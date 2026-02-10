ETV Bharat / sports

ভাৰত-পাকিস্তান মেচ বিবাদ অন্ত পৰাত কোন হ’ল বেছি লাভবান ?

পাকিস্তান চৰকাৰে তেওঁলোকৰ ক্ৰিকেট দলটোক ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেল খেলাৰ অনুমতি দিয়ে ।

T20 WORLD CUP 2026
ভাৰত বনাম পাকিস্তান (IANS Photo)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 10, 2026 at 2:54 PM IST

4 Min Read
হায়দৰাবাদ : ৪ ফেব্ৰুৱাৰীত পাকিস্তান চৰকাৰে তেওঁলোকৰ জাতীয় দলে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলখন খেলিব নোৱাৰে বুলি ঘোষণা কৰা বিতৰ্কৰ ৯ ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিশা অন্ত পৰে, যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহবাজ শ্বৰীফে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলখনৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বৰীফে কয় যে শ্ৰীলংকা, ইউ এ ই, বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডকে ধৰি কেইবাখনো ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে তেওঁৰ সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল ৷ ইয়াৰ পিছতে পাকিস্তান চৰকাৰে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলখনৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ সৈতে সংহতি কৰি ভাৰতৰ খেলখন বৰ্জনৰ ঘোষণা কৰিছিল ৷

কোনে বেছিকৈ লাভবান হ'ল ?

এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এই সমগ্ৰ বিতৰ্কৰ সমাধানৰ পৰা কোনে বেছি লাভৱান হয় ? ইয়াৰ উত্তৰ হ’ল বিশ্বকাপৰ সংবাদ মাধ্যমৰ অধিকাৰ থকা আই চি চিৰ সম্প্ৰচাৰক (জিঅ’ হটষ্টাৰ আৰু ষ্টাৰ স্প’ৰ্টছ) উপকৃত হ’ব ৷ এটা প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে পাকিস্তান-ভাৰতৰ এই মেচত আই চি চিৰ ১৭৪ মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ ৰাহি হয় ৷ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই আনুমানিক লোকচান সম্প্ৰচাৰকসকলৰ গেটৰ ধন আৰু অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছিল ৷

ভাৰত বনাম পাকিস্তান (IANS Photo)

কিন্তু আনফালে এই সমগ্র বিবাদ নিষ্পত্তি কৰাৰ পাছত আই চি চিৰ প্রেছ বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰি কয় যে যদি আমি পঢ়োঁ, তেন্তে ইয়াৰ পৰা স্পষ্টকৈ দেখা যায় যে বাংলাদেশে আটাইতকৈ বেছি লাভবান হৈছে৷ বিষয়টো আছিল পাকিস্তান আৰু আই চি চিৰ মাজত ৷ যিহেতু পাকিস্তানে বাংলাদেশৰ বাবে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি দাবী কৰিছিল, সেয়েহে আই চি চিয়ে বাংলাদেশৰ বাবে তিনিটা বৃহৎ সাহায্য ব্যৱস্থাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পিছতে বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে পাকিস্তানক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলখন খেলিবলৈ অনুৰোধ জনায় ৷

বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব'ৰ্ড লাভবান

৯ ফেব্ৰুৱাৰী দেওবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদ (আই চি চি), পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ড (পি চি বি), বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ড (বি চি বি)ৰ মাজত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই বৈঠকত সমগ্ৰ বিবাদ নিষ্পত্তি কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যতে ক্ৰিকেটৰ বাবে সঠিক দিশত মঞ্চ তৈয়াৰ কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় ৷

পি চি বি আৰু বি চি বিৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ অন্তত আই চি চিয়ে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে কয় যে ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে বাংলাদেশক শাস্তি দিয়া নহ’ব আৰু ২০২৮ চনৰ পৰা ২০৩১ চনৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আই চি চি ইভেণ্টৰ বাবেও আয়োজন কৰাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হ’ব ৷ বাংলাদেশেও আই চি চিৰ পৰা বাৰ্ষিক ৰাজহ লাভ কৰিব ৷

ভাৰত বনাম পাকিস্তান (IANS Photo)

ইয়াৰ পূৰ্বেও কোৱা হৈছিল যে বাংলাদেশে টি-২০ বিশ্বকাপ বৰ্জন কৰাৰ ফলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ লগতে বাৰ্ষিক ৰাজহ হ্ৰাস পাব পাৰে ৷ অৱশ্যে এতিয়া আই চি চিয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জাৰি কৰি বাংলাদেশক তেওঁলোকৰ লগত অন্যায় ব্যৱহাৰ কৰা নহ’ব বুলি আশ্বাস দিছে ৷

কেতিয়া আৰু ক’ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই বিতৰ্ক ?

মন কৰিবলগীয়া যে আই পি এলৰ পৰা মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক বাদ পৰাৰ পিছত বাংলাদেশ চৰকাৰে নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ বাবে নিজৰ দলটো ভাৰতলৈ পঠিয়াবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পিছতে আই চি চিয়ে তেওঁলোকৰ ঠাইত স্কটলেণ্ডক প্ৰতিযোগিতাখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ৷

ইয়াৰ পাছতে পাকিস্তানে আই চি চিৰ এই পদক্ষেপক দ্বৈত মানদণ্ড বুলি অভিহিত কৰি বাংলাদেশৰ সৈতে সংহতিৰ স্বাৰ্থত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেল বৰ্জনৰ ঘোষণা কৰি ক্ৰিকেটত এক নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰে ৷

