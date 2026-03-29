IPL ৰ প্ৰথমখন মেচত হায়দৰাবাদক ৬ উইকেটত পৰাস্ত বেংগালুৰুৰ; কোহলী, পাদিক্কলৰ উজ্জ্বল অৰ্ধশতক
টছত পৰাস্ত হৈ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে ৯ উইকেটত ২০১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । প্ৰত্যুত্তৰত আৰ চি বিয়ে ১৫.৪ অভাৰত ৪ উইকেট হেৰুৱাই লক্ষ্যত উপনীত হয় ।
By ANI
Published : March 29, 2026 at 12:10 AM IST
হায়দৰাবাদ : ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ ২০২৬ৰ প্ৰথমখন খেলত শনিবাৰে (২৮ মাৰ্চ) ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰুৱে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদক ৬ উইকেটত পৰাস্ত কৰে । বিপক্ষৰ ২০২ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি খেদি আৰচিবিৰ বিৰাট কোহলীয়ে উৎকৃষ্ট ফৰ্মত আছিল । ইনিংছৰ আৰম্ভণিতে তেওঁ মুঠ ৩৮টা বলৰ সন্মুখীন হৈ ১৮১.৫৭ ষ্ট্ৰাইক ৰেটত অপৰাজিত ৬৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । থাৰ্ড অৰ্ডাৰৰ বেটছমেন দেৱদত্ত পাদিক্কেলে ২৬টা বলত ৬১ ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায় । চাৰি নম্বৰত বেটিং কৰি অধিনায়ক ৰজত পাটিদাৰে ৩১ ৰাণৰ মূল্যৱান ইনিংছ খেলিছিল ।
ডেভিদ পেইনে দখল কৰে দুটা উইকেট
বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত মেচখনত ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ হৈ সফল বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ডেভিদ পেইন । তেওঁ তিনি অভাৰত ৩৫ ৰাণত দুটা উইকেট দখল কৰে । জয়দেৱ উনাদকট আৰু হৰ্ষ ডুবেয়েও এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰুক ২০২ ৰাণ লক্ষ্য বান্ধি দিয়ে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে
ইয়াৰ পূৰ্বে টছ হাৰি প্ৰথমে বেটিং কৰি ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে ২০ অভাৰত ৯টা উইকেট হেৰুৱাই ২০১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তিনি নম্বৰ স্থানত বেটিং কৰি অধিনায়ক ঈশান কিষাণে ৩৮টা বলত ৮০ ৰাণৰ অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰি সৰ্বাধিক স্ক’ৰ কৰে । অনিকেট বাৰ্মাই ৪৩ আৰু হাইনৰিখ ক্লাচেনে ৩১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
জেকব ডাফী আৰু ৰোমাৰিয়া শ্বেফাৰ্ডে তিনিটাকৈ উইকেট দখল কৰে
এছ আৰ এইচৰ বিৰুদ্ধে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰুৰ হৈ জেকব ডাফী আৰু ৰোমাৰিয়া শ্বেফাৰ্ডে তিনিটাকৈ উইকেট দখল কৰে । ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ, অভিনন্দন সিং আৰু সুয়াশ শৰ্মাই এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
দুয়োটা দলৰ মূল একাদশ
ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ : অভিষেক শৰ্মা, ট্ৰেভিছ হেড, ঈশান কিষাণ (উইকেটকীপাৰ/অধিনায়ক), হাইনৰিচ ক্লাচেন, অনিকেত বাৰ্মা, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, সলিল অৰোৰা, হৰ্ষ ডুবে, হৰ্ষল পেটেল, জয়দেৱ উনাদকট, ঈশান মালিংগা ।
ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু : বিৰাট কোহলী, ফিলিপ ছল্ট, ৰজত পাটিদাৰ (অধিনায়ক), জিতেশ শৰ্মা (উইকেটকীপাৰ), টিম ডেভিদ, ৰোমাৰিয়া শ্বেফাৰ্ড, ক্ৰুনাল পাণ্ডিয়া, ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ, অভিনন্দন সিং, জেকব ডাফী, সুয়াশ শৰ্মা ।