মহিলা এছিয়া কাপ : ভাৰতৰ হাতত পুনৰ এবাৰ ধৰাশায়ী চিৰবৈৰী পাকিস্তান

মহিলা এছিয়া কাপ : ভাৰতৰ হাতত পুনৰ এবাৰ ধৰাশায়ী চিৰবৈৰী পাকিস্তান
এছিয়া কাপত একেৰাহে তৃতীয়টো বিজয় ভাৰতৰ । পাকিস্তানক ৭ উইকেটত পৰাস্ত । হৰমনপ্ৰীত কৌৰে ৰচিলে অভিলেখ ।
Published : September 6, 2026 at 1:15 PM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়া কাপত ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত আছে । শনিবাৰে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে প্ৰায় একপক্ষীয় মেচ খেলে । য'ত ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে পাকিস্তানক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰে । ভাৰতীয় স্পিনাৰ শ্ৰীচৰণী আৰু প্ৰেমা ৰাৱটৰ আক্ৰমণাত্মক বলিঙত পাকিস্তানৰ বেটিং লাইনআপ ধ্বংস হৈ পৰে । পাকিস্তানী দলটোৱে মাত্ৰ ৫৫ ৰাণতে ইনিংছ সামৰিবলগা হয় । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ মেচত এয়া পাকিস্তানৰ সৰ্বনিম্ন স্ক'ৰ । ইফালে ভাৰতে মাত্ৰ ৮.৪ অভাৰতে ৩ টা উইকেট হেৰুৱাই এই লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰে । অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীতে ছিক্সাৰ কোবাই ভাৰতীয় দলটোৰ বিজয়ৰ মোহৰ লগায় । ১৮ ৰাণ কৰি হৰমনপ্ৰীত আৰু দীপ্তি শৰ্মাই ১২ ৰাণ কৰি নটআউট হৈ থাকে ।
গ্ৰুপ এত ভাৰতৰ এয়া একেৰাহে তৃতীয়টো জয় । এই মেচখনৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় দলটোৱে ছেমি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছে । এতিয়া পাকিস্তানে এই বৃহৎ পৰাজয়ৰ পিছত অন্তিম চতুৰ্থত প্ৰৱেশৰ বাবে হংকঙৰ বিৰুদ্ধে খেলখনলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব ।
Bowlers dominate as India cruise to victory over Pakistan in the Asia Cup 2026 💪— ICC (@ICC) September 5, 2026
📸: @ACCMedia1
📝: https://t.co/1qavRT9yQG pic.twitter.com/M3Khpvsl6i
পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে মেচখনত ভাৰতৰ বাওঁহাতৰ স্পিনাৰ শ্ৰীচৰণীয়ে ৪ অভাৰত মাত্ৰ ৭ ৰাণ দি ৩ টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে ২৪ বছৰীয়া লেগ স্পিনাৰ প্ৰেমাই ৪ অভাৰৰ স্পেলত ৯ ৰাণ দি ৩ টা উইকেট দখল কৰে । ইফালে শ্বেফালী বাৰ্মাইও ৩ অভাৰত ১০ ৰাণ দি এটা উইকেট দখল কৰে । দীপ্তি শৰ্মাই ৩.১ অভাৰত ৫ ৰাণ দি ২ টা উইকেট দখল কৰি পাকিস্তানৰ ইনিংছ সমাপ্ত কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
দ্বিতীয় ইনিংছত বেটিং কৰিবলৈ আহি ভাৰতে আৰম্ভণিতে শ্বেফালী বাৰ্মা, স্মৃতি মান্ধানা আৰু প্ৰতীকা ৰাৱালৰ উইকেট হেৰুৱায় । পাকিস্তানৰ অধিনায়ক ফাতিমা ছানাই তিনিওটা উইকেট লাভ কৰে । ইয়াৰ পাছতে হৰমনপ্ৰীত আৰু দীপ্তিয়ে ভাৰতক সহজ জয়ৰ দিশে আগুৱাই লৈ যায় ।
She starred with the ball, set the tone for #TeamIndia's third successive win & for that, Sree Charani bags the Player of the Match award 👏 👏— BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/1WHHWPMe2o#WomensAsiaCup pic.twitter.com/cCIf6YkiCm
অধিনায়ক হিচাপে হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ অভিলেখ
এই মেচখন ভাৰতীয় দল তথা দেশৰ অনুৰাগীৰ বাবে যিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীতৰ বাবে তাতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল । কাৰণ অধিনায়ক হিচাপে হৰমনপ্ৰীতি কৌৰৰ এইখন আছিল ১৫০ সংখ্যক টি-২০ মেচ । এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা তেওঁ একমাত্ৰ ক্ৰিকেটাৰ (পুৰুষ/মহিলা) হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এই তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে শ্ৰীলংকাৰ ছামাৰী আথাপট্টু । তেওঁ ১২১ খন টি-২০ মেচত অধিনায়কৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিলে । ইফালে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এজন অধিনায়কেই এতিয়ালৈ ১০০ খন মেচত নিজৰ দেশখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নাই ।
🚨 𝗠𝗶𝗹𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲 𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁, 𝗠𝗼𝗻𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026
Harmanpreet Kaur becomes the first cricketer to captain a side in 1️⃣5️⃣0️⃣ T20Is. 👏 👏
Updates ▶️ https://t.co/1WHHWPMe2o#TeamIndia | #WomensAsiaCup | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/WrdFlp7kcH
উল্লেখ্য যে এছিয়া কাপৰ টি-২০ ফৰ্মেটত ভাৰতে এতিয়ালৈ ৩ টাকৈ খিতাপ দখল কৰিছে । এইবাৰো ধাৰাবাহিক বিজয়ৰ পিছত ভাৰতৰ লক্ষ্য হৈছে চতুৰ্থটো এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী লাভ কৰা ।
লগতে পঢ়ক :
আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ শৃংখলাৰ বাবে ভাৰতীয় দল ঘোষণা, বাদ পৰিল ৮ খেলুৱৈ