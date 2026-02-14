২৪ ঘন্টা অপেক্ষা কৰক আৰু আপুনি সকলো গম পাব : কৰমদন বিৰ্তকৰ সন্দৰ্ভত সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ
ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ খেলৰ প্ৰাকক্ষণত সংবাদমেলত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে ।
Published : February 14, 2026 at 9:41 PM IST
কলম্বো (শ্ৰীলংকা) : দেওবাৰৰ টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব অভিষেক শৰ্মাই । দেওবাৰৰ খেলখনৰ প্ৰাকক্ষণত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি এই কথা জানিবলৈ দিয়ে । তেওঁ কয় যে নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে দলৰ পৰা আঁতৰি থকা অভিষেক শৰ্মাই পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে খেলিব । সূৰ্যকুমাৰে চুবুৰীয়া খেলুৱৈৰ সৈতে কৰমদন কৰা সন্দৰ্ভতো পৰিস্থিতি স্পষ্ট কৰি কয় যে তেওঁলোকে মেচৰ পূৰ্বে এই বিষয়ে কি কৰিব সেইটো সিদ্ধান্ত ল’ব ।
সূৰ্যকুমাৰে কুলদীপ যাদৱৰ অংশগ্ৰহণ আৰু ওছমান তাৰিককে ধৰি কেইবাটাও দিশৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় । তেওঁ কয়, "আমি সদায় মানসিকভাৱে এই মেচখন খেলিবলৈ সাজু আছিলো আৰু চলি থকা ঘটনাক্ৰমৰ পিছতো আমাৰ সম্পূৰ্ণ মনোযোগ আমাৰ প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত আছিল ।"
Colombo, Sri Lanka: On Pakistan captain Salman Agha's remarks about Abhishek Sharma, Indian cricket team's T20 captain Surya Kumar Yadav says, " if you (pakistan) want him to play, we will play him tomorrow."— ANI (@ANI) February 14, 2026
কলম্বোৰ বতৰৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় অধিনায়কগৰাকীয়ে কয়, "এইটো এটা দিশ যাৰ ওপৰত আমাৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই । আমি কেৱল ভাল ক্ৰিকেট খেলাটোহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰো । আমি এই খেলপথাৰত বহু ক্ৰিকেট খেলিছো আৰু এই অভিজ্ঞতাই আমাক সহায় কৰিব ।"
ইফালে অভিষেক শৰ্মাৰ সন্দৰ্ভত কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে মূৰ দুপিয়াই সঁহাৰি দিয়ে । দৰাচলতে ভাৰতৰ মেচখনৰ পূৰ্বে পাকিস্তানৰ অধিনায়ক ছলমান আঘাই অভিষেকে এই মেচত খেলাটো বিচাৰে বুলি কৈছিল ।
কাইলৈৰ খেলখনত ভাৰতীয় দলটোৱে পাকিস্তানী খেলুৱৈৰ সৈতে হাত মিলাব নেকি বুলি সোধাত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ টি-২০ৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে কয় যে, "২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা কৰক । আমি ইয়াত ক্ৰিকেট খেলিবলৈ আহিছো । আমি ভাল ক্ৰিকেট খেলিম, ভালকৈ খাম আৰু ভালদৰে শুম । আমি কাইলৈ এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লম ।"
Colombo, Sri Lanka: When asked whether the Indian team would shake hands with the Pakistan players in tomorrow's match, Indian cricket team's T20 captain Surya Kumar Yadav says, " wait for 24 hours. we are here to play cricket. we will play good cricket. have good food and sleep.… pic.twitter.com/r3l8g1CCk1— ANI (@ANI) February 14, 2026
পাকিস্তানী বলাৰ ওছমান তাৰিক বিৰুদ্ধে নিজৰ কৌশলৰ বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ টি-২০ অধিনায়ক সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে কয়, "কেতিয়াবা, পৰীক্ষাত পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰৰ প্ৰশ্নবোৰ আহি পৰে । গতিকে, আমি সেইবোৰক আওকাণ কৰিব নোৱাৰো । সেইবোৰৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ হ'লে আপুনি কিবা এটা চেষ্টা কৰিব লাগিব । আপুনি নিজৰ দৃষ্টিভংগীক খাপ খুৱাব লাগিব আৰু আমি সেইটোৱেই চেষ্টা কৰোঁ । বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেলেগ হয়, কিন্তু আমি আত্মসমৰ্পণ কৰিব নোৱাৰো । গতিকে, আমি একেধৰণৰ বলাৰ আৰু একেটা একচনৰ সৈতে অনুশীলন কৰো আৰু আমি স্পষ্টভাৱে ঠিক সেইটোৱেই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।"
Colombo, Sri Lanka: On strategies against Pakistani bowler Usman Tariq, Indian cricket team's T20 captain Surya Kumar Yadav says, " sometimes a out of syllabus question comes up in the exam. so we can't ignore it. to tackle it, you have to try something. you have to adopt your own… pic.twitter.com/q6sDI0R3Uf— ANI (@ANI) February 14, 2026
ভাৰতৰ দুৰ্বল বেটিঙৰ সন্দৰ্ভত কি ক’লে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে
টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ত ভাৰতৰ বেটিং এতিয়ালৈকে দুৰ্বল হৈ পৰিছে । দুটা জয়ৰ পিছতো ভাৰতে মিডল অৰ্ডাৰে আমেৰিকা আৰু নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰি আহিছে । সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে কয়, "আমাৰ আৰম্ভণি ৰুক্ষ আছিল, কিন্তু আমি সেই সত্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিব নোৱাৰো । কোনো অজুহাত মানি লোৱা নহ'ব । সকলো বেটছমেনে বহুত ক্ৰিকেট খেলিছে । বেটছমেনে কঠিন উইকেটত কৌশল ৰচনা কৰা উচিত । আমি ভাল আৰম্ভণি কৰিছিলো যদিও অলপ লৰচৰ কৰিছিলো, কিন্তু তাৰ পিছত আমি ভালকৈ চম্ভালিলোঁ । সেয়াই হৈছে টি-২০ ক্ৰিকেটৰ সৌন্দৰ্য ।"