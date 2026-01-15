তেল ডিপোত কৰ্মৰত হৈও ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত উজলিল মুনমী বৰা
লাগৰী খেলত অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি লাভ কৰে সোণৰ পদক । খোৱাঙৰ স্বৰ্ণ তেল ডিপোত কৰ্মৰত প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈগৰাকীৰ সফলতাত উৎফুল্লিত সকলো ।
Published : January 15, 2026 at 5:26 PM IST
মৰাণ: মনত উদ্যম আৰু সাহস থাকিলে সফলতাৰ বাট চমু হৈ পৰে । সেই কথা প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে তেল ডিপোত কৰ্মৰত প্ৰতিভাৱান এগৰাকী খেলুৱৈয়ে ।
খোৱাঙৰ স্বৰ্ণ তেল ডিপোত কৰ্মৰত হৈ আছে মুনমী বৰা নামৰ খেলুৱৈগৰাকী । তেল ডিপোত কাম কৰি উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰা মুনমী বৰা উজলিল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত । শেহতীয়াকৈ যোৱা বছৰ ২৯-৩১ ডিচেম্বৰলৈ তামিলনাডুৰ আমেট বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত '11th Senior National lagori Sports Championships'ত অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি লাভ কৰে সোণৰ পদক ।
সাপেখাতী লখিমীপামৰ মিনেশ্বৰ বৰা আৰু প্ৰতিভা বৰাৰ কন্যা মুনমী বৰাই নিজৰ উপাৰ্জনৰ বাবে খোৱাঙৰ স্বৰ্ণ তেল ডিপোত কৰ্মৰত হৈ আছে যদিও নিজক ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । মুনমী বৰাৰ সৈতে অসম দলত চৰাইদেউ, বাক্সা, কামৰূপ, তামুলপুৰ, গুৱাহাটী আৰু বজালী জিলাৰ খেলুৱৈয়ে অসম দলৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বুলি জানিবলৈ দিয়ে মুনমী বৰাই ।
আনহাতে, স্বৰ্ণপদক লাভ কৰি ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হোৱা খেলুৱৈগৰাকীৰ সফলতাত উৎফুল্লিত স্বৰ্ণ তেল ডিপোৰ আন কৰ্মচাৰী আৰু সতীৰ্থসকল । খেলুৱৈগৰাকীৰ এই সফলতাৰ পাছতেই তেওঁৰ কৰ্মস্থানতে গামোচা আৰু ফুলাম জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জনাই উৎসাহিত কৰে সমাজকৰ্মী পৰাগ দত্তই ।
তেল ডিপোত কাম কৰিয়েই উলিয়াইছে খেলৰ বাবে খৰচ
লাগৰী খেলত অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সোণৰ পদক লাভ কৰা মুনমী বৰাই পুনৰ স্বৰ্ণ তেল ডিপোত যোগদান কৰি কয়, "তামিলনাডুত অনুষ্ঠিত লাগৰী খেলত অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ । মোৰ ঘৰ চৰাইদেউৰ সাপেখাতীত যদিও এই তেল ডিপোত কাম কৰি আছোঁ । তেল ডিপোত কাম কৰাৰ বাবে পুৱা সোনকালে উঠি অনুশীলন কৰোঁ । লাগৰী খেল খেলাৰ পূৰ্বে মই এথলেটিকছ খেলিছিলোঁ । এইবাৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত লাগৰী খেলিবলৈ গৈছিলোঁ ।"
তেল ডিপোত কাম কৰি নিজৰ খৰচ উলিওৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ সৈতে অসম দলটোত চৰাইদেউ জিলাৰ চাৰিগৰাকী আছিল আৰু বাকীসকল বাক্সা, কামৰূপ, তামুলপুৰ আদি ঠাইৰ আছিল । মই তেল ডিপোত কাম কৰি নিজৰ খেলাৰ খৰচ আৰু পৰিয়ালৰ বাবে খৰচ উলিয়াইছোঁ । খেলাৰ ক্ষেত্ৰত তেল ডিপোৰ কৰ্তৃপক্ষই সহায় কৰিছে । এইবাৰ খেলিবলৈ যাম বুলি কোৱাৰ দিনাই উৎসাহিত কৰি সহযোগিতা কৰিছে ।"
আনহাতে, ভৱিষ্যতে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত আৰু ভাল পদক লাভ কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰাৰ কথাও জানিবলৈ দিয়ে প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ মুনমী বৰাই ।
মুনমী বৰাৰ সফলতাত উৎফুল্লিত তেল ডিপোত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকল
প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ মুনমী বৰাৰ এই সফলতাত উৎফুল্লিত খোৱাঙৰ স্বৰ্ণ তেল ডিপোত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকল । কিয়নো এই তেল ডিপোত ৯ গৰাকী যুৱতী-মহিলাই কাম কৰি নিজকে আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
মুনমী বৰাৰ এই সফলতাক লৈ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কৰ্মচাৰীয়ে কয়, "আমি এই স্বৰ্ণ অসম তেল ডিপোত ৯ গৰাকী মহিলাই কাম কৰি আছোঁ । ইয়ালৈ এগৰাকী যুৱতী আহিছিল, তেওঁ খেলৰ প্ৰতি বহুত আগ্ৰহী । লাগৰী খেল খেলি তাই ভালপায় । দুটা সপ্তাহৰ ছুটী লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিছে । তাইৰ এই সফলতাই আমাক গৌৰৱান্বিত কৰিছে । তাই কামৰ মাজতো নিজৰ খেলৰ বাবে সময় উলিয়ায় ।"
ক্ৰীড়া প্ৰতিভাসকলক আগুৱাই নিবলৈ চৰকাৰক গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান
জীৱনৰ সংগ্ৰাম চলাই নিয়াৰ মাজতে নিজকে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হোৱা মুনমী বৰাৰ এই সফলতাৰ খবৰে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত জড়িত প্ৰতিজনকে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে । খেলুৱৈগৰাকীৰ এই সফলতাৰ পাছতে তেওঁৰ কৰ্মস্থানতে গামোচা আৰু ফুলাম জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জনাই উৎসাহিত কৰে সমাজকৰ্মী পৰাগ দত্তই ।
সম্বৰ্ধনা জনাই তেওঁ কয়, "অসমত প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাই । এই ছোৱালীগৰাকীয়ে নিজে তেল ডিপোত কাম কৰি খেলত নিজক আগবঢ়াই নিছে । অসমৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । এই খবৰে আমাকো আনন্দিত কৰিছে, সেয়ে উৎসাহিত কৰিবলৈ আহিছোঁ । লগতে ক্ৰীড়া প্ৰতিভাসসকল আগুৱাই নিবলৈ চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব বুলি আশা কৰিলোঁ ।"