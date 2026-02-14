২৪ ঘন্টা অপেক্ষা কৰক আৰু আপুনি সকলো গম পাব : কৰমদন বিৰ্তকৰ সন্দৰ্ভত সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ

ETV Bharat / sports

ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ খেলৰ প্ৰাকক্ষণত সংবাদমেলত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে ।

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে
February 14, 2026

কলম্বো (শ্ৰীলংকা) : দেওবাৰৰ টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব অভিষেক শৰ্মাই । দেওবাৰৰ খেলখনৰ প্ৰাকক্ষণত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি এই কথা জানিবলৈ দিয়ে । তেওঁ কয় যে নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে দলৰ পৰা আঁতৰি থকা অভিষেক শৰ্মাই পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে খেলিব । সূৰ্যকুমাৰে চুবুৰীয়া খেলুৱৈৰ সৈতে কৰমদন কৰা সন্দৰ্ভতো পৰিস্থিতি স্পষ্ট কৰি কয় যে তেওঁলোকে মেচৰ পূৰ্বে এই বিষয়ে কি কৰিব সেইটো সিদ্ধান্ত ল’ব ।

সূৰ্যকুমাৰে কুলদীপ যাদৱৰ অংশগ্ৰহণ আৰু ওছমান তাৰিককে ধৰি কেইবাটাও দিশৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় । তেওঁ কয়, "আমি সদায় মানসিকভাৱে এই মেচখন খেলিবলৈ সাজু আছিলো আৰু চলি থকা ঘটনাক্ৰমৰ পিছতো আমাৰ সম্পূৰ্ণ মনোযোগ আমাৰ প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত আছিল ।"

কলম্বোৰ বতৰৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় অধিনায়কগৰাকীয়ে কয়, "এইটো এটা দিশ যাৰ ওপৰত আমাৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই । আমি কেৱল ভাল ক্ৰিকেট খেলাটোহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰো । আমি এই খেলপথাৰত বহু ক্ৰিকেট খেলিছো আৰু এই অভিজ্ঞতাই আমাক সহায় কৰিব ।"

ইফালে অভিষেক শৰ্মাৰ সন্দৰ্ভত কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে মূৰ দুপিয়াই সঁহাৰি দিয়ে । দৰাচলতে ভাৰতৰ মেচখনৰ পূৰ্বে পাকিস্তানৰ অধিনায়ক ছলমান আঘাই অভিষেকে এই মেচত খেলাটো বিচাৰে বুলি কৈছিল ।

কাইলৈৰ খেলখনত ভাৰতীয় দলটোৱে পাকিস্তানী খেলুৱৈৰ সৈতে হাত মিলাব নেকি বুলি সোধাত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ টি-২০ৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে কয় যে, "২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা কৰক । আমি ইয়াত ক্ৰিকেট খেলিবলৈ আহিছো । আমি ভাল ক্ৰিকেট খেলিম, ভালকৈ খাম আৰু ভালদৰে শুম । আমি কাইলৈ ​​এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লম ।"

পাকিস্তানী বলাৰ ওছমান তাৰিক বিৰুদ্ধে নিজৰ কৌশলৰ বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ টি-২০ অধিনায়ক সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে কয়, "কেতিয়াবা, পৰীক্ষাত পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰৰ প্ৰশ্নবোৰ আহি পৰে । গতিকে, আমি সেইবোৰক আওকাণ কৰিব নোৱাৰো । সেইবোৰৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ হ'লে আপুনি কিবা এটা চেষ্টা কৰিব লাগিব । আপুনি নিজৰ দৃষ্টিভংগীক খাপ খুৱাব লাগিব আৰু আমি সেইটোৱেই চেষ্টা কৰোঁ । বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেলেগ হয়, কিন্তু আমি আত্মসমৰ্পণ কৰিব নোৱাৰো । গতিকে, আমি একেধৰণৰ বলাৰ আৰু একেটা একচনৰ সৈতে অনুশীলন কৰো আৰু আমি স্পষ্টভাৱে ঠিক সেইটোৱেই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।"

ভাৰতৰ দুৰ্বল বেটিঙৰ সন্দৰ্ভত কি কলে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে

টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ত ভাৰতৰ বেটিং এতিয়ালৈকে দুৰ্বল হৈ পৰিছে । দুটা জয়ৰ পিছতো ভাৰতে মিডল অৰ্ডাৰে আমেৰিকা আৰু নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰি আহিছে । সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে কয়, "আমাৰ আৰম্ভণি ৰুক্ষ আছিল, কিন্তু আমি সেই সত্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিব নোৱাৰো । কোনো অজুহাত মানি লোৱা নহ'ব । সকলো বেটছমেনে বহুত ক্ৰিকেট খেলিছে । বেটছমেনে কঠিন উইকেটত কৌশল ৰচনা কৰা উচিত । আমি ভাল আৰম্ভণি কৰিছিলো যদিও অলপ লৰচৰ কৰিছিলো, কিন্তু তাৰ পিছত আমি ভালকৈ চম্ভালিলোঁ । সেয়াই হৈছে টি-২০ ক্ৰিকেটৰ সৌন্দৰ্য ।"

