গেৰুৱা হ’ব ভাৰতীয় হকী দলৰ জাৰ্ছীৰ ৰং !

গেৰুৱা হ’ব ভাৰতীয় হকী দলৰ জাৰ্ছীৰ ৰং !
এই দলটোক আৰু কেতিয়াও ‘মেন বা ৱমেন ইন ব্লু’ বুলি ক’ব নোৱাৰিব ৷ অচিৰেই সলনি হ’ব দলটোৰ জাৰ্ছীৰ ৰং ৷
Published : July 30, 2026 at 5:59 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতীয় হকী দলৰ জাৰ্ছীৰ ৰং সলনিক কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি ৷ পূৰ্বে দলটোৱে নীলা ৰঙৰ জাৰ্ছী পৰিধান কৰিছিল যদিও এই ৰং সলনি কৰি গেৰুৱা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ আগন্তুক FIH হকী বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ বাবে ভাৰতীয় হকী দলৰ নতুন গেৰুৱা ৰঙৰ জাৰ্ছী মুকলি সন্দৰ্ভত সমালোচনা আৰম্ভ হৈছে ৷ এই বিতৰ্কৰ বিৰুদ্ধে মুখ খুলিছে হকী ইণ্ডিয়াই ৷
বৃহস্পতিবাৰে হকী ইণ্ডিয়াই কয় যে নীলাৰ পৰা গেৰুৱালৈ দলটোৰ জাৰ্ছীৰ ৰং সলনি কৰা হৈছে ৷ সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰিকৰী কাৰণত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ খেলুৱৈ, প্ৰশিক্ষক আৰু সহায়ক কৰ্মচাৰীসকলে পূৰ্বে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে পৰম্পৰাগত নীলা ৰঙৰ জাৰ্ছীটো চিন্থেটিক টাৰ্ফৰ নীলা ৰঙৰ সৈতে মিলি যায়, যাৰ ফলত খেলৰ সময়ত চকুত চাট মাৰি ধৰি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে ।
Presenting the new India jersey! 🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 27, 2026
Every stitch tells a story. Every pattern, every colour carries India's pride.
Our teams are ready to once again do the country proud at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026.
🎥: Select 2 (SD+HD)+ Khel & JioHotstar
🗓️: August… pic.twitter.com/8GvwbByapq
অৱশ্যে এই সিদ্ধান্তক সমালোচনা কৰিছে ভাৰতীয় হকী দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক বীৰেন ৰাস্কুইনহা আৰু পৰগত সিঙে । পৰগত সিং সম্প্ৰতি কংগ্ৰেছ দলৰ এজন বিধায়ক ৷ বিজেপিয়ে ক্ৰীড়াৰ বিকাশত গুৰুত্ব দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে সকলোতে গেৰুৱাকৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ তোলে ৷ কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৱাদ্ৰায়ো দলটোৰ জাৰ্ছী সলনি কৰাক লৈ চৰকাৰক সমালোচনা কৰে ৷
এই সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰত হকী ইণ্ডিয়াই কয় যে খেলুৱৈ আৰু সহায়ক কৰ্মচাৰীৰ সৈতে বিতং আলোচনাৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । ফেডাৰেশ্যনে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘জাৰ্ছী সলনি কৰাৰ প্ৰাথমিক কাৰণটো আছিল কাৰিকৰী । নীলা ৰঙৰ খেলখনৰ এই জাৰ্ছীটো নীলা ৰঙৰ কৃত্ৰিম খেলপথাৰৰ সৈতে মিলি গৈছিল, যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হকী খেলপথাৰৰ বাবে মানক ৰং । এই সাদৃশ্যই খেলুৱৈসকলক খেলপথাৰত ইজনে-সিজনক স্পষ্টকৈ দেখা পোৱাত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।’’
I must say that @TheHockeyIndia has done many good things for 🇮🇳 🏑. But this is embarrassing. The legacy & identity of the Indian team has always been BLUE. I wore the Blue jersey with pride for many years. Fans want to see our Indian team in blue. What is the logic of orange? https://t.co/apDnJkTld4— Viren Rasquinha (@virenrasquinha) July 29, 2026
ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে প্ৰশিক্ষক কৰ্মচাৰী আৰু খেলুৱৈসকলে দুটা বিকল্প ৰঙৰ পৰামৰ্শ দিছিল - হালধীয়া আৰু গেৰুৱা । হকী ইণ্ডিয়াই কয়, ‘‘এই কথা মনত ৰাখিয়েই প্ৰশিক্ষক আৰু খেলুৱৈসকলে হালধীয়া বা গেৰুৱা আদি বিকল্প ৰঙৰ পৰামৰ্শ দিছিল । সকলো কথা বিবেচনা কৰাৰ পিছত গেৰুৱা ৰঙটো চূড়ান্ত কৰা হৈছিল । কাৰিকৰী প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাহিৰেও গেৰুৱা ৰঙৰ গভীৰ তাৎপৰ্য আছে ৷ ই আমাৰ জাতীয় পতাকাৰ অন্যতম ৰং আৰু ই সাহস, ত্যাগ আৰু জাতীয় গৌৰৱৰ প্ৰতীক ।’’
হকী ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি দিলীপ তিৰ্কীয়েও এই সিদ্ধান্তত একমত হৈ কয় যে এই প্ৰস্তাৱ পোনপটীয়াকৈ খেলুৱৈ আৰু প্ৰশিক্ষকৰ ফালৰ পৰা আহিছে । তিৰ্কীয়ে কয়, ‘‘বছৰ বছৰ ধৰি টীম ইণ্ডিয়াই নীলা জাৰ্ছী পৰিধান কৰিছিল ৷ ময়ো নীলা জাৰ্ছী পিন্ধি খেলিছিলো । অৱশ্যে এই পৰামৰ্শ আমাৰ প্ৰশিক্ষক, সহায়ক কৰ্মচাৰী, খেলুৱৈ আৰু দলৰ অধিনায়কে দিছিল । তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছিল যে যিহেতু হকী টাৰ্ফ নীলা আৰু খেলৰ কিটটোও নীলা, গতিকে খেলৰ সময়ত স্পষ্টকৈ দেখা পোৱাটো কঠিন হৈ পৰে ।’’
#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: On Hockey India changed national team jerseys from blue to saffron, Hockey India President Dilip Kumar Tirkey says, " the world cup for both men and women is set to begin on august 15th in the netherlands and belgium. ahead of this, team india's… pic.twitter.com/1ym2HXSvVp— ANI (@ANI) July 30, 2026
দুটা ৰঙৰ ভিতৰত গেৰুৱা ৰং বাছি লোৱাৰ কাৰণটো হৈছে যে ই ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাৰ অন্যতম ৰং । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘যদি বিশ্বকাপৰ সময়ত বা তাৰপিছত খেলুৱৈসকলে কমলা ৰঙৰ জাৰ্ছী পিন্ধি আৰাম অনুভৱ নকৰে, তেন্তে আমি ভৱিষ্যতে দলটোৱে পছন্দ কৰা ৰঙলৈ তাক সলনি কৰাৰ কথা ভাবিম ।’’
ফেডাৰেশ্যনে লগতে উল্লেখ কৰে যে বিশ্বকাপৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰাথমিক কীট গেৰুৱা জাৰ্ছী হ’ব ৷ আনহাতে, বগা জাৰ্ছীয়ে বিকল্প কিট হিচাপে কাম কৰিব । সমানে সমানে এইটোও লক্ষ্য কৰা হৈছিল যে জাতীয় দলৰ জাৰ্ছীৰ পৰিৱৰ্তন কোনো নতুন কথা নহয় ৷ উদাহৰণস্বৰূপে - ভাৰতে ২০১৪ চনৰ এফআইএইচ হকী বিশ্বকাপত হালধীয়া জাৰ্ছী আৰু ২০১৮ চনত বেলেগ ডিজাইনৰ আকাশী নীলা জাৰ্ছী পৰিধান কৰিছিল ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাস্কুইনহাই এক্সত এই পদক্ষেপক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয়, ‘‘মই ক'ব বিচাৰো যে হকী ইণ্ডিয়াই ভাৰতীয় হকীৰ বাবে বহু ভাল কাম কৰিছে । তাৰ বিপৰীতে কিন্তু এয়া লজ্জাজনক ।’’
ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়কত্ব কৰা আৰু ২০০৪ চনৰ এথেন্স অলিম্পিক আৰু ২০০৬ চনৰ পুৰুষ হকী বিশ্বকাপত দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰাক্তন মিডফিল্ডাৰগৰাকীয়ে কয় যে নীলা জাৰ্ছী সদায় দলৰ পৰিচয়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈ আহিছে । তেওঁ লিখিছে, ‘‘ভাৰতীয় দলৰ উত্তৰাধিকাৰ আৰু পৰিচয় সদায় 'নীলা' ৰঙৰ সৈতে জড়িত হৈ আহিছে । বহু বছৰ ধৰি মই গৌৰৱেৰে নীলা জাৰ্ছী পৰিধান কৰি আহিছো । অনুৰাগীয়ে আমাৰ ভাৰতীয় দলটোক নীলা ৰঙৰ জাৰ্ছীত চাব বিচাৰে । কমলা ৰঙৰ আঁৰৰ যুক্তি কি ?’’
#WATCH | Delhi: On Hockey India changed national team jerseys from blue to saffron, Congress MLA Pargat Singh says, " the government's intent is very clear—look at the education policy, for instance. they always try to alter the content. ever since i have played or watched hockey,… pic.twitter.com/0HWKGNrZW5— ANI (@ANI) July 30, 2026
একেধৰণৰ আবেগ বিহ্বল কথাৰে পৰগত সিঙে জাৰ্ছীৰ ৰং সলনি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰা আৰু খেলুৱৈসকলক সহায় কৰাত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় । পৰগতে এএনআইক কয়, ‘‘মোৰ মনত পৰা মতে, আমি হকী চাই আৰু খেলি থকাৰ পৰাই ইয়াৰ প্ৰধান ৰং সদায় নীলা হৈ আহিছে । অৱশ্যে চৰকাৰৰ মানসিকতা হৈছে ৷ সকলো বস্তুতে এটা নিৰ্দিষ্ট ৰং নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু সেই ৰং হৈছে গেৰুৱা । ইয়াৰ পৰা আমাৰ দেশে কি লাভ কৰিব ? ইয়াত বিজেপিৰ মানসিকতা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ পাইছে ।’’
পৰগতে বিজেপিক ৰাজনীতিৰ পৰা ক্ৰীড়াক আঁতৰাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, ‘‘মই বিজেপিক ক'ব বিচাৰো যে অন্ততঃ ক্ৰীড়াক এৰক । ক্ৰীড়াৰ কোনো ধৰ্ম, জাতি, ৰাজনৈতিক দল নাই । ক্ৰীড়াই সমগ্ৰ বিশ্বত ভাতৃত্ববোধৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে । আমি নিয়ম বনাওঁ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা খেলো ৷ যিকোনো ব্যক্তিয়ে জয়ী বা পৰাজিত হ'ব পাৰে ৷ কিন্তু ইয়াৰ ফলত খেলৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ পায় ৷ অন্ততঃ এই গেৰুৱাকৰণৰ পৰা ক্ৰীড়াক আঁতৰাই ৰাখক ।’’
আনহাতে, কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৱাদ্ৰাই এই বিষয়টোৱে ইতিহাস পুনৰ লিখাৰ এক বৃহৎ প্ৰচেষ্টাক প্ৰতিফলিত কৰা বুলি সমালোচনা কৰে । সংসদৰ বাহিৰত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, ‘‘তেওঁলোকে ইউনিফৰ্ম সলনি কৰক বা শিক্ষা নীতিৰ জৰিয়তে ইতিহাস পুনৰ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰক, যিয়েই নকৰক কিয় এই দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলে নিজৰ মতামত স্পষ্ট কৰি দিছে । আপোনালোকে দেখিলে যে যন্তৰ-মন্তৰত সমবেত যুৱক-যুৱতীসকলে কি কৈছে; সেয়াই হৈছে দেশবাসীৰ কণ্ঠ ।’’
#WATCH | Delhi: On Hockey India changed national team jerseys from blue to saffron, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " whether they change uniforms or try to rewrite history through education policy, no matter what they do... you have seen what the youth of our country… pic.twitter.com/EGCcFnxcxA— ANI (@ANI) July 30, 2026
তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম অহিংসা আৰু সত্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছিল ৷ ইয়াত আৰএছএছৰ কোনো ভূমিকা নাছিল । এই সত্যৰ বিষয়ে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে সচেতন আৰু আগতে নজনাসকলেও এতিয়া নিজৰ উদ্দেশ্য বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ দলে সেই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল আৰু এই দেশৰ আত্মা অহিংসা, সত্য, অহিংসা আৰু ভাতৃত্ববোধ ৷’’
ৱাদ্ৰাই কয়, ‘‘এই ইতিহাস কোনেও মচিব নোৱাৰে । হিংসা বিয়পাওক বা ঘৃণা, তেওঁলোকে যিয়েই নকৰক, তাত কোনো পাৰ্থক্য নাই । শেষত এই দেশৰ আত্মা ভাতৃত্ববোধ আৰু ঐক্যৰ । সেয়া কোনেও কাঢ়ি নিব নোৱাৰে ।’’
অৱশ্যে হকী ইণ্ডিয়াই কয় যে এই সিদ্ধান্ত দলৰ পৰা লাভ কৰা কাৰিকৰী প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ভিত্তিত লোৱা হৈছে আৰু ই কোনো ৰাজনৈতিক কাৰণত লোৱা হোৱা নাছিল ।
লগতে পঢ়ক: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ল’লে অজিংক্য ৰাহানেই