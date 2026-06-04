ভিনেশ ফ'গাটক বাছনি পৰীক্ষাৰ বাবে অনুমতি; হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশৰ বিৰুদ্ধে গৈ ডব্লিউএফআইৰ মুখথেকেচা
২৯ মে’ত শীৰ্ষ আদালতে এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ বাছনি পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ফ’গাটক অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল ।
Published : June 4, 2026 at 2:08 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ তাৰকা মহিলা মল্লযুঁজাৰু ভিনেশ ফ’গাটক বাছনি পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণৰ অনুমতি দিয়াৰ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আদেশৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেচনৰ আবেদন পৰৱৰ্তী পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসফল হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ পি এছ নৰসিংহ আৰু অৰবিন্দ কুমাৰৰ বিচাৰপীঠে উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৰা পৰ্যবেক্ষণৰ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ অস্বীকাৰ কৰি কয় যে আদেশটোত কৰা তথ্য আৰু পৰ্যবেক্ষণৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব লাগে বুলি এই আদালতে ধৰি লোৱা উচিত নহয় । বিচাৰপীঠে কয় যে সকলো বিষয় মুকলিকৈ ৰখা হৈছে ।
ডব্লিউএফআইক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ডি এন গোৱৰৰ্ধনে কয় যে ফ’গাটক বাছনি পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল যদিও তেওঁ সফল নহ’ল । বিচাৰপীঠত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়, "তেওঁ সফল নহ’ল, কিন্তু তাত তেওঁ অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ।"
ইয়াৰ পিছত বিচাৰপীঠে তেওঁক কয় যে বিষয়টো এতিয়া অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে । গোৱৰ্ধনে কয় যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে ফেডাৰেচনৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত কিছুমান পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল আৰু তেওঁ সেইবোৰক 'দুৰ্ভাগ্যজনক' আৰু 'গৰিহণাযোগ্য' বুলি অভিহিত কৰে ।
জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়, "এই সকলোবোৰ পৰ্যবেক্ষণ বাতিল কৰিব লাগিব, কাৰণ বিষয়টো একক বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত বিচাৰাধীন হৈ আছে ।" ইয়াৰ পিছতে শীৰ্ষ আদালতে এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ নিদিয়াকৈ এৰি দিয়ে আৰু আবেদনখন অৰ্থহীন বুলি খাৰিজ কৰে ।
উল্লেখ্য যে ২৯ মে’ত শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ে এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ বাবে ৩০ আৰু ৩১ মে’ত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বাছনি পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ফ’গাটক অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেচনে ২২ মে’ত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ফ’গাটক বাছনি পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণৰ অনুমতি দিয়া আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ।