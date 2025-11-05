৩৭ সংখ্যক জন্মদিনত চাওঁ আহক কোহলীৰ ৩৭ টা বিশেষ অভিলেখ
ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ 'কিং' খ্যাত বিৰাট কোহলীৰ আজি জন্মদিন । এই বিশেষ দিনটোত তেওঁৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ আৰু অভিলেখসমূহক লৈ এক প্ৰতিবেদন ।
হায়দৰাবাদ : তাৰকা বেটছমেন তথা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক বিৰাট কোহলীৰ আজি ৩৭ সংখ্যক জন্মদিন । ভাৰতৰ 'ৰাণ মেচিন' খ্যাত বিৰাট কোহলীৰ দিল্লীত জন্ম হৈছিল ১৯৮৮ চনৰ ৫ নৱেম্বৰত অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতে । সৰুতে পিতৃয়ে বেট এখন হাতত তুলি দিছিল । ১৯ বছৰ অনূৰ্ধ্ব বিশ্বকাপত ভাৰতক জয়ৰ দিশত আগুৱাই নিয়াৰ লগতে ভাৰতীয় দলত এক দৰ্শনীয় অভিষেক ঘটায় । তেতিয়াৰ পৰা বিৰাটে কেতিয়াও পিছলৈ ঘূৰি চোৱা নাই । তেওঁৰ জন্মদিন উপলক্ষে আমি তেওঁৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিলেখ চাওঁ আহক ।
পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে কোহলীৰ আকৰ্ষণীয় ইনিংছ
২০২২ চনৰ ২৩ অক্টোবৰত মেলবৰ্ণত পাকিস্তান আৰু ভাৰতৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২২ৰ খেলখনত প্ৰথমে বেটিং কৰি পাকিস্তানে ২০ অভাৰত ৮ উইকেটত ১৫৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । সেই টাৰ্গেট অতিক্ৰিম কৰিবলৈ ভাৰতীয় দলে ৩১ ৰাণতে ৪ টা গুৰুত্বপূৰ্ণ উইকেট হেৰুৱায় । সেই মেচখনত কোহলীয়ে বীৰত্বপূৰ্ণ ইনিংছ খেলে । মাত্ৰ ৫৩ টা বলত ৮২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতীয় দলটোৱে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে এক ৰোমাঞ্চকৰ জয় নিশ্চিত কৰে ।
টেষ্টত কোহলীৰ ক্লাছিক ইনিংছ
২০১৮ চনৰ আগষ্ট মাহত এজবাষ্টনত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট মেচ খেলিছিল ভাৰতীয় দলে । প্ৰথমে বেটিং কৰি ইংৰাজ দলটোৱে প্ৰথম ইনিংছত ২৮৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ পিছত বেটিং কৰিবলৈ অহা ভাৰতে এটা উইকেট হেৰুৱাই ৫০ ৰাণ কৰে । ইয়াৰ পিছতে ৯ ৰাণত তিনিটা উইকেট হেৰুৱাইছিল ভাৰতে । অজিংক্য ৰাহানেৰ সৈতে বিৰাট কোহলীয়ে ইনিংছ আগুৱাই লৈ গৈছিল । কোহলীয়ে ২২৫ টা বলত ১৪৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, য'ত ২২ টা চাৰি আৰু এটা ছিক্সাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল । ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতীয় দলে আন বেটছমেনৰ ব্যৰ্থতাৰ মাজতো প্ৰথম ইনিংছত ২৭৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
বিৰাট কোহলীৰ বিখ্যাত কেৰিয়াৰ
বিৰাট কোহলীৰ কেৰিয়াৰ অতি আকৰ্ষণীয় । ভাৰতৰ হৈ ১২৩ খন টেষ্ট, ৩০৫খন এদিনীয়া আৰু ১২৫ খন টি-২০ মেচ খেলিছে । টেষ্ট ক্ৰিকেটত তেওঁ ৩০ শতককে ধৰি ৯,২৩০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ এদিনীয়া মেচত ১৪,২৫৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে, য'ত অভিলেখ ৫১ টা শতক অৰ্জন কৰিছে । টি-২০ত তেওঁ এটা শতককে ধৰি ৪,১৮৮তকৈও অধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । এই সময়ত তেওঁ কেইবাটাও অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে ।
কোহলীৰ ৩৭ সংখ্যক জন্মদিনত ৩৭ টা মূল অভিলেখ
- টেষ্টত সৰ্বাধিক দ্বিশতক : ৭ টা দ্বিশতক
- টেষ্টৰ অধিনায়ক হিচাপে সৰ্বাধিক দ্বিশতক : ৭ টা দ্বিশতক
- ভাৰতৰ সফল টেষ্ট অধিনায়ক : ৬৮ খন মেচত ৪০ খনত জয়
- ঘৰুৱা টেষ্টত সৰ্বাধিক জয়ৰ হাৰ : ৭৭.৪১ শতাংশ
- টেষ্টত অৱসৰৰ সময়ত মুঠ ৰাণ : ৯২৩০ ৰাণ, ১২৩ খন মেচত গড়ে ৪৬.৮৫ ৰাণ
- আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত তৃতীয় সৰ্বাধিক ৰাণ : ৫৫৩ খন খেলত ২৭,৬৭৩ ৰাণ
- এটা দশকৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাণ : ২০১০-২০১৯ চনলৈ ২০,০০০তকৈ অধিক ৰাণ
- এদিনীয়াত টাৰ্গেট চেজ কৰাৰ সময়ত সৰ্বাধিক শতক : ২৮ টা শতক
- এদিনীয়াত টাৰ্গেট চেজ কৰাৰ সময়ত ষ্ট্ৰাইক ৰেট : ৬৫.৫
- এদিনীয়াত আটাইতকৈ দ্ৰুত ১৪ হাজাৰ ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী
- আইচিচি এদিনীয়া বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ৰাণ (এটা সংস্কৰণ) : ২০২৩ চনত ৭৬৫ ৰাণ
- টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত ৪০০০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা প্ৰথমজন খেলুৱৈ
- টি-২০ত ভাৰতৰ হৈ সৰ্বাধিক ৰাণ : ১৩,৫৪৩ ৰাণ
- আইচিচি টি-২০ বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ৰাণ : ১২৯২ ৰাণ
- টি-২০ত সৰ্বাধিক 'মেন অৱ দ্য ছিৰিজ' বঁটা (৭ বাৰ)
- সকলো ফৰ্মেটতে ১ নং ৰেংকিং : একমাত্ৰ ভাৰতীয়
- অধিনায়ক হিচাপে ১৯ বছৰ অনূৰ্ধ্ব বিশ্বকাপ জয় : ২০০৮
- আইচিচি প্ৰতিযোগিতাত জয়ী : ৫ বাৰ
- ২০২৫ চনৰ চেম্পিয়নছ ট্ৰফীত ভাৰতৰ হৈ সৰ্বাধিক ৰাণ : ৭৪৭ ৰাণ
- আটাইতকৈ দ্ৰুত এদিনীয়া শতক (ভাৰতীয়) : অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ১০০*, ৫২ বল
- এদিনীয়া ক্ৰিকেটত যিকোনো বেটছমেনৰ সৰ্বাধিক শতক : ৫১
- আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক শতক : মুঠ ৮২ (টেষ্ট - ৩০, এদিনীয়া - ৫১, টি-২০ - ১)
- আই পি এলত সৰ্বাধিক ৰাণ : ৮ হাজাৰৰো অধিক
- আই পি এলত সৰ্বাধিক ৫০+ ৰাণ : ৭১ (২০২৫ চনত ডেভিদ ৱাৰ্নাৰৰ অভিলেখ ভংগ)
- আই পি এলত সৰ্বাধিক চাৰি : ৭৭১ টা
- আই পি এলত আৰ চি বিৰ হৈ সৰ্বাধিক ছিক্সাৰ : ২৯৬ টা
- আই পি এলৰ এটা ছিজনত সৰ্বাধিক ৰাণ : ৯৭৩
- আই পি এলৰ একেৰাহে তিনিটা ছিজনত ৬০০+ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা তৃতীয়জন খেলুৱৈ : ২০২৩ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈ, ক্ৰীছ গেইল আৰু কে এল ৰাহুলৰ পিছত তৃতীয়
- আই পি এলৰ এটা ছিজনত জয়ী মেচত সৰ্বাধিক ৫০+ ৰাণ : ৮ বাৰ
- এটা দলৰ বাবে আই পি এলৰ সৰ্বাধিক মেচ : ২৬৭ খন মেচ (ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু)
- আই পি এলত এটা দলৰ হৈ সকলো ছিজন খেলা : আৰ চি বিৰ হৈ ১৮ টা ছিজন
- ক্ৰিকেটৰ সকলো ফৰ্মেটত ২৬,০০০+ ৰাণ
- আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ৩০০+ কেচ
- তিনিবাৰকৈ আইচিচিৰ বছৰৰ শ্ৰেষ্ঠ ক্ৰিকেটাৰ বঁটা (২০১৭, ২০১৮, ২০২৩)
- ২০১০ চনৰ পৰা ২০২০ চনলৈ আইচিচিৰ পুৰুষৰ দশকৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ বঁটা
- আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ৬৯ টা মেন অৱ দ্য মেচৰ বঁটা
- আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক মেন অৱ দ্য ছিৰিজৰ বঁটা (২১)
টি-২০ আৰু টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ কোহলীৰ
২০২৪ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰতে জয়লাভ কৰাৰ পিছতে টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল বিৰাট কোহলীয়ে । মে' মাহত টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ পৰাও অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । এতিয়া তেওঁ ভাৰতৰ হৈ কেৱল এদিনীয়া ফৰ্মেটত খেলে । শেহতীয়াকৈ তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৩ খন এদিনীয়া শৃংখলা খেলিছিল । নৱেম্বৰ মাহত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলগীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰো তেওঁ অংশ হ'ব পাৰে ।
