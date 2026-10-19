ETV Bharat / sports

এছিয়ান পেৰা গেমছত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা কোন এইগৰাকী ম'না আগৰৱাল ?

ম'না আগৰৱালে সোমবাৰে মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল ষ্টেণ্ডিং এছ এইচ ১ ইভেণ্টত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে ।

ASIAN PARA GAMES 2026
এছিয়ান পেৰা গেমছ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 19, 2026 at 2:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : মহাদেশীয় ইভেণ্টৰ প্ৰথম দিনটোত জাপানৰ নাগোয়াত অনুষ্ঠিত এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ত ভাৰতে শক্তিশালী আৰম্ভণি কৰে । সোমবাৰে মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল ষ্টেণ্ডিং এছ এইচ ১ ইভেণ্টত ম'না আগৰৱালে সোণৰ পদক লাভ কৰে । একেটা ইভেণ্টতে অৱনী লেখাৰাই ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ লগে লগে ভাৰতে দুটাকৈ পদক লাভ কৰে ।

আইচি প্ৰিফেকচাৰেল জেনেৰেল শ্বুটিং গেলেৰীত অনুষ্ঠিত ফাইনেলত ম'নাই ২৫০ পইণ্ট লাভ কৰি এছিয়ান গেমছৰ নতুন অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ পূৰ্বৰ ২০২২ চনৰ হাংঝু গেমছত অৱনীয়ে স্থাপন কৰা ২৪৯.৬ পইণ্টৰ অভিলেখ তেওঁ অতিক্ৰম কৰে ।

তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক ফাইনেলত অন্তিম শ্বটৰ পূৰ্বে অৱনীৰ ২৩৯.১ পইণ্টৰ বিপৰীতে ম'নাৰ আছিল ২৩৯.২ পইণ্ট । আনহাতে, দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ইউনৰি লীয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ।

ম'না আগৰৱাল কোন ?

ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ ভাৰতীয় পেৰা শ্বুটাৰ হৈছে ম'না আগৰৱাল । ১৯৮৭ চনৰ ১১ আগষ্টত জন্মগ্ৰহণ কৰা ম'নাই ৰাইফল শ্বুটিঙত এছ এইচ ১ শিতানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

প্ৰশিক্ষক যোগেশ কুমাৰৰ তত্ত্বাৱধানত ম'নাই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে । মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল ষ্টেণ্ডিং এছ এইচ ১ আৰু মহিলাৰ ৫০ মিটাৰ ৰাইফল থ্ৰী পজিচন এছ এইচ ১ ইভেণ্টত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।

ম'নাই বিশ্বমঞ্চত ধাৰাবাহিকভাৱে সফলতা লাভ কৰি আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ এছিয়ান পেৰা গেমছত পোৱা পদকটোৱে তেওঁৰ খ্যাতি বৃদ্ধি কৰিছে । ম'নাই পেৰিছ ২০২৪ পেৰালিম্পিক গেমছতো ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল ।

২০২৬ চনত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ চাংৱনত অনুষ্ঠিত বিশ্ব শ্বুটিং পেৰা স্প’ৰ্ট চেম্পিয়নশ্বিপত ম'নাই অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল । উক্ত প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ এটা সোণ আৰু এটা ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল । আনহাতে, লছ এঞ্জেলছ ২০২৮ পেৰালিম্পিক গেমছৰ বাবেও ভাৰতৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰে ।

পেৰা শ্বুটিঙত এছ এইচ ১ কেটেগৰী কি ?

এছ এইচ ১ হৈছে পেৰা শ্বুটাৰসকলৰ বাবে এটা শ্ৰেণী । যিসকলৰ তলৰ অংগৰ অক্ষমতা বা এনে অক্ষমতা আছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে ৰাইফলটো সমৰ্থন কৰিবলৈ শ্বুটিং ষ্টেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নহয় । এই শিতানৰ খেলুৱৈসকলে ৰাইফল বা পিষ্টল ইভেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে । ইভেণ্টত সঠিকতা, একাগ্ৰতা আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰয়োজন, প্ৰতিটো শ্বটে চূড়ান্ত ৰেংকিং নিৰ্ণয় কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।

ম'না আগৰৱালৰ কৃতিত্ব

  • এছিয়ান পেৰা গেমছৰ ২৫০.০ পইণ্টৰ অভিলেখেৰে এছ এইচ ১ ষ্টেণ্ডিং মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলত স্বৰ্ণ পদক ।
  • পেৰিছ ২০২৪ পেৰালিম্পিকত এছ এইচ ১ ষ্টেণ্ডিং মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলত ব্ৰঞ্জৰ পদক ।
  • দক্ষিণ কোৰিয়াৰ চাংৱনত অনুষ্ঠিত বিশ্ব শ্বুটিং পেৰা স্প’ৰ্ট চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৬ত এটা সোণ আৰু এটা ৰূপৰ পদক ।
  • ২০২৬ চনৰ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত পদক তালিকাত স্থান লাভ কৰি ২০২৮ চনৰ লছ এঞ্জেলছ পেৰালিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰে ।
লগতে পঢ়ক :এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : ভাৰতীয় পতাকা বহনকাৰী দলক নেতৃত্ব প্ৰমোদ-ছিমৰণৰ
লগতে পঢ়ক :২৩,৮৩২ ফুট উচ্চতাৰ মাউণ্ট ড’মে খাং শৃংগ আৰোহণ মাজুলী প্ৰদীপ সৰকাৰৰ

TAGGED:

MONA AGARWAL PARALYMPIC MEDALIST
MONA AGARWAL PARALYMPIC
পেৰা অলিম্পিক
এছিয়ান পেৰা গেমছ
ASIAN PARA GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.