ETV Bharat / sports

বিৰাট কোহলীৰ আন এক অভিলেখ, ১৩ হাজাৰ ৰাণ সম্পূৰ্ণ

এই অভিলেখ ৰচিবলৈ ভাৰতীয় তাৰকা ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক মাত্ৰ ১২ ৰাণৰহে প্ৰয়োজন আছিল ৷

Virat Kohli
বিৰাট কোহলী (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2026 at 4:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

অকলেণ্ড(নিউজীলেণ্ড): অকলেণ্ডৰ ইডেন পাৰ্কত ভাৰতীয় তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলীৰ অভিলেখ ৷ নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন এদিনীয়াত মাত্ৰ ১২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিয়েই বিৰাট কোহলীয়ে নিজৰ কেৰিয়াৰত আন এক কৃতিত্ব স্থাপন কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰে ৷

সচৰাচৰ তিনি নং স্থানত বেটিং কৰা দেখিবলৈ পোৱা কোহলীয়ে নিজৰ এদিনীয়া ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰত আন এক মাইলৰ খুঁটি সংযোজন কৰিছে । তিনি নং স্থানত বেটিং কৰি ১৩ হাজাৰ এদিনীয়া ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰা বিৰাট কোহলী প্ৰথমগৰাকী বেটছমেনত পৰিণত হৈছে ৷ এই খেলখনৰ পূৰ্বে কোহলীৰ নামত আছিল ১২,৯৮৮ ৰাণ ৷

Virat Kohli
বিৰাট কোহলীৰ ১৩ হাজাৰ ৰাণ সম্পূৰ্ণ (ETV Bharat Assam)

এই তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক ৰিকী পণ্টিং আছে ৷ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে গড়ে ৪২.৪৯ ৰাণেৰে মুঠ ১২,৬৬২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি এই কৃতিত্ব গঢ়িছিল । এই দুজনৰ বাহিৰে ৩নং স্থানত বেটিং কৰা আন কোনো বেটছমেনে ১০ হাজাৰতকৈ অধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই ।

শ্ৰীলংকাৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ কুমাৰ ছাংগাকাৰাই গড়ে ৪৪.৭১ ৰাণেৰে মুঠ ৯,৭৪৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে জেক কালিছ(৭,৭৭৪ ৰাণ) আৰু কেন উইলিয়ামছন (৬,৫০৪ ৰাণ) তালিকাৰ শীৰ্ষ পাঁচত উপনীত হৈছে ৷

সোঁহতীয়া বেটছমেনগৰাকীয়ে সপ্তম অভাৰৰ দ্বিতীয়টো বলত এই অভিলেখ ৰচিবলৈ সক্ষম হয় ৷ কাইল জেমিছনে ভাৰতীয় তাৰকা খেলুৱৈগৰাকীক উদ্দেশ্যি শ্বৰ্ট লেনথৰ বল কৰিছিল যদিও খেলুৱৈগৰাকীয়ে লং লেগৰ দিশে বলটো মাৰি পঠিয়াইছিল ৷ তাৰ লগে লগে ৩৭ বছৰীয়া বিৰাটে এক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে আৰু এই কৃতিত্ব ৰচে ৷

৩নং স্থানত বেটিং কৰি এদিনীয়াত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা বেটছমেন

  • ১৩,০০০ ৰাণ - বিৰাট কোহলী (৬১.৬১)*
  • ১২,৬৬২ ৰাণ - ৰিকী পণ্টিং (৪২.৪৮)
  • ৯,৭৪৭ ৰাণ - কুমাৰ ছাংগাকাৰা (৪৪.৭১)
  • ৭,৭৭৪ ৰাণ - জেক কালিছ (৪৫.৭২)
  • ৬,৫০৪ ৰাণ - কেন উইলিয়ামছন (৫১.৬১)
  • ৬,০৫৪ - বাবৰ আজম (৫৫.৫৪)
  • ৫,৫২৫ - জ’ ৰুট (৫৩.১২)

চলিত শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলৰ পূৰ্বে কোহলীয়ে ১৩খন মেচত গড়ে প্ৰায় ৫০ ৰাণেৰে মুঠ ৫৯০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । ইতিমধ্যে কোহলীয়ে নিউজীলেণ্ডত তেওঁ এটা শতক আৰু চাৰিটা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিছে ।

এই খেলখনত টছত জয়ী হোৱাৰ পাছত ভাৰতে প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ খেলখনৰ সৰ্বাধিক সফল বলাৰ হিচাপে অৰ্শদ্বীপ সিঙে ৪টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে গুৰনূৰ ব্ৰাৰ আৰু অংশুল কাম্বোজে দুটাকৈ উইকেট লাভ কৰে ৷ যাৰ বাবে কিৱি বাহিনী ১৮৪ ৰাণতে সীমাবদ্ধ থাকে ৷ অতি উন্নত প্ৰদৰ্শনৰে কাম্বোজে ১০ অভাৰ বলিং কৰি মাত্ৰ ২২ ৰাণহে ব্যয় কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: ৩০ বছৰীয়া ফুটবলাৰ যীশু ডি মিগেলৰ কৰুণ মৃত্যু, খেলপথাৰত মুখামুখিকৈ প্ৰচণ্ড খুন্দা

TAGGED:

বিৰাট কোহলীৰ অভিলেখ
ভাৰত বনাম নিউজীলেণ্ড
এদিনীয়া ক্ৰিকেটত বিৰাট কোহলী
বিৰাট কোহলীৰ ১৩ হাজাৰ ৰাণ সম্পূৰ্ণ
VIRAT KOHLI 13000 RUNS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.