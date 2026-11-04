বিৰাট কোহলীৰ আন এক অভিলেখ, ১৩ হাজাৰ ৰাণ সম্পূৰ্ণ
এই অভিলেখ ৰচিবলৈ ভাৰতীয় তাৰকা ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক মাত্ৰ ১২ ৰাণৰহে প্ৰয়োজন আছিল ৷
Published : November 4, 2026 at 4:47 PM IST
অকলেণ্ড(নিউজীলেণ্ড): অকলেণ্ডৰ ইডেন পাৰ্কত ভাৰতীয় তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলীৰ অভিলেখ ৷ নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন এদিনীয়াত মাত্ৰ ১২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিয়েই বিৰাট কোহলীয়ে নিজৰ কেৰিয়াৰত আন এক কৃতিত্ব স্থাপন কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰে ৷
সচৰাচৰ তিনি নং স্থানত বেটিং কৰা দেখিবলৈ পোৱা কোহলীয়ে নিজৰ এদিনীয়া ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰত আন এক মাইলৰ খুঁটি সংযোজন কৰিছে । তিনি নং স্থানত বেটিং কৰি ১৩ হাজাৰ এদিনীয়া ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰা বিৰাট কোহলী প্ৰথমগৰাকী বেটছমেনত পৰিণত হৈছে ৷ এই খেলখনৰ পূৰ্বে কোহলীৰ নামত আছিল ১২,৯৮৮ ৰাণ ৷
এই তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক ৰিকী পণ্টিং আছে ৷ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে গড়ে ৪২.৪৯ ৰাণেৰে মুঠ ১২,৬৬২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি এই কৃতিত্ব গঢ়িছিল । এই দুজনৰ বাহিৰে ৩নং স্থানত বেটিং কৰা আন কোনো বেটছমেনে ১০ হাজাৰতকৈ অধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই ।
শ্ৰীলংকাৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ কুমাৰ ছাংগাকাৰাই গড়ে ৪৪.৭১ ৰাণেৰে মুঠ ৯,৭৪৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে জেক কালিছ(৭,৭৭৪ ৰাণ) আৰু কেন উইলিয়ামছন (৬,৫০৪ ৰাণ) তালিকাৰ শীৰ্ষ পাঁচত উপনীত হৈছে ৷
Most Runs at No.3 in ODI (Average) 13000 - 𝗩𝗶𝗿𝗮𝘁 𝗞𝗼𝗵𝗹𝗶 (61.61)* 12662 - Ricky Ponting (42.48) 9747 - K Sangakkara (44.71) 7774 - Jacques kallis (45.72) 6504 - Kane Williamson (51.61) 6054 - Babar Azam (55.54) 5525 - Joe Root (53.12) VIRAT KOHLI THE GREATEST https://t.co/U1MKPwfm3K— ᑕᖇIᑕ𝗠𝗢𝗥𝗧𝗔𝗟𝗦💀 (@IAFislife) November 4, 2026
সোঁহতীয়া বেটছমেনগৰাকীয়ে সপ্তম অভাৰৰ দ্বিতীয়টো বলত এই অভিলেখ ৰচিবলৈ সক্ষম হয় ৷ কাইল জেমিছনে ভাৰতীয় তাৰকা খেলুৱৈগৰাকীক উদ্দেশ্যি শ্বৰ্ট লেনথৰ বল কৰিছিল যদিও খেলুৱৈগৰাকীয়ে লং লেগৰ দিশে বলটো মাৰি পঠিয়াইছিল ৷ তাৰ লগে লগে ৩৭ বছৰীয়া বিৰাটে এক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে আৰু এই কৃতিত্ব ৰচে ৷
৩নং স্থানত বেটিং কৰি এদিনীয়াত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা বেটছমেন
- ১৩,০০০ ৰাণ - বিৰাট কোহলী (৬১.৬১)*
- ১২,৬৬২ ৰাণ - ৰিকী পণ্টিং (৪২.৪৮)
- ৯,৭৪৭ ৰাণ - কুমাৰ ছাংগাকাৰা (৪৪.৭১)
- ৭,৭৭৪ ৰাণ - জেক কালিছ (৪৫.৭২)
- ৬,৫০৪ ৰাণ - কেন উইলিয়ামছন (৫১.৬১)
- ৬,০৫৪ - বাবৰ আজম (৫৫.৫৪)
- ৫,৫২৫ - জ’ ৰুট (৫৩.১২)
চলিত শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলৰ পূৰ্বে কোহলীয়ে ১৩খন মেচত গড়ে প্ৰায় ৫০ ৰাণেৰে মুঠ ৫৯০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । ইতিমধ্যে কোহলীয়ে নিউজীলেণ্ডত তেওঁ এটা শতক আৰু চাৰিটা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিছে ।
Most Runs at No.3 in ODI (Average) 13000 - 𝗩𝗶𝗿𝗮𝘁 𝗞𝗼𝗵𝗹𝗶 (61.61)* 12662 - Ricky Ponting (42.48) 9747 - K Sangakkara (44.71) 7774 - Jacques kallis (45.72) 6504 - Kane Williamson (51.61) 6054 - Babar Azam (55.54) 5525 - Joe Root (53.12) #NZvsIND— Manish Gautam (@ManishGautam718) November 4, 2026
এই খেলখনত টছত জয়ী হোৱাৰ পাছত ভাৰতে প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ খেলখনৰ সৰ্বাধিক সফল বলাৰ হিচাপে অৰ্শদ্বীপ সিঙে ৪টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে গুৰনূৰ ব্ৰাৰ আৰু অংশুল কাম্বোজে দুটাকৈ উইকেট লাভ কৰে ৷ যাৰ বাবে কিৱি বাহিনী ১৮৪ ৰাণতে সীমাবদ্ধ থাকে ৷ অতি উন্নত প্ৰদৰ্শনৰে কাম্বোজে ১০ অভাৰ বলিং কৰি মাত্ৰ ২২ ৰাণহে ব্যয় কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: ৩০ বছৰীয়া ফুটবলাৰ যীশু ডি মিগেলৰ কৰুণ মৃত্যু, খেলপথাৰত মুখামুখিকৈ প্ৰচণ্ড খুন্দা