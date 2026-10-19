এছিয়ান পেৰা গেমছত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা কোন এইগৰাকী ম'না আগৰৱাল ?

এছিয়ান পেৰা গেমছত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা কোন এইগৰাকী ম'না আগৰৱাল ?
ম'না আগৰৱালে সোমবাৰে মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল ষ্টেণ্ডিং এছ এইচ ১ ইভেণ্টত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে ।
Published : October 19, 2026 at 2:41 PM IST
হায়দৰাবাদ : মহাদেশীয় ইভেণ্টৰ প্ৰথম দিনটোত জাপানৰ নাগোয়াত অনুষ্ঠিত এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ত ভাৰতে শক্তিশালী আৰম্ভণি কৰে । সোমবাৰে মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল ষ্টেণ্ডিং এছ এইচ ১ ইভেণ্টত ম'না আগৰৱালে সোণৰ পদক লাভ কৰে । একেটা ইভেণ্টতে অৱনী লেখাৰাই ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ লগে লগে ভাৰতে দুটাকৈ পদক লাভ কৰে ।
আইচি প্ৰিফেকচাৰেল জেনেৰেল শ্বুটিং গেলেৰীত অনুষ্ঠিত ফাইনেলত ম'নাই ২৫০ পইণ্ট লাভ কৰি এছিয়ান গেমছৰ নতুন অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ পূৰ্বৰ ২০২২ চনৰ হাংঝু গেমছত অৱনীয়ে স্থাপন কৰা ২৪৯.৬ পইণ্টৰ অভিলেখ তেওঁ অতিক্ৰম কৰে ।
GOLDEN & SILVER GLORY! 🥇🥈🇮🇳🔥 A phenomenal double podium finish on the grand stage as our champions rule the shooting range in style! Mona Agarwal (TOPS Athlete) wins 🥇 Gold with a score of 250, creating a brand new Asian Para Games Record (surpassing the previous record of 249.6). She shows incredible progress, improving from her 6th-position finish at APG 2022 all the way to the top of the podium at APG 2026. Meanwhile, Avani Lekhara (TOPS Athlete) bags a stellar 🥈 Silver with a score of 249.6, successfully securing her quota for the LA2028 Paralympics and building upon her Gold win in this event at APG 2022. Together, they open India's medal tally with two glorious medals! A proud moment for the nation as our champions continue to shine! 🎯💪 #AsianParaGames2026 #ParaShooting #TeamIndia #Cheer4Bharat— SAI Media (@Media_SAI) October 19, 2026
তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক ফাইনেলত অন্তিম শ্বটৰ পূৰ্বে অৱনীৰ ২৩৯.১ পইণ্টৰ বিপৰীতে ম'নাৰ আছিল ২৩৯.২ পইণ্ট । আনহাতে, দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ইউনৰি লীয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ।
ম'না আগৰৱাল কোন ?
ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ ভাৰতীয় পেৰা শ্বুটাৰ হৈছে ম'না আগৰৱাল । ১৯৮৭ চনৰ ১১ আগষ্টত জন্মগ্ৰহণ কৰা ম'নাই ৰাইফল শ্বুটিঙত এছ এইচ ১ শিতানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
প্ৰশিক্ষক যোগেশ কুমাৰৰ তত্ত্বাৱধানত ম'নাই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে । মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল ষ্টেণ্ডিং এছ এইচ ১ আৰু মহিলাৰ ৫০ মিটাৰ ৰাইফল থ্ৰী পজিচন এছ এইচ ১ ইভেণ্টত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
ম'নাই বিশ্বমঞ্চত ধাৰাবাহিকভাৱে সফলতা লাভ কৰি আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ এছিয়ান পেৰা গেমছত পোৱা পদকটোৱে তেওঁৰ খ্যাতি বৃদ্ধি কৰিছে । ম'নাই পেৰিছ ২০২৪ পেৰালিম্পিক গেমছতো ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল ।
২০২৬ চনত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ চাংৱনত অনুষ্ঠিত বিশ্ব শ্বুটিং পেৰা স্প’ৰ্ট চেম্পিয়নশ্বিপত ম'নাই অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল । উক্ত প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ এটা সোণ আৰু এটা ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল । আনহাতে, লছ এঞ্জেলছ ২০২৮ পেৰালিম্পিক গেমছৰ বাবেও ভাৰতৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰে ।
পেৰা শ্বুটিঙত এছ এইচ ১ কেটেগৰী কি ?
এছ এইচ ১ হৈছে পেৰা শ্বুটাৰসকলৰ বাবে এটা শ্ৰেণী । যিসকলৰ তলৰ অংগৰ অক্ষমতা বা এনে অক্ষমতা আছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে ৰাইফলটো সমৰ্থন কৰিবলৈ শ্বুটিং ষ্টেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নহয় । এই শিতানৰ খেলুৱৈসকলে ৰাইফল বা পিষ্টল ইভেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে । ইভেণ্টত সঠিকতা, একাগ্ৰতা আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰয়োজন, প্ৰতিটো শ্বটে চূড়ান্ত ৰেংকিং নিৰ্ণয় কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
ম'না আগৰৱালৰ কৃতিত্ব
- এছিয়ান পেৰা গেমছৰ ২৫০.০ পইণ্টৰ অভিলেখেৰে এছ এইচ ১ ষ্টেণ্ডিং মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলত স্বৰ্ণ পদক ।
- পেৰিছ ২০২৪ পেৰালিম্পিকত এছ এইচ ১ ষ্টেণ্ডিং মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলত ব্ৰঞ্জৰ পদক ।
- দক্ষিণ কোৰিয়াৰ চাংৱনত অনুষ্ঠিত বিশ্ব শ্বুটিং পেৰা স্প’ৰ্ট চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৬ত এটা সোণ আৰু এটা ৰূপৰ পদক ।
- ২০২৬ চনৰ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত পদক তালিকাত স্থান লাভ কৰি ২০২৮ চনৰ লছ এঞ্জেলছ পেৰালিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰে ।