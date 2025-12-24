একেটা দলত নহয় বিপক্ষত ৰোহিত আৰু কোহলী

একেটা দলত নহয় বিপক্ষত ৰোহিত আৰু কোহলী
খেলপথাৰত বিৰাট আৰু ৰোহিত । কিন্তু ভাৰতীয় দলৰ হৈ তেওঁলোকে খেলা নাই । একেটা দলটো নাই দুয়োগৰাকী তাৰকা ।
Published : December 24, 2025 at 11:59 AM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ দুগৰাকী ষ্টাৰ বিৰাট কোহলী আৰু ৰোহিত শৰ্মাক ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত দেখা গৈছে । এই দুই তাৰকাই ক্ৰমে দিল্লী আৰু মুম্বাইৰ হৈ বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীৰ প্ৰথমখন লীগ পৰ্যায়ৰ মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । সম্প্ৰতি প্ৰবীণ যুটিটোৱে কেৱল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ এদিনীয়া খেলতহে অংশগ্ৰহণ কৰে । সেয়েহে ভাৰতৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ ৫০ অভাৰৰ ঘৰুৱা প্ৰতিযোগিতা দুয়োৰে বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ।
যিহেতু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডে কেন্দ্ৰীয় চুক্তিবদ্ধ খেলুৱৈসকলক কমেও দুখন মেচত অংশগ্ৰহণ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে সেয়েহে ভাৰতীয় জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈসকলেও প্ৰতিযোগিতাখনত নিজৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা যাব ।
বি চি চি আইৰ চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্সত দিল্লীয়ে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিৰুদ্ধে খেলিছে । প্ৰথমে এম চিনাস্বামী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও খেলখন আয়োজনৰ বাবে স্থানত অনুমতি নিদিয়াৰ বাবে মেচখন স্থানান্তৰ কৰা হয় ।
ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক ৰোহিতে শাৰ্দুল ঠাকুৰৰ অধিনায়কত্বত মুম্বাইৰ হৈ খেলিছে । জয়পুৰৰ ছাৱাই মানসিং ষ্টেডিয়ামত ছিকিমৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাই অৱতীৰ্ণ হৈছে । অৱশ্যে বিৰাট আৰু ৰোহিতৰ অনুৰাগীৰ বাবে হতাশাজনক খবৰ যে এই খেলৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং টেলিভিছনত উপলব্ধ নহ'ব ।
মুম্বাই আৰু দিল্লীৰ প্লেয়িং ১১ :
দিল্লী : অৰ্পিত ৰাণা, প্ৰিয়ংশ আৰ্য্য, বিৰাট কোহলী, নীতিশ ৰাণা, ঋষভ পণ্ট (অধিনায়ক/উইকেটকীপাৰ), আয়ুষ বাদোনি, চিমৰজীৎ সিং, হৰ্ষ ত্যাগী, ঈশান্ত শৰ্মা, প্ৰিন্স যাদৱ, নৱদীপ ছাইনী ।
মুম্বাই : ৰোহিত শৰ্মা, অংকৃশ ৰঘুবংশী, চৰফৰাজ খান, সিদ্ধেশ লাড়, মুছিৰ খান, হাৰ্দিক তামোৰে (উইকেটকীপাৰ), ছামছ মুলানী, তনুশ কোটিয়ান, শাৰ্দুল ঠাকুৰ (অধিনায়ক), তুষাৰ দেশপাণ্ডে, চিলভেষ্টাৰ ডিছোজা ।
টেলিভিছনত চাব নোৱাৰিব ৰো-কোৰ প্ৰদৰ্শন
প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম দিনটোত মুঠ ১৬ খন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব । অৱশ্যে ইয়াৰে মাত্ৰ দুখনহে ষ্টাৰ স্প'ৰ্টছ নেটৱৰ্ক আৰু জিঅ' হটষ্টাৰত লাইভ প্ৰচাৰ কৰা হ'ব । পণ্ডিচেৰী বনাম তামিলনাডু আৰু হায়দৰাবাদ বনাম উত্তৰ প্ৰদেশৰ খেল টেলিভিছনত প্ৰচাৰ হোৱাৰ কথা আছে । দিল্লী বনাম অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু মুম্বাই বনাম ছিকিম দুয়োখন মেচ টেলিকাষ্ট বা লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰা নহ'ব । যাৰ এই দুয়োখন খেল কেৱল অনুষ্ঠিত ষ্টেডিয়ামলৈ যোৱা অনুৰাগীয়েহে উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
অৱশ্যে অনুৰাগীয়ে দুয়োখন মেচৰ বাবে বিচিচিআইৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লাইভ আপডেট আৰু স্ক'ৰকাৰ্ড চাই থাকিব পাৰিব ।
কোহলী আৰু ৰোহিতৰ এদিনীয়া ফৰ্ম
শেহতীয়াকৈ দুয়োগৰাকীয়ে এদিনীয়া মেচত আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছে । বিশেষকৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে শেহতীয়া শৃংখলাত কোহলীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ খেলিছে । ৩৭ বছৰীয়া তাৰকাগৰাকীয়ে ৩ খন মেচত ৩০২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । য'ত দুটা শতক আৰু এটা অৰ্ধশতক অন্তৰ্ভুক্ত আছে । ৰোহিতে দুটা অৰ্ধশতকৰ সৈতে ১৪৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।
