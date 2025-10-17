আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপ: হিলীৰ শতকৰে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ
চলিত মহিলা বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰথমটো দলত পৰিণত অষ্ট্ৰেলিয়া ৷ লীগ পৰ্যায়ত চলোৱা আধিপত্যৰ বাবেই এই সফলতা লাভ দলটোৰ ৷
Published : October 17, 2025 at 2:37 PM IST
হায়দৰাবাদ: চলিত মহিলা বিশ্বকাপত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আন এক সফলতা ৷ বেটছমেন এলিছা হিলীৰ দুৰ্দান্ত ফৰ্মৰ সহায়ত বৃহস্পতিবাৰে বিশাখাপট্টনমৰ এ চি এ-ভি ডি চি এ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে ১০ উইকেটত জয়লাভ কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াই ৷ এই ফলাফলে দলটোৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাখনত ছেমি ফাইনেলৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে ৷
এলিছা হিলীয়ে ৭৭ টা বলত ১১৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰতিযোগিতাখনত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাৰ লগতে ক্ৰিজত থকা সময়ত একাধিক অভিলেখ গঢ়ি তোলে । অষ্ট্ৰেলিয়াই আটাইকেইটা উইকেট হাতত থকা অৱস্থাত মাত্ৰ ২৪.৫ অভাৰতে ১৯৯ ৰাণৰ লক্ষ্যত উপনীত হয় ৷
মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপত দ্বিতীয় দ্ৰুততম শতক
২০ টা চাৰিকে ধৰি নিজৰ ইনিংছটোত হিলীয়ে মাত্ৰ ৭৩ টা বলতে শতক অৰ্জন কৰে । পূৰ্বে ইংলেণ্ডৰ নেট স্কাইভাৰ-ব্ৰাণ্টে মহিলাৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপত দ্বিতীয় দ্ৰুততম শতক অৰ্জন কৰিছিল ৷ ২০১৭ চনত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে মাত্ৰ ৭৬ টা বলতে শতক অৰ্জন কৰিছিল ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে । আনহাতে, ২০১৭ চনত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে মাত্ৰ ৭১ টা বলতে শতক অৰ্জন কৰা ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ ডিয়াণ্ড্ৰা ডটিনে এই তালিকাত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে ।
প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ এয়া আছিল চতুৰ্থটো শতক ৷ যাৰ বাবে খেলুৱৈগৰাকী প্ৰতিযোগিতাখনৰ সৰ্বাধিক শতক অৰ্জনকাৰী অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খেলুৱৈত পৰিগণিত হয় । পূৰ্বে মেগ লেনিঙে তিনিটা শতকৰে দখল কৰিছিল শীৰ্ষস্থান ।
১৯৮/৯ ত সীমাবদ্ধ বাংলাদেশ
প্ৰথমে বেটিং কৰা বাংলাদেশে বিপক্ষৰ বলাৰসকলৰ সন্মুখত ছেদেলি-ভেদেলি হৈ পৰে ৷ সোভানা মষ্টাৰী (অপৰাজিত ৬৬) আৰু ৰুবিয়া হাইদৰে (৪৪) কিছুসময় যুঁজাৰ পিছতে বাকীসকল বেটছমেন অতি কম সময়ৰ ব্যৱধানতে আউট হৈছিল ৷ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হৈ বলাৰ এছলি গাৰ্ডনাৰ, এনাবেল চাথাৰলেণ্ড, আলানা কিং আৰু জৰ্জিয়া ৱেৰহামে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰি বাংলাদেশক ১৯৮/৯ ৰাণত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখে ।
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সন্মুখত সহজ লক্ষ্য
অষ্ট্ৰেলিয়াই এই মেচত ১০ উইকেটত জয়লাভ কৰে । হিলীয়ে অপৰাজিত ১১৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে ফিবি লিচফিল্ডে সংগ্ৰহ কৰে ৮৪ ৰাণ । মাত্ৰ ২৪.৫ অভাৰত নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হয় মহিলা কেংগাৰু বাহিনী ৷
মেচখনত কৰা অভিলেখসমূহ
মহিলাৰ এদিনীয়াত এটা উইকেট হেৰুৱাই অৰ্জন কৰা সৰ্বোচ্চ ৰাণ
- ২১৮ অষ্ট্ৰেলিয়া(মহিলা) বনাম আয়াৰলেণ্ড(মহিলা), ডাবলিন, ২০২৩
- ১৯৯ অষ্ট্ৰেলিয়া(মহিলা) বনাম বাংলাদেশ(মহিলা), ভিজাগ, ২০২৫ বিশ্বকাপ*
- ১৭৪ ভাৰত(মহিলা) বনাম শ্ৰীলংকা(মহিলা), পালেক্কেল, ২০২২
- ১৬৪ অষ্ট্ৰেলিয়া(মহিলা) বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা(মহিলা), বেংগালুৰু, ১৯৯৭ বিশ্বকাপ
- ১৬৩ অষ্ট্ৰেলিয়া(মহিলা) বনাম নিউজিলেণ্ড(মহিলা), মেলব’ৰ্ণ, ২০১০
মহিলাৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক দ্ৰুত শতক (বলৰ দ্বাৰা)
- ৭১ - ডিয়াণ্ড্ৰা ডটিন বনাম পাকিস্তান(মহিলা), লেষ্টাৰ, ২০১৭
- ৭৩ - এলিছা হিলি বনাম বাংলাদেশ(মহিলা), ভিজাগ, ২০২৫*
- ৭৬ - নেট চাইভাৰ-ব্ৰাণ্ট বনাম পাকিস্তান(মহিলা), লেষ্টাৰ, ২০১৭
- ৭৭ - এছ গাৰ্ডনাৰ বনাম নিউজিলেণ্ড(মহিলা), ইন্দোৰ, ২০২৫
- ৭৯ - নেট চাইভাৰ-ব্ৰাণ্ট বনাম অষ্ট্ৰেলিয়া(মহিলা), হেমিল্টন, ২০২২
মহিলা বিশ্বকাপত একেৰাহে ১০০ ৰাণ
- ডেবি হকলি (১০০ আৰু ১০০*), ১৯৯৭ চন
- এলিছা হিলি (১২৯ আৰু ১৭০), ২০২২ চন
- এলিছা হিলি (১৪২ আৰু ১১৩*), ২০২৫ চন
