰ চি বিৰ আকৰ্ষণীয় ইনিংছত অৰিহণা যোগাইছিল ৷ ৰাধা যাদৱ আৰু শ্ৰেয়াংকা পাটিলৰ কেইটামান দ্ৰুত ইংনিছৰ বাবে আৰ চি বিয়ে ২০ অভাৰত ১৭৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷

ইয়াৰ পাছত আৰ চি বিয়ে আৰম্ভণিৰে পৰাই আক্রমণাত্মক প্রদর্শন কৰে ৷ এই আগ্ৰাসনৰ মূলধন হিচাপে সায়ালি সাতঘৰে দ্বিতীয় অভাৰত দুটা উইকেট দখল কৰে ৷ সাতঘৰেৰ এই আকৰ্ষণীয় কৃতিত্ব আছিল যেতিয়া তেওঁ দুয়োগৰাকী খেলুৱৈ, বেথ মুনী (৩ ৰাণ) আৰু ছফী ডেভাইন (০ ৰাণ)ক আউট কৰিছিল ৷ পৰৱৰ্তী অভাৰত লৰেন বেলে আৰ চি বিৰ আক্ৰমণত যোগদান কৰি দ্বিতীয় অভাৰৰ তৃতীয় বলত কনিকা আহুজাক আউট কৰি তিনি অভাৰৰ অন্তত ৩ উইকেটত ৫ ৰাণ কৰি গুজৰাটক অস্বস্তিকৰ অৱস্থাত এৰি দিয়ে ৷

যদিও অনুষ্কা শৰ্মা আৰু গাৰ্ডনাৰে কিছু ভাল বেটিঙেৰে ইনিংছ সুস্থিৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তথাপিও ২৫ বলত ২৯ ৰাণৰ চতুৰ্থ উইকেটৰ অংশীদাৰিত্ব বেছি সময় নাথাকিল, কিয়নো নাডিন ডি ক্লাৰ্কৰ উজ্জ্বল বলিঙে ২০ বলত ১৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা অনুষ্কাক আউট কৰে ৷ আৰ চি বিয়ে নিজৰ বলিং আৰু ফিল্ডিঙেৰে অহৰহ চাপ বজাই ৰখাত গুজৰাটৰ উইকেটৰ অৱনতি অব্যাহত থাকে ৷

যদিও গাৰ্ডনাৰে দীঘলীয়া আৰম্ভণি কৰি ৩৯টা বলত অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিছিল, তথাপিও সিফালৰ পৰা সমৰ্থনৰ অভাৱত ৪৩টা বলত মাত্ৰ ৫৪ ৰাণহে কৰিব পাৰিছিল ৷

শেষত গুজৰাট জায়েন্টছে ২০ অভাৰত ৮ উইকেটৰ বিনিময়ত মাত্ৰ ১১৭ ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ বলাৰসকলৰ ভিতৰত সাতঘৰে শ্ৰেষ্ঠ বলাৰ হিচাপে ২১ ৰাণত ৩টা উইকেট দখল কৰি দলৰ শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনক উজ্জ্বল কৰি তুলিছিল, আনহাতে নাডিন ডি ক্লাৰ্কেও ২১ ৰাণত ২টা উইকেট দখল কৰিছিল ৷

সংক্ষিপ্ত স্ক’ৰ :

  • ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ মহিলাৰ ২০ অভাৰত ১৭৮/৬
  • গুজৰাট জায়েন্টছৰ ২০ অভাৰত ১১৭/৮

লগতে পঢ়ক : WPL 2026: মান্ধনাৰ শক্তিশালী ইংনিছে একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে জয়ৰ মুখ দেখুৱালে আৰ চি বিক

ডব্লিউ পি এল ২০২৬: গুজৰাটক পৰাস্ত কৰি তালিকাৰ শীৰ্ষত আৰ চি বি; উজলিল ৰাধা-শ্ৰেয়ংকা

ডব্লিউ পি এল ২০২৬: দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ ৰাণ সংখ্যা অতিক্ৰম কৰি মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ দুৰ্দান্ত জয়

TAGGED:

WPL 2026 PLAYOFFS
WPL 2026 RCB VS GG
WPL 2026 12TH MATCH
ইটিবি ভাৰত অসম
WPL 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.