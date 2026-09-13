মহিলা এছিয়া কাপ ২০২৬ৰ ফাইনেল : পৰাজয়ৰ পোতকৰ বাবে ভাৰতৰ সোণালী সুযোগ

মহিলা এছিয়া কাপ ২০২৬ৰ ফাইনেল : পৰাজয়ৰ পোতকৰ বাবে ভাৰতৰ সোণালী সুযোগ
এই পৰ্যন্ত দুয়োটা দলৰ মাজত ৩১ খন টি-২০ মেচ অনুষ্ঠিত হৈছে । ইয়াৰে ভাৰতে ২৫ খন মেচত জয়লাভ কৰিছে ।
Published : September 13, 2026 at 5:26 PM IST
গুৱাহাটী : ডুবাইত চলি থকা মহিলা টি-২০ এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত দেওবাৰে ৭ বাৰৰ চেম্পিয়ন ভাৰত আৰু যোৱাবাৰৰ বিজয়ী শ্ৰীলংকা মুখামুখি হ’ব । উল্লেখ্য যে এইবাৰ দুয়োটা দলেই অপৰাজিতভাৱে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ।
ভাৰতে প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেলত বাংলাদেশক পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে । আনহাতে দ্বিতীয়খন ছেমিফাইনেলত শ্ৰীলংকাই পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰি উপৰ্জুপৰি খিতাপ দখলৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছিল । শ্ৰীলংকাই ২০২৪ চনৰ এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত ভাৰতক ৮ উইকেটত পৰাস্ত কৰিছিল । সেয়েহে যোৱাবাৰৰ পৰাজয়ৰ পোতক তুলিবলৈ ভাৰতে সোণালী সুযোগ লাভ কৰিছে ।
- শ্বেফালী বাৰ্মা আৰু দীপ্তি শৰ্মাৰ ওপৰতেই ভৰসা
এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাখনত শ্বেফালী বাৰ্মা আৰু দীপ্তি শৰ্মা সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । শ্বেফালীয়ে এই পৰ্যন্ত ১৬৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । স্মৃতি মান্ধনাই ১৫৪ ৰাণেৰে শতক অৰ্জন কৰিলেও দুখন মেচত একক সংখ্যাতেই পেভেনিয়লৈ উভতিবলগীয়া হৈছে ।
𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐜𝐞 𝐢𝐬 𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐭𝐨 𝐟𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐨𝐰 🏆#DPWorldWomensAsiaCup2026 #BANWvUAEW #ACC pic.twitter.com/Rk7AdIZO4Z— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 8, 2026
দীপ্তি শৰ্মাই এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক ১১টা উইকেট দখল কৰিছে । একেদৰে শ্ৰীলংকাৰ অধিনায়ক চামাৰী আটাপট্টুয়ো সমসংখ্যক উইকেট লাভ কৰিছে । অৱেশ্য়ে দীপ্তি শৰ্মাই বেটিং দক্ষতাও প্ৰদৰ্শন কৰিছে । এইগৰাকী অলৰাউণ্ডাৰে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে ছেমি ফাইনেলত ছয় বলত ১৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ভাৰতে ১৫০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাত অৰিহণা যোগাইছিল । দীপ্তিৰ লগতে শ্ৰীচৰাণী আৰু প্ৰেমা ৰাৱটেও স্পিন বলিঙত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।
- ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মুখামুখি, অভিলেখ
২০২৫ চনৰ ৩০ ডিচেম্বৰত ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাই অন্তিমবাৰৰ বাবে তিৰুৱনন্তপুৰমত খেলিছিল । সেই মেচখনত ভাৰতে শ্ৰীলংকাক ১৫ ৰাণত পৰাস্ত কৰিছিল । সেই টি-২০ শৃংখলাত ভাৰতে শ্ৰীলংকাক ৫-০ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । এই পৰ্যন্ত দুয়োটা দলৰ মাজত ৩১ খন টি-২০ মেচ অনুষ্ঠিত হৈছে । ইয়াৰে ভাৰতে ২৫খন মেচত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে শ্ৰীলংকাই মাত্ৰ ৫খন খেলত জয়লাভ কৰিছে । এখন মেচ ড্ৰ’ হয় ।
ইফালে এছিয়া কাপত এই দুয়োটা দলে এতিয়ালৈকে পাঁচখন টি-২০ মেচ খেলিছে আৰু ভাৰতে ৪-১ ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আছে । বৰ্তমানৰ এছিয়া কাপৰ চেম্পিয়ন শ্ৰীলংকা বাবেফাইনেলত ভাৰতে এক কঠিন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- মেচখন ক’ত চাব পাৰিব ?
ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিতব্য ফাইনেল মেচখন নিশা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব। ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে ছ’নী স্প’ৰ্টছত টিভিযোগে উপভোগ কৰিব পাৰিব । আনহাতে ছ’নী লাইভ এপ আৰু ৱেবছাইটত লাইভ ষ্ট্ৰীমিং উপলব্ধ হ’ব । দূৰদৰ্শনৰ ডিডি স্প’ৰ্টছ চেনেলতো এই খেলখন সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব ।
It all comes down to this 🙌— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 13, 2026
The most successful team in Women’s Asia Cup history takes on the defending champions. Both unbeaten. Both chasing the same prize 🏆
🗓️Today
⏰6:30 PM GST
📍Dubai International Stadium#DPWorldWomensAsiaCup2026 #GrandFinale #INDWvSLW #ACC pic.twitter.com/xsYjDruYao
- ভাৰতীয় দল
হৰমনপ্ৰীত কৌৰ(অধিনায়ক), স্মৃতি মন্ধানা(সহ-অধিনায়ক), ভাৰতী ফুলমালি, ৰিচা ঘোষ (উইকেটকীপাৰ), গুনালন কমলিনী (উইকেটকীপাৰ), প্ৰতিকা ৰাৱাল, শ্বেফালী বাৰ্মা, দীপ্তি শৰ্মা, ক্ৰান্তি গৌড়, প্ৰেমা ৰাৱট, অৰুন্ধতী ৰেড্ডী, ৰেণুকা সিং ঠাকুৰ, নন্দনী শৰ্মা, শ্ৰীচৰাণী আৰু ৰাধা যাদৱ ।
- শ্ৰীলংকাৰ দল
চামাৰী আটাপট্টু (অধিনায়ক), হৰ্ষিতা ছামৰাৱিক্ৰমা (উপ অধিনায়ক), ইমেছা দুলানী, বিষ্মী গুণাৰত্নে, কৌশিনী এন (উইকেটকীপাৰ), সঞ্জনা কবিন্দি, হাছিনি পেৰেৰা, নীলাক্ষিকা ছিলভা, কবিছা দিলহাৰী, মিতালী অযোধ্যা, কাব্য কাবিন্দি, সুগন্ধিকা কুমাৰী, নিমাছা মীপাগে, চামুদি প্ৰবোধ আৰু চেথানা বিমুখী ।
লগতে পঢ়ক:মহিলা টি-২০ এছিয়া কাপ : নিশা ৮ বজাৰ পৰা ভাৰত-বাংলাদেশৰ ছেমি ফাইনেলৰ যুঁজ
ইতিহাস ৰচনা কৰাত ব্যৰ্থ ছাবালেংকা; ৰাইবাকিনাই দখল কৰিলে ইউ এছ অ'পেনৰ খিতাপ