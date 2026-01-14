৪ বছৰৰ অন্তত বেটিং ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত কোহলী
ভাৰতৰ তাৰকা বেটছমেন বিৰাট কোহলী পুনৰ এদিনীয়া বেটিং ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষ স্থানত । ইয়াৰ পূৰ্বে ১০ বাৰ শীৰ্ষ স্থান দখল কৰিছে বেটছমেনগৰাকীয়ে ।
Published : January 14, 2026 at 7:13 PM IST
হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ তাৰকা বেটছমেন বিৰাট কোহলীৰ ফৰ্ম অধিক শক্তিশালী হৈছে । যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে একেৰাহে আকৰ্ষণীয় ইনিংছ খেলাৰ পিছত বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীত আৰু এতিয়া নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ খেলিছে কোহলীয়ে । এনে অসাধাৰণ ফৰ্মৰ বাবে কোহলী আই চি চিৰ পুৰুষৰ এদিনীয়া বেটিং ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
২০২১ চনৰ জুলাই মাহৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৪০৩ দিনৰ পিছত বেটিং ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষ স্থানলৈ আৰোহণ কৰিছে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে । নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা দ্বিপাক্ষিক শৃংখলাৰ প্ৰথমখন এদিনীয়াত কোহলীয়ে ৯১ টা বলত ৯৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ৰোহিত শৰ্মাক অতিক্ৰম কৰে ।
𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗢𝗡𝗘 👑— BCCI (@BCCI) January 14, 2026
Congratulations to Virat Kohli - the Number One Batter in ICC Men's ODI Rankings 👏👏#TeamIndia | @imVkohli pic.twitter.com/yTWjSQlNb7
ইয়াৰ লগে লগে এদিনীয়া বেটিং ৰেংকিঙৰ শিখৰত ১১ বাৰৰ বাবে আৰোহণ কৰিছে । শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ ফৰ্ম ইয়াৰ কাৰণ হৈ পৰিছে । কাৰণ সোঁহাতৰ বেটছমেনগৰাকীয়ে যোৱা ৪ খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলত ক্ৰমে ৭৪ (নট আউট), ১৩৫, ১০২ আৰু ৬৫ ৰাণ (নট আউট) সংগ্ৰহ কৰিছে ।
যোৱা ৫ টা ইনিংছত তেওঁ দুটা শতক আৰু তিনিটা অৰ্ধশতককে ধৰি ৫ খন মেচত ৪৬৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । ৭৮৫ ৰেটিং পইণ্টেৰে শীৰ্ষ ৰেংকিং অৰ্জন কৰিছে কোহলীয়ে । ইফালে ৭৭৫ ৰেটিঙৰ সৈতে তৃতীয় স্থানলৈ অৱনমিত হৈছে ৰোহিত শৰ্মা ।
Virat Kohli is back to reigning supreme in ODIs 👑— ICC (@ICC) January 14, 2026
More 👉 https://t.co/IKDkNetwgG pic.twitter.com/7g9rRvrGxH
প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০১৩ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে শীৰ্ষ স্থানত আৰোহণ কৰিছিল কোহলীয়ে । ৮২৫ দিন ধৰি তেওঁ এই স্থানত আছিল । সৰ্বাধিক দিন ১ নম্বৰ স্থানত থকা তেওঁ শীৰ্ষ ভাৰতীয় বেটছমেন । বৰ্তমান সৰ্বোচ্চ সময়সীমাৰ বাবে ১ নম্বৰ স্থানত থকা বেটছমেনৰ তালিকাত দশম স্থানত আছে । তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে ভিভিয়ান ৰিচাৰ্ডছ, তেওঁ ২৩০৬ দিন শীৰ্ষ স্থানত আছিল ।
নিউজীলেণ্ডৰ বেটছমেন ডেৰিল মিচেলে প্ৰথম এদিনীয়াত ৮৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ৰোহিত শৰ্মাক অতিক্ৰম কৰিছে আৰু আই চি চি বেটিং ৰেংকিঙত দ্বিতীয় স্থানত আছে । ভাৰতৰ উইকেট-কিপাৰ বেটছমেন কে এল ৰাহুল ১১ নম্বৰ স্থানলৈ উন্নীত হৈছে । আনহাতে ফাষ্ট বলাৰ মহম্মদ ছিৰাজে ৫ টা স্থানত আৰোহণ কৰি এদিনীয়া বলিং ৰেংকিঙত ১৫ নম্বৰ স্থানত আছে ।
