নীলা জাৰ্চিত পুনৰ দেখা পাব বিৰাট-ৰোহিতৰ যুটিক, ৬ জুনৰ পৰা ভাৰত-আফগানিস্তান শৃংখলা
আফগানিস্তানৰৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টেষ্ট আৰু এদিনী শৃংখলাৰ বাবে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ খেলুৱৈৰ নাম ঘোষণা ৷ বাদ পৰিল বুমৰাহ, জাদেজা ৷
Published : May 19, 2026 at 7:38 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিৰাট-ৰোহিত প্ৰেমীৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ টেষ্ট, টি-20 মেচৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পাছত নীলা জাৰ্চি অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বিৰাট কোহলী আৰু ৰোহিত শৰ্মা ৷ উল্লেখ্য যে, আফগানিস্তানৰৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টেষ্ট আৰু এদিনী শৃংখলাৰ বাবে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ খেলুৱৈৰ নাম ঘোষণা কৰিছে বিচিচিআই ৷ ৬ জুনৰ পৰা আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে এখন টেষ্ট আৰু তিনিখন এদিনীয়া মেচ খেলিব ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৱে ৷ দুয়োটা ফৰ্মেটতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলক নেতৃত্ব দিব শুভমন গিলে ৷ এই কথা সদৰি কৰিছে বিচিচিআয়ে ৷
বিচিচিআয়ে এক্সত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ভাৰতীয় টেষ্ট দলত স্থান পোৱা খেলুৱৈসকল হ'ল শুভমান গিল (অধিনায়ক), কেএল ৰাহুল (উপ-অধিনায়ক), যশস্বী জয়স্বাল, ছাই সুদৰ্শন, ঋষভ পণ্ট (উইকেট-কিপাৰ), দেৱদত্ত পডিক্কল, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, ৱাছিংটন সুন্দৰ, কুলদীপ যাদৱ, মহম্মদ ছিৰাজ, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ, মানৱ সুথাৰ,গুৰনূৰ ব্ৰাৰ, হৰ্ষ ডুবে আৰু ধ্ৰুৱ জুৰেল ৷
ইফালে আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে তিনিখনীয়া এদিনীয়া মেচৰ বাবে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ কৰা খেলুৱৈসকল হ'ল, শুভমন গিল (অধিনায়ক), ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলী, শ্ৰেয়াছ আয়াৰ (উপ-অধিনায়ক), কে এল ৰাহুল, ঈশান কিষাণ, হাৰ্ডিক পাণ্ডিয়া, নিতীশ কুমাৰ ৰেড্ডী, ৱাছিংটন সুন্দৰ, কুলদীপ যাদৱ, অর্শদীপ সিং, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ, প্ৰিন্স যাদৱ,গুৰনূৰ ব্ৰাৰ আৰু হাৰ্ষ ডুবেই ৷
আনহাতে, ভাৰতীয় দলৰ দুটা জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈ যশপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাক বিশ্ৰাম দিয়া হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে বিচিচিআয়ে । উল্লেখ্য যে, চলিত আইপিএলত উন্নত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে যুৱ খেলুৱৈ মানৱ সুথাৰেক টেষ্টত ফৰ্মেট, বিপৰীতে যুৱ খেলুৱৈ প্ৰিন্স যাদৱক এদিনীয়া দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ৷