নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম এদিনীয়াতে অভিলেখ গঢ়িলে কোহলীয়ে

এটাৰ পিছত আন এটা অভিলেখ গঢ়িছে বিৰাট কোহলীয়ে । মাত্ৰ ৭ ৰাণৰ বাবে শতক কৰিব নোৱাৰিলেও কোহলীয়ে ভংগ কৰিলে এইকেইটা অভিলেখ ।

Virat Kohli scored another record
নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম এদিনীয়াতে অভিলেখ গঢ়িলে কোহলীয়ে (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 12, 2026 at 8:14 AM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ : নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তিনিখনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচতে ভাৰতৰ জয় । প্ৰথমখন খেল বডোদৰাত অনুষ্ঠিত হৈছিল । এই খেলখনত ভাৰতীয় তাৰকা বিৰাট কোহলীয়ে কেইবাটাও অভিলেখ গঢ়িলে । বিৰাট কোহলীৰ এইখন আছিল ৩০৯ সংখ্যক এদিনীয়া মেচ । ইয়াৰ লগে লগে কোহলীয়ে ভাৰতীয় প্রাক্তন অধিনায়ক সৌৰভ গাংগুলীক অতিক্রম কৰি সৰ্বাধিক এদিনীয়া খেলা খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

গাংগুলীয়ে ভাৰতৰ হৈ ৩০৮ খন এদিনীয়া খেলিছিল । ৩০৯ খন এদিনীয়াৰ জৰিয়তে ৩৭ বছৰীয়া কোহলীয়ে সৰ্বাধিক এদিনীয়া খেলা ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ তালিকাত পঞ্চম স্থানলৈ উন্নীত হৈছে । এই তালিকাৰ শীৰ্ষ ৪ টা স্থানত আছে ক্ৰমে শচীন তেণ্ডুলকাৰ (৪৬৩), এম এছ ধোনী (৩৪৭), ৰাহুল দ্ৰাবিড় (৩৪০) আৰু মহম্মদ আজহাৰুদ্দিন (৩৩৪)।

কুমাৰ ছাংগাকাৰাক অতিক্ৰম কোহলীৰ

বিৰাট কোহলীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে শ্ৰীলংকাৰ কিংবদন্তি কুমাৰ ছাংগাকাৰাকো (২৮,০১৬ ৰাণ) অতিক্ৰম কৰিছে । খেলখনত ৯৩ ৰাণৰ ইনিংছ খেলি কোহলীয়ে এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে ক্ৰিকেটৰ ভগৱান খ্যাত শচীন তেণ্ডুলকাৰ (৩৪,৩৫৭ ৰাণ) ।

শচীত তেণ্ডুলকাৰকো অতিক্ৰম কৰিলে কোহলীয়ে

ইয়াৰ লগে লগে বিৰাট কোহলীয়ে ৬২৪ টা ইনিংছত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ২৮ হাজাৰ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা সৰ্বাধিক দ্ৰুত খেলুৱৈ হিচাপেও পৰিগণিত হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে এই কৃতিত্ব শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ হাতত আছিল । তেণ্ডুলকাৰে ৬৪৪ টা ইনিংছত ২৮ হাজাৰ ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ।

কোহলীৰ এদিনীয়া কেৰিয়াৰ

এই মেচখনৰ পূৰ্বে বিৰাট কোহলীয়ে ৩০৮ খন এদিনীয়া মেচত ৫৩ টা শতক আৰু ৭৬ টা অৰ্ধশতকৰ সৈতে গড়ে ৫৮ ৰাণ কৰি ১৪,৫৫৭ ৰান সংগ্ৰহ কৰিছিল । এই ফৰ্মেটত তেওঁৰ সৰ্বোচ্চ স্ক'ৰ ১৮৩ ।

তেণ্ডুলকাৰৰ এই অভিলেখো ভংগ হ'ব পাৰে !

এতিয়া কোহলীৰ দৃষ্টি শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ অভিলেখৰ ওপৰত । কিয়নো নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া মেচত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হ'বলৈ কোহলীক মাত্ৰ ৯৪ ৰাণৰ প্ৰয়োজন আছে । নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শচীনে ৪১ টা ইনিংছত ১,৭৫০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে বিৰাট কোহলীয়ে এতিয়ালৈ ৩৩ খন এদিনীয়া ইনিংছত ১,৬৫৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।

পণ্টিং আৰু ছেহৱাগৰ ওপৰতো কোহলীৰ দৃষ্টি

ভাৰতীয় সোঁহাতৰ বেটছমেনগৰাকীয়ে আন এক অভিলেখৰ ওপৰতো দৃষ্টি ৰাখিছে । কিয়নো তেওঁ এতিয়ালৈ নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৬ টা এদিনীয়া শতক অৰ্জন কৰিছে । ব্লেক কেপছৰ বিৰুদ্ধে ৬ টাকৈ শতক অৰ্জন কৰা ৰিকি পণ্টিং আৰু বীৰেন্দ্ৰ ছেহৱাগৰ সৈতে একেলগে শীৰ্ষস্থানত আছে কোহলী । আৰু এটা শতক অৰ্জন কৰিলেই কোহলী নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৫০ অভাৰ ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক শতক অৰ্জন কৰা বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হ'ব ।

