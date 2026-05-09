ETV Bharat / sports

ভিনেশ ফোগাটক লৈ কঠোৰ ডব্লিউএফআই,মল্লযুঁজলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন সহজ নহ'ব নেকি ফোগাটৰ !

ভবা কথা নিহয় সিদ্ধি বাটত আছে কণা বিধি, ভিনেশৰ ক্ষেত্ৰতো এই দশাই হ'ব নেকি ?

VINESH PHOGAT
ভিনেশ ফোগাটক লৈ কঠোৰ ডব্লিউএফআই (ANI)
author img

By PTI

Published : May 9, 2026 at 7:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ভাৰতীয় মহিলা মল্লযুঁজাৰু ভিনেশ ফোগাটক আপোনাৰ মনত আছে নে ? ২০২৪ৰ পেৰিছ অলিম্পিকৰ সময়ত মল্লযুঁজাৰুৱে দেশ কঁপোৱা ঘটনা নিশ্চয় আপোনাৰ মনত আছে ৷ ভাৰতীয় মহিলা মল্লযুঁজাৰু ভিনেশ ফোগাত পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ৷ ভৰতীয় মল্লযোদ্ধা ফেডাৰেশ্যনৰ সেই সময়ৰ সভাপতি ব্ৰীজ ভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা ঘটনাই দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷

প্ৰায় দুবছৰৰ পাছত ভাৰতীয় মল্লযোদ্ধা ফেডাৰেশ্যনৰ ৰোষত পৰিছে মল্লযুঁজাৰু ভিনেশ ফোগাট ৷ শনিবাৰে ভাৰতীয় মল্লযোদ্ধা ফেডাৰেশ্যন চমুকৈ ডব্লিউএফআয়ে কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী জাৰি কৰিছে ভিনেশ ফোগাটলৈ ৷ অভিযোগ অনুসৰি, অনুশাসন ভংগ আৰু ড'পিং টেষ্টৰ নীতি-নিয়ম ভংগৰ অভিযোগ আছে ফোগাটৰ বিৰুদ্ধে ৷ উল্লেখ্য যে, ফোগাটে চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহৰ ভিতৰত ঘৰুৱা মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছিল, লগে লগে সক্ৰিয় হৈ পৰিল ডব্লিউএফআই ৷

উল্লেখ্য যে, বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত দুবাৰৰ পদক লাভ কৰা ফোগাটে চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত গ'ণ্ডাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় মুকলি মল্লযোদ্ধা ৰেংকিক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণেৰে মল্লযুঁজলৈ পুনৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিব বিছাৰিছে যদিও ডব্লিউএফআইৰ ৰোষত পৰিছে ফোগাট ৷

ভিনেশ ফোগাটলৈ ১৫ পৃষ্ঠাৰ জাননী জাৰি কৰিছে ডব্লিউএফআয়ে ৷ জাননীখনত ডব্লিউএফআয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে, পেৰিছ অলিম্পিকৰ সময়ত ভাৰতীয় মল্লযোদ্ধা সংস্থাক যথেষ্ট অপমান কৰা হৈছিল ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইউডব্লিউডব্লিউ নীতি নিয়ম ভংগ কৰিছিল ৷ সেই বাবে তাই ভাৱিলেও কৰ্যাত কিমান নীতি-নিয়ম মানি চলিছে আৰু কি উত্তৰ দিয়ে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ৷ ইতিমধ্য ডব্লিউএফআইত তেওঁক প্ৰৱেশত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ফগাটে ৷

এই ক্ষেত্ৰত ডব্লিউএফআইৰ সভাপতি সঞ্জয় সিঙে কয়,"ডব্লিউএডিএৰ নীতিবোৰ এৰাই চলিব পৰা বিধৰ নহয় ৷ ইতিমধ্যে তেওঁৰ যোগ্যতাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৷ আমি লক্ষ্য কৰি আছো যে তেওঁ ডব্লিউএডিএৰ নীতি-নিয়মবোৰ সঠিকভাবে পালন কৰিছে নে নাই ? তেওঁ নীতি-নিয়মবোৰ শুদ্ধ আৰু সঠিক ৰূপত পালন কৰা হৈছে বুলি প্ৰমাণ দিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ ঘূৰি আহিব পাৰিব ৷"

লগতে পঢ়ক:খেলুৱৈক সহজে সাক্ষাৎ কৰাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিচিচিআইৰ নতুন নিয়ম

TAGGED:

বিনেশ ফোগাট
ভাৰতীয় মহিলা মল্লযুঁজাৰু
পেৰিছ অলিম্পিক
ভাৰতীয় মল্লযোদ্ধা ফেডাৰেশ্যন
VINESH PHOGAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.