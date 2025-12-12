অৱসৰ ভংগ কৰিলে বিনেশ ফ’গাট; খেলিব লছ এঞ্জেলছ অলিম্পিক
অৱসৰৰ সিদ্ধান্ত উঠাই লৈ বিনেশ ফ’গাটে কয় যে তেওঁ ২০২৮ চনৰ লছ এঞ্জেলছ অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
Published : December 12, 2025 at 4:50 PM IST
হায়দৰাবাদ : ২০২৪ চনৰ বিতৰ্কিত পেৰিছ অলিম্পিকৰ পিছত যোৱা বছৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা অৱসৰ ভংগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় তাৰকা ভাৰতীয় মল্লযুঁজাৰু বিনেশ ফ’গাটে । তেওঁ লগতে ঘোষণা কৰে যে তেওঁৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হ’ব ২০২৮ চনৰ অলিম্পিক ।
শুকুৰবাৰে X পোষ্টত বিনেশে লিখিছে, "মই মোৰ যাত্ৰাৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰিবলৈ সময় লৈছিলো- লাভ কৰা সফলতা, হৃদয় বিদাৰক ক্ষণ, ত্যাগ আৰু মোৰ সেই ৰূপ যাক বিশ্বই কেতিয়াও দেখা নাই । আৰু এই আত্মচিন্তনত মোৰ এই সত্যটো অনুভৱ কৰো যে মই এতিয়াও এই খেলক ভালপাওঁ । মই এতিয়াও প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰো ।"
December 12, 2025
"আৰু এইবাৰ, মই অকলে আগবাঢ়িব খোজা নাই, মোৰ ল'ৰাটোৱেও মোৰ দলত যোগদান কৰিছে, যি হৈছে মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰেৰণা, লছ এঞ্জেলছ অলিম্পিকৰ এই পথত মোৰ কণমানি প্ৰশংসক । সেয়ে মই এই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, অদম্য সাহসী হৃদয় আৰু শিৰ নত কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰা আত্মবিশ্বাসেৰে লছ এঞ্জেলছ, ২০২৮ৰ দিশে আগবাঢ়ি আহিছো ।" তেওঁ লগতে কয় ।
অলিম্পিকত অযোগ্য বিবেচিত হোৱাৰ পিছত অৱসৰ ঘোষণা কৰাৰ মাত্ৰ এদিন পিছতে ৰাজনীতিত যোগদান কৰা বিনেশে প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁ পুনৰ নিজৰ মল্লযুঁজৰ কেৰিয়াৰত মনোনিবেশ কৰিব বিচাৰে ।
উল্লেখ্য যে, বিনেশে পেৰিছ অলিম্পিকত ইতিহাস ৰচিছিল । তেওঁ অলিম্পিকত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা মল্লযুঁজাৰু হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ দৌৰত আছিল । তেওঁৰ এই যাত্ৰাপথৰ ভিতৰত আছিল জাপানৰ চাৰিবাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন উয়ি চুছাকিৰ বিৰুদ্ধে ঐতিহাসিক জয়, যিয়ে তেওঁক স্বৰ্ণ পদকৰ মেচখনৰ বাবে সাজু কৰি তুলিছিল আৰু দেশৰ বাবে ৰূপৰ পদক লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিছিল ।
কিন্তু ফাইনেলৰ ঠিক পূৰ্বে পুৱা ওজন জোখাৰ সময়ত বিনেশৰ ওজন প্ৰয়োজনীয় মাপকাঠিতকৈ ১০০ গ্ৰাম বেছি হোৱা দেখা গৈছিল আৰু ফলত তেওঁক অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছিল ।
আনহাতে, বিনেশে এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আবেদন জনাই কয় যে প্ৰথম দিনটোত তিনিটা বাউটত জয়ী হোৱাৰ বাবে অন্ততঃ তেওঁ ৰূপৰ পদকৰ যোগ্য । অৱশ্যে ক্ৰীড়াৰ শীৰ্ষ আদালতে তেওঁৰ এই আবেদন নাকচ কৰে, যাৰ ফলত তেওঁৰ ঐতিহাসিক প্ৰদৰ্শনৰ পিছতো কোনো পদক লাভ কৰা নাছিল ।
ইয়াৰ পিছতে বিনেশে নিজৰ কেৰিয়াৰ সলনি কৰি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে আৰু জিন্দৰ জুলানা সমষ্টিৰ পৰা হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ যোগেশ বজৰংগীক পৰাস্ত কৰি জয়লাভ কৰে । সম্প্ৰতি তেওঁ সমষ্টিটোৰ পৰা বিধায়ক ।