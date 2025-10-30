ETV Bharat / sports

টছত জিকি ভাৰতক প্ৰথমে বলিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ

নৱী মুম্বাইত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মহিলা দলৰ মাজত দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেল । ভাৰতীয় দলত কৰা হৈছে ৩টা পৰিৱৰ্তন । জানিবলৈ পঢ়ক...

World Cup 2nd Semi Final
ভাৰত বনাম অষ্ট্ৰেলিয়া মহিলাৰ ছেমি ফাইনেল (IANS)
Published : October 30, 2025 at 4:17 PM IST

হায়দৰাবাদ : আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত নৱী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠইত হৈছে । ভাৰতৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অধিনায়ক এলিছা হিলীয়ে টছৰ বাবে খেলপথাৰত অংশ লয় । অষ্ট্ৰেলিয়াই টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ বাছি লৈ ভাৰতক প্ৰথমে বলিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় ।

ভাৰতীয় দলৰ তিনিটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ৰিকেট দলটোৱে এই মেচৰ বাবে নিজৰ খেলা একাদশত মাত্ৰ দুটা পৰিৱৰ্তনহে কৰিছে । এলিছা হিলি আৰু ছফী মলিনেক্সক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বিপৰীতে জৰ্জিয়া ভল আৰু জৰ্জিয়া বেহৰামক বাদ দিয়া হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতীয় দলটোৱে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে লীগৰ অন্তিমখন খেলৰ পৰা মূল একাদশৰ তিনিজন খেলুৱৈক বাদ দিছে । হৰমনপ্ৰীত কৌৰে ছেমি ফাইনেলৰ বাবে ৰিচা ঘোষ আৰু ক্ৰান্তি গৌড়ক পুনৰ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বিপৰীতে আঘাতৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা বাহিৰ হোৱা অ’পেনাৰ প্ৰতিকা ৰাৱলৰ ঠাইত শ্বেফালী বাৰ্মাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । উমা ছেত্ৰী আৰু হৰলিন দেওলক বাদ দিয়া হৈছে ।

ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্লেয়িং ১১

ভাৰত : স্মৃতি মান্ধনা, শ্বেফালি বাৰ্মা, জেমিমা ৰড্ৰিগেছ, হৰমনপ্ৰীত কৌৰ (অধিনায়ক), দীপ্তি শৰ্মা, ৰিচা ঘোষ (উইকেটকীপাৰ), অমনজোত কৌৰ, ৰাধা যাদৱ, ক্ৰান্তি গৌড়, শ্ৰী চৰাণী, ৰেনুকা ঠাকুৰ ।

অষ্ট্ৰেলিয়া : ফিবি লিচফিল্ড, এলিছা হিলি (অধিনায়ক/উইকেটকীপাৰ), এলিছ পেৰী, বেথ মুনী, এনাবেল চাথাৰলেণ্ড, এছলি গাৰ্ডনাৰ, টাহলিয়া মেকগ্ৰাথ, ছফী মলিনেক্স, আলানা কিং, কিম গাৰ্থ, মেগান শ্বুট ।

টছৰ সময়ত কি ক’লে অধিনায়কদ্বয়ে

টছত জয়লাভ কৰাৰ পিছত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অধিনায়ক এলিছা হিলীয়ে কয়, "আমি প্ৰথমে বেটিং কৰিম । ইয়াৰ পৰিস্থিতি অতি ভাল আৰু আমাৰ ৰাণ কৰাৰ সুযোগ আছে । ৰিহাবৰ বাবে পোৱা ১০ দিনৰ বিৰতিৰ বাবে মই কৃতজ্ঞ । এইখন ছেমি ফাইনেল আৰু যিটো দলে ভাল খেলিব, সেইটোৱে ফলাফল পাব ।"

ভাৰতীয় অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে কয়, "আমি প্ৰথমে বেটিং কৰিব বিচাৰিছিলো; আগতীয়াকৈ উইকেট পোৱাটো বৰ ভাল হ'ব । আমি এই পিটচখন জানো; আমি ইয়াত কেইবাটাও শিবিৰ পাতিছো আৰু শেষৰ দুখন মেচ ইয়াত খেলিছো । আমি যেতিয়াই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলো, আমি নিৰ্ভয়ে খেলাৰ কথা কওঁ ।"

