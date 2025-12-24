বিজয় হাজাৰে ট্ৰফী: বৈভৱ আৰু ছাকিবুলৰ অভিলেখ শতকৰে বিহাৰে ভংগ কৰিলে বিশ্ব অভিলেখ
বিহাৰৰ দল তথা ইয়াৰ খেলুৱৈসকলে বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীত ভংগ কৰিলে কেইবাটাও অভিলেখ ।
Published : December 24, 2025 at 7:38 PM IST
হায়দৰাবাদ: ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ বিজয় হাজাৰে ট্ৰফী ছিজনৰ প্ৰথম ৰাউণ্ড আজিৰে পৰা অৰ্থাৎ ২৪ ডিচেম্বৰত আৰম্ভ হৈছে । প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম দিনটোত কেইবাটাও দলে ইটোৱে সিটোৰ বিৰুদ্ধে খেলত অংশ যদিও বিহাৰৰ দলটোৱে আটাইতকৈ বেছি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি 'এক বিহাৰী সবপে ভাৰী' উক্তি সত্য বুলি প্ৰমাণ কৰে ।
বিহাৰৰ দলটোৱে কৰিলে সৰ্বোচ্চ স্ক'ৰ:
দৰাচলতে ২৪ ডিচেম্বৰ বুধবাৰে ৰাঁচীৰ JSCA অভেল খেলপথাৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিৰুদ্ধে বিহাৰৰ দলটো মুখামুখি হয় । তেওঁলোকে A তালিকাৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক মুঠ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰে । তেওঁলোকৰ দলটোৱে ৫০ অভাৰত ৬ উইকেটত ৫৭৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে এই অভিলেখ তামিলনাডুৰ হাতত আছিল, যিয়ে ২০২২ চনত মুঠ ৫০৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ।
🚨 BIHAR POSTED 574/6 IN THE VIJAY HAZARE TROPHY. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 24, 2025
- Suryavanshi - 190 (84).
- Gani - 128* (40).
- Loharuka - 116 (56).
THE HIGHEST EVER LIST A TOTAL IN HISTORY. 🤯 pic.twitter.com/cQrfD8jFBt
বিহাৰৰ অধিনায়কে অৰ্জন কৰিলে সৰ্বাধিক শতক:
একেখন খেলতে বিহাৰৰ তিনিগৰাকী খেলুৱৈ—বৈভৱ সূৰ্যবংশী, আয়ুষ লোহাৰুকা আৰু ছাকিবুল গণীয়ে অভিলেখসংখ্যক শতক অৰ্জন কৰে । ইয়াৰে দুগৰাকী খেলুৱৈ বৈভৱ আৰু ছাকিবুলেও ইতিহাস ৰচনা কৰে । ৩২ টা বলত শতক অৰ্জন কৰি লিষ্ট এ ক্ৰিকেটত দ্ৰুতগতিত সৰ্বাধিক শতক অৰ্জন কৰা ভাৰতীয় বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হয় ছাকিবুল গণি । বৈভৱে অৱশ্যে ৩৬ টা বলত শতক অৰ্জন কৰি তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ দ্বিতীয় স্থানত আছিল ।
🚨 ISHAN KISHAN MAYHEM IN VHT. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 24, 2025
- Kishan smashed a hundred in just 33 balls batting at No.6 in the Vijay Hazare Trophy. 🥶
KISHAN THE BEAST WILL BE BACK IN INDIA JERSEY SOON…!!! 🇮🇳 pic.twitter.com/7uBpNomDH1
খেলখনত বৈভৱে ১৬ টা চাৰি আৰু ১৫ টা ছয়কে ধৰি ৮৪ টা বলত ১৯০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ পিছতে ছাকিবুল গণিয়ে ৪০ টা বলত ১২৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, য’ত ১০ টা চাৰি আৰু ১২ টা ছয় । আয়ুষেও ৫৬ টা বলত ১১৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ১১ টা চাৰি আৰু ৮ টা ছয় কৰে । ইয়াৰ ফলত বিহাৰে লিষ্ট এ ক্ৰিকেট ইতিহাসত সৰ্বাধিক দলীয় মুঠ স্থান লাভ কৰাত সহায় কৰে ।
দ্বিতীয় দ্ৰুততম শতক অৰ্জন কৰে ঈশান কিষাণে:
ঝাৰখণ্ডৰ অধিনায়ক ঈশান কিষাণেও বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীত দ্বিতীয় দ্ৰুততম শতক অৰ্জন কৰি ৩৩ টা বলত মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰে । তেওঁ ৩৩ টা বলত শতক সম্পূৰ্ণ কৰে । কৰ্ণাটকৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত কিষাণে এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে । ঈশানে ৩৯ টা বলত ১২৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, য’ত ৭ টা চাৰি আৰু ১৪ টা ছয় অন্তৰ্ভুক্ত । এই ইনিংছৰ সহায়ত ঝাৰখণ্ডে ৫০ অভাৰত ৯ উইকেটত ৪১২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
A তালিকাত শতক অৰ্জন কৰা সৰ্বাধিক দ্ৰুত ভাৰতীয় বেটছমেন
- ৩২ বল: ছাকিবুল গণি (বিহাৰ)
- ৩৩ বল: ঈশান কিষাণ (ঝাৰখণ্ড)
- ৩৫ বল: অনমোলপ্ৰীত সিং (পঞ্জাৱ)
- ৩৬ বল বৈভৱ সূৰ্যবংশী (বিহাৰ)
- ৪০ বল: ইউছুফ পাঠান (বৰোদা)
- ৪১ বল: উৰ্ভিল পেটেল (গুজৰাট)
- ৪২ বল: অভিষেক শৰ্মা (পঞ্জাৱ)