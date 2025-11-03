এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণিহে... ট্ৰফী জয়ৰ পিছত কি ক'লে হৰমনপ্ৰীত কৌৰে ?

এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণিহে... ট্ৰফী জয়ৰ পিছত কি ক'লে হৰমনপ্ৰীত কৌৰে ?
ঐতিহাসিক বিজয়ৰ পিছত ভাৰতৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । লগতে শ্বেফালী বাৰ্মাৰো প্ৰশংসা কৰে কৌৰে ।
Published : November 3, 2025 at 10:41 AM IST
নৱী মুম্বাই : মহাৰাষ্ট্ৰৰ ডি ৱাই পাটিল ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত ইতিহাস ৰচিলে ভাৰতে । ট্ৰফীৰ ভোকত থকা ভাৰতীয় দলটোৰ অৱশেষত পূৰণ হ'ল সপোন । হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ নেতৃত্বৰ দলটোৱে ভাৰতক বিশ্ব চেম্পিয়নৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল । সকলো প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰম কৰি ভাৰতৰ মহিলা দলটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আই চি চি বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী লাভ কৰিলে যদিও সকলোৱে একেমুখে ক'লে এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণিহে ।
ট্ৰফী তুলি লোৱাৰ পিছতে দলটোৰ বিজয় উল্লাহ আছিল অতি দৰ্শনীয় । ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰকো ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা গ'ল খেলপথাৰত । আবেগিক হৰমনপ্ৰীত কৌৰক খেলপথাৰত দলৰ প্ৰশিক্ষক অমল মজুমদাৰৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰি আলিংগন কৰা দেখা গ'ল । একেদৰে ভাৰতীয় মহিলা দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক তথা তাৰকা মিতালী ৰাজ আৰু ঝুলন গোস্বামীৰ হাতত তুলি দিলে বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী ।
আনহাতে ট্ৰফী লাভ কৰাৰ পিছত খেলপথাৰত আন এক আবেগিক দৃশ্য দেখা গৈছিল । য'ত একেটা ফ্ৰেমতে দেখা গৈছিল দলৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰ, উপ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধনা আৰু প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ঝুলন গোস্বামীক । ঝুলন গোস্বামীক দুয়োগৰাকীয়ে আলিংগন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে, "দিদি, য়ে আপকে লিয়ে থা ।"
হৰমনপ্ৰীতে মেচৰ পিছৰ অনুষ্ঠানত ভাষণ দি কয়, "এয়া আৰম্ভণি । আমি এই বাধা ভাঙিব বিচাৰিছিলোঁ । আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা হ'ল ইয়াক অভ্যাসত পৰিণত কৰা । আমি ইয়াৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিলো, এতিয়া এই মুহূৰ্তটো আহিল । ইমানবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিযোগিতা আহি আছে আৰু আমি উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰি থাকিব বিচাৰো । এয়া শেষ নহয়, মাত্ৰ আৰম্ভণিহে ।"
খেলখনত অধিনায়কত্ব পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত ১৯৮৩ চনৰ ২৫ জুনত অনুষ্ঠিত ভাৰত-ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মেচৰ সময়ত অধিনায়ক কপিল দেৱে লোৱা এক সিদ্ধান্তৰ কথাও উল্লেখ কৰে । হৰমনপ্ৰীতে কয় যে খেলখনত ভিভিয়ান ৰিচাৰ্ডছৰ বিৰুদ্ধে কপিল দেৱে মদন লালক এটা অভাৰ দিবলৈ কৈছিল । হৰমনপ্ৰীতে উল্লেখ কৰা মতে দেওবাৰে তেওঁ একেই অনুভৱ কৰিছিল । হৰমনপ্ৰীত কৌৰে ট্ৰাম্প কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ ট্ৰাম্প কাৰ্ড আছিল শ্বেফালী বাৰ্মা, যিয়ে সম্ভৱতঃ কোনো ভুল নকৰিলে ।
হৰমনপ্ৰীতে কয়, "ল'ৰা আৰু ছুনে যেতিয়া বেটিং কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁলোক সঁচাকৈয়ে ভাল স্থিতিত আছিল । মই মাত্ৰ শ্বেফালীক দেখিছিলো, আৰু তেওঁ যি ধৰণে বেটিং কৰিছিল, মই গম পাইছিলো যে এইটো আমাৰ দিন ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মই ভাবিছিলো যে মই মোৰ মনৰ অনুভৱৰ সৈতে যাব লাগিব । মোৰ হৃদয়ে কৈছিল, মই শ্বেফালীক অন্ততঃ এটা অভাৰ দিব লাগিব । আৰু সেইটোৱেই আছিল আমাৰ বাবে টাৰ্নিং পইণ্ট । শেষত তেওঁলোকে অলপ আতংকিত হৈছিল আৰু তাতেই আমি কেছ (ইন) কৰিলোঁ । সঠিক সময়ত দীপ্তি আহি বাকী উইকেট লৈছিল ।"
শ্বেফালীয়ে সমগ্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এদিনীয়া কেৰিয়াৰত ১৪ অভাৰ বলিং কৰিছিল আৰু সেইদিনা দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উইকেট লাভ কৰিছিল । হৰমনপ্ৰীতে কয়, "যেতিয়া তেওঁ দললৈ আহিছিল, আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিছিলো যে আমাক ২-৩ অভাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, আৰু তেওঁ কৈছিল যে যদি আপুনি মোক বলিং দিয়ে তেন্তে মই ১০ অভাৰ বলিং কৰিম । তেওঁক ক্ৰেডিট দিছো, তেওঁ ইমানেই পজিটিভ আছিল যে তেওঁক চেলুট দিছো ।"
দলৰ প্ৰশিক্ষক অমল মজুমদাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"অমল ছাৰ সদায় দলৰ লগতে আছিল আৰু তেওঁ আমাক সদায় কৈ আছিল যে বিশেষ কিবা এটা কৰা আৰু বৃহৎ অনুষ্ঠানটোৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই যোৱা । আমি সহায়ক কৰ্মচাৰী আৰু বিচিচিআইক প্ৰশংসা কৰা উচিত । আমি (আমাৰ দলৰ) বেছি পৰিৱৰ্তন কৰা নাছিলো আৰু তেওঁলোকে সঁচাকৈয়ে আমাৰ ওপৰত বিনিয়োগ কৰিছিল আৰু এইবোৰৰ বাবেই আমি ইয়াত থিয় হৈ আছো ।"
শ্বেফালীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
যোৱা এবছৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰত বিশেষ একো কৰিব নোৱৰা শ্বেফালীয়ে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিছিল যে সেয়া ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা হ'ব লাগিব । শ্বেফালীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "মই আৰম্ভণিতে কৈছিলো যে ভগৱানে মোক ইয়ালৈ ভাল কাম এটা কৰিবলৈ পঠিয়াইছে আৰু সেইটোৱেই আজি প্ৰতিফলিত হ'ল । আমি জয়ী হোৱাত অতি সুখী আৰু মই ইয়াক শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো ।"
দুখন নক আউট খেলৰ বাবে অহাটো সহজ নহয় যদিও শ্বেফালীৰ নিজৰ সামৰ্থৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিল । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "কষ্টকৰ কাম আছিল যদিও মোৰ নিজৰ ওপৰত আস্থা আছিল - যে যদি মই শান্ত হৈ থাকিব পাৰো তেন্তে মই সকলোখিনি লাভ কৰিব পাৰিম । মোৰ মা-দেউতা, মোৰ বন্ধু-বান্ধৱী, মোৰ ভাই, সকলোৱে মোক সমৰ্থন কৰিছিল আৰু মোক কেনেকৈ খেলিব লাগে সেইটো বুজিবলৈ সহায় কৰিছিল ।"
শ্বেফালীয়ে লগতে কয়, "যেতিয়া মই শচীন ছাৰক দেখিলোঁ, তেতিয়া মই এক অবিশ্বাস্য সাহস পালো । মই তেওঁৰ লগত কথা পাতি থাকোঁ, তেওঁ মোক সাহস দি থাকে । তেওঁ ক্ৰিকেটৰ মাষ্টাৰ আৰু আমি কেৱল তেওঁক চাই অনুপ্ৰাণিত হৈ থাকোঁ ।"
