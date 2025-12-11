ICC এদিনীয়া ৰেংকিঙত ROKO ৰ দপদপনি, ৰোহিতৰ পিছত দ্বিতীয় স্থানত বিৰাট; জিলিকিল কুলদীপো

ICC এদিনীয়া ৰেংকিঙত ROKO ৰ দপদপনি, ৰোহিতৰ পিছত দ্বিতীয় স্থানত বিৰাট; জিলিকিল কুলদীপো
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাত কোহলীয়ে দৃঢ় প্ৰদৰ্শনৰ পিছতে ৰেংকিঙত যথেষ্ট উন্নতি সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
Published : December 11, 2025 at 11:10 AM IST
হায়দৰাবাদ : আইচিচিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে শেহতীয়া ৰেংকিং । এদিনীয়া ৰেংকিঙত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট কিংবদন্তি বিৰাট কোহলীয়ে । কোহলীয়ে এতিয়া দুটা স্থান জপিয়াই দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে । নিউজীলেণ্ডৰ ডেৰিল মিচেলক অতিক্ৰম কৰি এই স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কোহলী ৷
ৰেংকিঙত বিৰাট কোহলীৰ অধিপত্য
বৰ্তমান বিৰাট কোহলিয়ে ৭৭৩ ৰেটিং পইণ্টেৰে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে ডেৰিল মিচেলে ৭৬৬ পইণ্টেৰে এটা স্থান পিছলি তৃতীয় স্থানত আছে ৷ আইচিচিৰ এদিনীয়া বেটিং ৰেংকিঙত শীৰ্ষ স্থান দখল কৰিছে ৰোহিত শৰ্মাই ৷ ৰোহিতে ৭৮১ ৰেটিং পইণ্টেৰে শীৰ্ষ স্থান দখল কৰিছে, যিটো স্থান তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি অধিষ্ঠিত কৰি আহিছে ৷
অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শনৰ ফল লাভ কৰিছে বিৰাটে
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত হোৱা এদিনীয়া শৃংখলাত বিৰাট কোহলীয়ে তেওঁৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এই স্থানত উপনীত হ’বলৈ সক্ষম হয় ৷ তিনিখন খেলৰ এদিনীয়া শৃংখলাত কোহলীয়ে দুটা শতক আৰু এটা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে ৷ সমগ্ৰ শৃংখলাত বিৰাট কোহলীয়ে তিনিটা ইনিংছত ৩০২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ এই সময়ছোৱাত তেওঁৰ গড় হৈছে ১৫১.০০ ৷ কোহলীয়ে ১৩৫, ১০২, আৰু ৬৫ ৰাণৰ ইনিংছ খেলিছিল ৷
২০২১ চনৰ এপ্ৰিল মাহত পাকিস্তানৰ বাবৰ আজমৰ হাতত এক নম্বৰ স্থান হেৰুৱাৰ পাছত পুনৰ এদিনীয়াত শীৰ্ষ স্থান লাভ কৰিব পৰা নাই কোহলীয়ে ৷ কিন্তু শেহতীয়াকৈ তেওঁ পুনৰ এই স্থানৰ ওচৰ চাপিছে ৷ ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী এদিনীয়া ১১ জানুৱাৰীত ঘৰুৱা খেলপথাৰত নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে হ’ব ৷ বিৰাট কোহলীয়ে তিনিখন খেলৰ শৃংখলাত খেলাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
বলিঙত দ্বিতীয় স্থানত কুলদীপ যাদৱ
এদিনীয়া বলিং ৰেংকিঙত তিনিটা স্থানৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কুলদীপ যাদৱে ৷ তেওঁ বৰ্তমান ৬৫৫ ৰেটিং পইণ্টেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে ৷ কুলদীপৰ পিছত আছে ৰছিদ খান (৭১০) আৰু জোফ্ৰা আৰ্চাৰ (৬৭০) ৷ ভৱিষ্যতে তেওঁ পুনৰ শীৰ্ষ স্থান দখল কৰাৰ সুযোগ পাব ৷
