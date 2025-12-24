ETV Bharat / sports

বিজয় হাজাৰে ট্ৰফী: বৈভৱ আৰু ছাকিবুলৰ অভিলেখ শতকৰে বিহাৰে ভংগ কৰিলে বিশ্ব অভিলেখ

বিহাৰৰ দল তথা ইয়াৰ খেলুৱৈসকলে বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীত ভংগ কৰিলে কেইবাটাও অভিলেখ ।

BIHAR IN VIJAY HAZARE TROPHY
প্ৰতীকী ফটো (Getty Images)
হায়দৰাবাদ: ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ বিজয় হাজাৰে ট্ৰফী ছিজনৰ প্ৰথম ৰাউণ্ড আজিৰে পৰা অৰ্থাৎ ২৪ ডিচেম্বৰত আৰম্ভ হৈছে । প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম দিনটোত কেইবাটাও দলে ইটোৱে সিটোৰ বিৰুদ্ধে খেলত অংশ যদিও বিহাৰৰ দলটোৱে আটাইতকৈ বেছি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি 'এক বিহাৰী সবপে ভাৰী' উক্তি সত্য বুলি প্ৰমাণ কৰে ।

বিহাৰৰ দলটোৱে কৰিলে সৰ্বোচ্চ স্ক'ৰ:

দৰাচলতে ২৪ ডিচেম্বৰ বুধবাৰে ৰাঁচীৰ JSCA অভেল খেলপথাৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিৰুদ্ধে বিহাৰৰ দলটো মুখামুখি হয় । তেওঁলোকে A তালিকাৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক মুঠ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰে । তেওঁলোকৰ দলটোৱে ৫০ অভাৰত ৬ উইকেটত ৫৭৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে এই অভিলেখ তামিলনাডুৰ হাতত আছিল, যিয়ে ২০২২ চনত মুঠ ৫০৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ।

বিহাৰৰ অধিনায়কে অৰ্জন কৰিলে সৰ্বাধিক শতক:

একেখন খেলতে বিহাৰৰ তিনিগৰাকী খেলুৱৈ—বৈভৱ সূৰ্যবংশী, আয়ুষ লোহাৰুকা আৰু ছাকিবুল গণীয়ে অভিলেখসংখ্যক শতক অৰ্জন কৰে । ইয়াৰে দুগৰাকী খেলুৱৈ বৈভৱ আৰু ছাকিবুলেও ইতিহাস ৰচনা কৰে । ৩২ টা বলত শতক অৰ্জন কৰি লিষ্ট এ ক্ৰিকেটত দ্ৰুতগতিত সৰ্বাধিক শতক অৰ্জন কৰা ভাৰতীয় বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হয় ছাকিবুল গণি । বৈভৱে অৱশ্যে ৩৬ টা বলত শতক অৰ্জন কৰি তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ দ্বিতীয় স্থানত আছিল ।

খেলখনত বৈভৱে ১৬ টা চাৰি আৰু ১৫ টা ছয়কে ধৰি ৮৪ টা বলত ১৯০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ পিছতে ছাকিবুল গণিয়ে ৪০ টা বলত ১২৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, য’ত ১০ টা চাৰি আৰু ১২ টা ছয় । আয়ুষেও ৫৬ টা বলত ১১৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ১১ টা চাৰি আৰু ৮ টা ছয় কৰে । ইয়াৰ ফলত বিহাৰে লিষ্ট এ ক্ৰিকেট ইতিহাসত সৰ্বাধিক দলীয় মুঠ স্থান লাভ কৰাত সহায় কৰে ।

দ্বিতীয় দ্ৰুততম শতক অৰ্জন কৰে ঈশান কিষাণে:

ঝাৰখণ্ডৰ অধিনায়ক ঈশান কিষাণেও বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীত দ্বিতীয় দ্ৰুততম শতক অৰ্জন কৰি ৩৩ টা বলত মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰে । তেওঁ ৩৩ টা বলত শতক সম্পূৰ্ণ কৰে । কৰ্ণাটকৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত কিষাণে এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে । ঈশানে ৩৯ টা বলত ১২৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, য’ত ৭ টা চাৰি আৰু ১৪ টা ছয় অন্তৰ্ভুক্ত । এই ইনিংছৰ সহায়ত ঝাৰখণ্ডে ৫০ অভাৰত ৯ উইকেটত ৪১২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

A তালিকাত শতক অৰ্জন কৰা সৰ্বাধিক দ্ৰুত ভাৰতীয় বেটছমেন

  • ৩২ বল: ছাকিবুল গণি (বিহাৰ)
  • ৩৩ বল: ঈশান কিষাণ (ঝাৰখণ্ড)
  • ৩৫ বল: অনমোলপ্ৰীত সিং (পঞ্জাৱ)
  • ৩৬ বল বৈভৱ সূৰ্যবংশী (বিহাৰ)
  • ৪০ বল: ইউছুফ পাঠান (বৰোদা)
  • ৪১ বল: উৰ্ভিল পেটেল (গুজৰাট)
  • ৪২ বল: অভিষেক শৰ্মা (পঞ্জাৱ)

