বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীত হিটমেনৰ শূন্য়, বিৰাট কোহলীৰ ৭৭ ৰাণ সংগ্ৰহ

বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীত হিটমেনৰ শূন্য়, বিৰাট কোহলীৰ ৭৭ ৰাণ সংগ্ৰহ
উত্তৰাখণ্ডৰ বিৰুদ্ধে কোনো ৰাণ নকৰাকৈয়ে পেভেলিয়নলৈ উভতিল ৰোহিত শৰ্মা ।
By ANI
Published : December 26, 2025 at 3:07 PM IST
নতুন দিল্লী : বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীত দ্বিতীয় দিনা ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলীৰ প্ৰদৰ্শন আছিল মিশ্ৰিত । এই দিনটোত বিৰাট কোহলীয়ে গুজৰাটৰ বিৰুদ্ধে ৭৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । আনহাতে হিটমেন উত্তৰাখণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শূন্য় ৰাণতেই পেভেলিয়নলৈ উভতিবলৈ বাধ্য় হয় ।
উল্লেখ্য় যে দীৰ্ঘদিনীয়া বিৰতিৰ অন্তত দুদিন পূৰ্বে ঘৰুৱা ক্ৰিকেতলৈ উভতিছিল ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলী । প্ৰথম মেচতেই ৰোহিতে মুম্বাইৰ হৈ ছিকিমৰ বিৰুদ্ধে ১৮টা চাৰি আৰু ৯টা ছয়ৰে ৯৪ বলত ১৫০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আনহাতে 'চেছমাষ্টাৰ' বিৰাটে অন্ধ্রপ্রদেশৰ বিৰুদ্ধে ১৪টা চাৰি আৰু তিনিটা ছিক্সাৰেৰে ১০১ বলত ১৩১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
আজি উত্তৰাখণ্ডৰ বিৰুদ্ধে মেচখনৰ প্ৰথম অভাৰত দেৱেন্দ্ৰ সিং বৰাই এটা দৰ্শনীয় কেচেৰে বিদায় দিয়ে হিটমেনক । আনহাতে, গুজৰাটে প্রথমে বেটিং কৰাৰ পিছত দিল্লীয়ে প্রিয়ংশ আর্যক কম সময়তে হেৰুওৱাত বিৰাটে ৬১টা বলত দ্ৰুতগতিত ৭৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তেওঁ ১৩টা চাৰি আৰু এটা ছয় কোবায় । সম্প্রতি এই বাতৰি লিখাৰ সময়লৈকে বিৰাটে দুখন ভি এইচ টি মেচত ২০৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে ৰোহিতে দুখন খেলত ১৫৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে।
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়ালৈ প্ৰত্য়াৱৰ্তন কৰাৰ পিচত তেওঁ একেৰাহে দুখন মেচত শূন্য় ৰাণত আউট হোৱাৰ পিছত ছিডনীত অপৰাজিত ৭৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ পিছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ছিৰিজৰ সময়ত বিৰাটে তিনি ইনিংছত ১৫১.০০ গড়ে ৩০২ ৰাণ আৰু ১১৭.০৫ ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে দুটাকৈ শতক আৰু এটা অৰ্ধ শতকৰে 'প্লেয়াৰ অৱ দ্য ছিৰিজ' লাভ কৰে ।
'ৰো-কো'ৱে এই বছৰ এদিনীয়াত ভাৰতৰ হৈ সৰ্বাধিক ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বিৰাটে ১৩খন মেচত ৬৫.১০ গড়ে ৬৫১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তেওঁ তিনিটা শতক আৰু চাৰিটা অৰ্ধ শতৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । আনহাতে ৰোহিতে ১৪টা ইনিংছত গড়ে ৬৫০ ৰাণ সংগ্রহ কৰে । তেওঁ দুটা শতক আৰু চাৰিটা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিছে ।