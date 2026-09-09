মহিলা টি-২০ এছিয়া কাপ : ছেমি ফাইনেলৰ সমুখ সমৰত ভাৰত-বাংলাদেশ
বাংলাদেশে সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীক ৩৪ ৰাণত পৰাজিত কৰি মহিলা এছিয়া কাপ ক্ৰিকেটৰ ছেমি ফাইনেলত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰে ।
Published : September 9, 2026 at 1:34 PM IST
হায়দৰাবাদ: মহিলা ক্ৰিকেটৰ এক ডাঙৰ খবৰ ৷ বাংলাদেশে চলিত বৰ্ষৰ মহিলা টি-২০ এছিয়া কাপৰ ছেমি ফাইনেলত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ মঙলবাৰে এখন খেলত সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীক ৩৪ ৰাণত পৰাজিত কৰি দলটোৱে এই কৃতিত্ব গঢ়ে ৷ যাৰ লগে লগে বৃহস্পতিবাৰে হ’বলগীয়া ছেমি ফাইনেলত বাংলাদেশে ভাৰতৰ মুখামুখি হোৱাটোও নিশ্চিত হয় ৷
আনহাতে, শুকুৰবাৰে দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত পাকিস্তানে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে সমুখ সমৰত নামিব ৷ গ্ৰুপ বিত থকা বাংলাদেশে গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ শেহতীয়া এখন খেলত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হয় ৷ যাৰ বাবে দলটোৱে পইণ্ট তালিকাত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে । ইফালে, গ্ৰুপ এত ভাৰতে শীৰ্ষস্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে পাকিস্তান দ্বিতীয় স্থানত আছে ৷
𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐜𝐞 𝐢𝐬 𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐭𝐨 𝐟𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐨𝐰 🏆#DPWorldWomensAsiaCup2026 #BANWvUAEW #ACC pic.twitter.com/Rk7AdIZO4Z— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 8, 2026
বাংলাদেশ আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ খেলখনত বাংলাদেশে প্ৰথমে বেটিং কৰে ৷ দলটোৱে ৬ উইকেটৰ বিনিময়ত মাত্ৰ ৫৫ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰে ৷ অৱশ্যে সপ্তম উইকেটৰ যুটিত নাহিদা আখতাৰে অপৰাজিত ১৬ আৰু শৰ্মিন আখতাৰে ৩৮ ৰাণৰে মুঠ ৪২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ইনিংছটো কিছু সুস্থিৰ কৰি তোলে । দলটোৱে নিৰ্ধাৰিত অভাৰত ৭ উইকেটৰ বিনিময়ত মুঠ ১০৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷
সুৰক্ষা কোট্টেই সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ হৈ সৰ্বাধিক উইকেট লাভৰ কৃতিত্ব কৰে ৷ বলাৰগৰাকীয়ে মাত্ৰ ১১ ৰাণ ব্যয় কৰি তিনিটাকৈ উইকেট দখল কৰে ৷ আনহাতে, ইন্দুজা নন্দকুমাৰে দুটা উইকেট পায় ।
The bowlers have once again bailed them out and Bangladesh are through as the fourth semi-finalists 🇧🇩#DPWorldWomensAsiaCup2026 #BANWvUAEW #ACC pic.twitter.com/OlmfMK5DFU— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 8, 2026
প্ৰত্যুত্তৰত সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীয়ে ৯ উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ৬৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ দলটোৰ হৈ থিৰ্থা সতীশ আৰু হীনা হোটছন্দানীয়েহে মাত্ৰ দুটা সংখ্যাৰ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ বাকীসকল বেটছমেনে দুটা সংখ্যাৰ ৰাণ সংগ্ৰহত উপনীত হ’ব পৰা নাছিল । প্ৰতিপক্ষৰ ৰাবেয়া খানে তিনিটা উইকেট, মাৰুফা আখতাৰ আৰু নাহিদা আখতাৰে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
ছেমি ফাইনেলত বাংলাদেশে ভাৰতৰ পৰা কঠিন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব । ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ কোনো এখন খেলতে পৰাজিত হোৱা নাই ৷ ভাৰতে গ্ৰুপৰ তিনিওখন মেচতে জয়লাভ কৰে ।
ভাৰতে এতিয়ালৈকে বাংলাদেশৰ মুখামুখি হৈ ১২খন খেলত জয়লাভ কৰাৰ কৃতিত্ব গঢ়ে ৷ আনহাতে, বাংলাদেশে মাত্ৰ দুখন খেলতহে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ২০২৪ চনত মহিলা টি-২০ এছিয়া কাপত শ্ৰীলংকাই চেম্পিয়নছৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে ৷ এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতে ২০১২, ২০১৬ আৰু ২০২২ চনত মুঠ তিনিবাৰকৈ ট্ৰফী জয় কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: PoK আৰু গিলগিট-বাল্টিস্তানক ভাৰতৰ মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আফগানিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডে