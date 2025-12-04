১৫ বছৰীয়া বিৰতিৰ পিছত বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীত বিৰাট কোহলীৰ অংশগ্ৰহণ

১৫ বছৰীয়া বিৰতিৰ পিছত বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীত বিৰাট কোহলীৰ অংশগ্ৰহণ
২০১০ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ছাৰ্ভিচেছৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিযোগিতাত শেষবাৰৰ বাবে খেলিছিল কোহলীয়ে ৷
Published : December 4, 2025 at 10:15 AM IST
হায়দৰাবাদ: বি চি চি আইয়ে ভাৰতীয় তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ যুটি বিৰাট কোহলী আৰু ৰোহিত শৰ্মাক ঘৰুৱা ক্ৰিকেট খেলিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল ৷ এই পৰামৰ্শ লাভৰ পিছত চলিত বৰ্ষৰ বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীত বিৰাট কোহলীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাটো একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে ৷
পি টি আইৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি কোহলীয়ে ডি ডি চি এৰ সভাপতি ৰোহন জেটলীক জনাইছে যে ২৪ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে তেওঁ উপলব্ধ হ’ব ।
সুদীৰ্ঘ ১৫ বছৰৰ ব্যৱধানৰ অন্তত কোহলীয়ে পুনৰ ঘৰুৱা ক্ৰিকেটলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটাব ৷ ২০১০ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ছাৰ্ভিচেছৰ বিৰুদ্ধে শেষবাৰৰ বাবে খেলাৰ পিছত এইবাৰেই কোহলীৰ বাবে হ’ব প্ৰথমটো বিজয় হাজাৰে ট্ৰফী ।
৩৭ বছৰীয়া কোহলীয়ে বৰ্তমান দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা এদিনীয়া শৃংখলাত খেলি আছে ৷ শৃংখলাটোৰ দ্বিতীয়খন মেচত ৫৩ সংখ্যক এদিনীয়া শতক অৰ্জন কৰে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ৷ ইতিমধ্যে টেষ্ট আৰু টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা কোহলীয়ে বৰ্তমান এদিনীয়া ক্ৰিকেটহে খেলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷
পি টি আইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত জেটলীয়ে কয়, ‘‘কোহলীয়ে বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীত খেলাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছে । কিমান মেচ খেলিব, সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । নিশ্চিতভাৱে তেওঁ দলত থকাটো দিল্লীৰ ড্ৰেছিং ৰুমৰ বাবে হ’ব এক ডাঙৰ সকাহ ৷’’
২৪ ডিচেম্বৰত বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীৰ প্ৰথমখন খেলত দিল্লীয়ে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখামুখি হ’ব ৷
যদিহে দিল্লীয়ে প্ৰতিযোগিতাখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰে, তেন্তে আগন্তুক বৰ্ষৰ ১১-১৮ জানুৱাৰীত নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে খেলিবলগীয়া তিনিখন মেচৰ এদিনীয়া শৃংখলাত কোহলী নকআউটৰ অংশ নহ’ব । দিল্লীক অন্ধ্ৰ, গুজৰাট, সৌৰাষ্ট্ৰ, ওড়িশা, ছাৰ্ভিচেছ, ৰে’লৱে আৰু হাৰিয়ানাৰ লগতে গ্ৰুপ ডি-ত স্থান দিয়া হৈছে । ফাইনেলকে ধৰি নকআউট মেচসমূহ বি চি চি আইৰ চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্স খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
সম্প্ৰতি দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে খেলি থকা এদিনীয়া শৃংখলাটোৰ প্ৰথমখন মেচত ভাৰতে জয়লাভ কৰিলেও দ্বিতীয় এদিনীয়াত পৰাজয়ৰ পোতক তুলি দলটোক ৪ উইকেটত পৰাস্ত কৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ৷
