ETV Bharat / sports

বিশ্বকাপত বেজালি ! সঁচাকৈয়ে হেৰী কেনৰ ওপৰত তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ কৰা হৈছিল? বেজ বনছামৰ দাবী ভাইৰেল

ইংলেণ্ড বনাম ঘানাৰ মেচখনৰ পূৰ্বে হেৰী কেনৰ ওপৰত দিয়া বক্তব্যৰ বাবে এতিয়া বেজ নানা কোৱাকু বনছামে ফুটবল অনুৰাগীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

FIFA 2026
হেৰী কেন আৰু ঘানাৰ বেজ (AP and 'X' handle screen grab)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 25, 2026 at 4:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ, তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ, বেজ-বেজালি আদিৰ আধুনিক বিশ্বত কোনো স্থান নাই । কিন্তু এনেধৰণৰ ধাৰণাই যদি বিশ্বকাপৰ মঞ্চত স্থান লাভ কৰে ?

শাৰীৰিক সক্ষমতা, মনোবল, তীব্ৰ গতি, আত্মবিশ্বাস, দুভৰিৰ ছন্দ আৰু আধুনিক ক্ৰীড়াশৈলীৰ পয়োভৰ ঘটা বিশ্ব ফুটবলত অন্ধবিশ্বাসৰ কোনো স্থান নাই বুলি সকলোৱে একেমুখে স্বীকাৰ কৰিব । কিন্তু আশ্চৰ্যকৰ কথাটো হৈছে যে চলিত ফিফা বিশ্বকাপত উত্থাপন হৈছে বেজ-বেজালি, তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰৰ কথা ।

গ্ৰুপ পৰ্যায়ত ইংলেণ্ডৰ দ্বিতীয়খন মেচ আছিল দলটোৰ বাবে নিৰাশাজনক । কিয়নো মেচখনত ইংলেণ্ডৰ বিজয় ৰথ ঘানাই গ’লবিহীনভাৱে ড্র’ ৰাখি স্থবিৰ কৰি দিয়ে । ঘানাই ৰক্ষণ বিভাগত নিখুঁত প্ৰদৰ্শন কৰে ।

কিন্তু ইয়াৰ মাজতে হেৰী কেনে সুযোগৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱৰাটোৱেও এই ড্ৰ’ত ভূমিকা পালন কৰিছিল । দ্বিতীয়াৰ্ধত কেনৰ জৰিয়তে ইংলেণ্ডক অগ্ৰগতি প্ৰদানৰ সুযোগ আহিছিল । কিন্তু তেওঁৰ শ্বটে গ'লপোষ্টৰ ভিতৰত নেটত আশ্ৰয় লোৱাৰ বিপৰীতে ওপৰেৰেহে পাৰ হৈ যায় । লগে লগে এই বিষয়টো মেচখনৰ এক মুখ্য আলোচ্য বিষয় হৈ পৰে ।

আনহাতে, কেনৰ এই হতাশাজনক প্ৰদৰ্শনৰ পিছত ঘানাৰ এগৰাকী বেজ ভাইৰেল হৈ পৰে । কিয়নো তেওঁ দাবী কৰে যে তেওঁ ইংলেণ্ডৰ অধিনায়কগৰাকীৰ ওপৰত তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ কৰি অভিশাপ দি আছিল । ইফালে কিছুমান ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজাৰে আনকি এইটোও দাবী কৰে যে তেওঁৰ এই তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰই কাম কৰিছিল আৰু সেইবাবেই কেনে মেচখনত কোনো গ’ল দিব পৰা নাছিল ।

ইফালে এই ফলাফলৰ পিছত গ্ৰুপ এলত ইংলেণ্ড আৰু ঘানা দুয়োটা দলেৰে পইণ্টৰ সংখ্যা চাৰি । অৱশ্যে প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গ্ৰুপত ইংলেণ্ড শীৰ্যস্থানত থকাৰ বিপৰীতে ঘানাই দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে ।

সঁচাকৈয়ে বেজৰ বেজালিয়ে কেনৰ ওপৰত কাম কৰিলে নেকি ?

মেচখনৰ পিছত এক আশ্চৰ্যকৰ দাবী উত্থাপন হৈছে । এই দাবীত ঘানাৰ বেজগৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁ ইংলেণ্ডৰ ষ্ট্ৰাইকাৰগৰাকীৰ ওপৰত কাম কৰি আছে, যাতে তেওঁ ঘানাৰ বিৰুদ্ধে গ’ল দিব নোৱাৰে ।

ডেইলী ষ্টাৰৰ মতে, বনছামে মেচৰ পূৰ্বে দাবী কৰিছিল যে তেওঁ ইংলেণ্ডৰ তাৰকা ষ্ট্ৰাইকাৰ হেৰী কেনক ৰুধিবলৈ কি কৰা প্ৰয়োজন সেই বিষয়ে সঠিকভাৱে জানে ।

তেওঁ দাবী কৰিছিল, "মই হেৰী কেনৰ ওপৰত তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ কৰি আছোঁ । মই কি কৰিব পাৰোঁ সেয়া আগতেও প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছোঁ । গতিকে মই জানো যে তেওঁক ৰুধিবলৈ মই কি কাম কৰিব লাগিব । মোৰ ভৱিষ্যদ্বাণীৰ বাবে মই অতি বিখ্যাত । মই তেওঁৰ গুৰুতৰ আঘাত কামনা কৰা নাই । মোৰ দেশৰ বিৰুদ্ধে তেওঁক ৰিধিবলৈ কেৱল ইয়ে যথেষ্ট হ’ব ।"

অৱশ্যে যদিও হেৰী কেনৰ ফৰ্মৰ ওপৰত বনছামৰ তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰৰ প্ৰভাল সন্দৰ্ভত কৰা দাবীসমূহৰ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট সত্য প্ৰকাশ পোৱা নাই, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত উক্ত বেজগৰাকীয়ে ফেচবুকত এটা ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰি কয় যে তেওঁৰ পৰৱৰ্তী আন কিছু কামে কেনক ‘অভিশাপ মুক্ত’ কৰিব পাৰে আৰু হয়তো তেওঁ পুনৰ গ’ল দিব পাৰে ।

তিনি মিনিটৰ ভিডিঅ’টোৰ কেপচনত বনছামে লিখিছে, "মই সমগ্ৰ বিশ্বৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আধ্যাত্মিক গুৰু । এতিয়া মই হেৰী কেনক মুক্ত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, যাতে তেওঁৰ পৰৱৰ্তী মেচত তেওঁ গ’ল দিব পাৰে ।"

“হেৰী, মই তোমাক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিম, হ'বনে ? আমি ভাই ভাই আৰু মই তোমাক বহুত ভালপাওঁ ।” তেওঁ লগতে কয় ।

ইংলেণ্ডৰ পৰৱৰ্তী মেচ

২৭ জুন, দেওবাৰে গ্ৰুপ এলৰ মেচত পানামাৰ বিৰুদ্ধে ইংলেণ্ড অৱতীৰ্ণ হ'ব । ইংৰাজ দলটোৱে বিশ্বকাপ অভিযানৰ প্ৰথমখন মেচত ক্ৰ’ৱেচিয়াক ৪-২ গ’লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰাৰ বিপৰীতে ঘানাৰ বিৰুদ্ধে ০-০ গ’লত ড্ৰ’ কৰে । বৰ্তমান ইংলেণ্ড গ্ৰুপ এলৰ শীৰ্ষস্থানত আছে । আনহাতে, দুখন মেচৰ পৰা চাৰি পইণ্ট সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে দুটা গ’লৰ পাৰ্থক্যৰ বাবে দলটো গ্ৰুপৰ আন দলতকৈ শীৰ্ষত উপনীত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :ফিফা বিশ্বকাপত 'হাইড্ৰেচন ব্ৰেক'ৰ সমালোচনা; ফিফাৰ সভাপতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
লগতে পঢ়ক :বিশ্বকাপৰ সপ্তদশ দিন: পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত মৰক্কো-ব'ছনিয়া; গ্ৰুপৰ শীৰ্ষত ব্ৰাজিল-ছুইজাৰলেণ্ড

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
NANA KWAKU BONSAM HARRY KANE
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
FIFA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.