ETV Bharat / sports

বিয়াত বহিল টেনিছ তাৰকা ভেনাছ উইলিয়ামছ, আমেৰিকান কইনাৰ দৰা ইটালীৰ অভিনেতা

ভেনাছ উইলিয়ামছক বিয়াৰ শুভেচ্ছা জনাইছে টেনিছ তাৰকা ছেৰেনা উইলিয়ামছে ।

Venus Williams
বিয়াত বহিল টেনিছ তাৰকা ভেনাছ উইলিয়ামছ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 24, 2025 at 12:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : টেনিছৰ কিংবদন্তি ছেৰেনা উইলিয়ামছৰ ভগ্নী তথা টেনিছ তাৰকা ভেনাছ উইলিয়ামছ ইটালীৰ অভিনেতা তথা প্ৰযোজক আন্দ্ৰেয়া প্ৰেটিৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । ভগ্নী ভেনাছক ছেৰেনা উইলিয়ামছেও অভিনন্দন জনাইছে । তেওঁলোকৰ জীৱনৰ নতুন অধ্যায়ৰ কথা উল্লেখ কৰি এক আন্তৰিক বাৰ্তাও শ্বেয়াৰ কৰিছে ছেৰেনাই । প্ৰথমে ইটালীৰ ইচিয়াত ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানত বিয়াৰ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হৈছিল আৰু এতিয়া ফ্ল'ৰিডাৰ পাম বীচত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিবাহৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে ।

ভগ্নীক উদ্দেশ্যি ছেৰেনাই সামাজিক মাধ্যমত এটা আৱেগিক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে ।

বিয়াৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি ছেৰেনাই কেপছনত লিখিছে, "মোৰ ভগ্নীৰ ৰক্ষক । ভেনাছ, মই ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ? ক'ৰ্টৰ পিছফালৰ পৰা বিশ্বৰ মঞ্চলৈকে, আপুনি সদায় অনুগ্ৰহ, শক্তি আৰু হৃদয়েৰে নেতৃত্ব দি আহিছে । আপুনি ইমান ভাল লগাকৈ জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰৱৰ্তী অধ্যায়টোত ভৰি দিয়া দেখি মই সুখী । আপোনাৰ কাষত থিয় হৈ চিৰদিনৰ বাবে গৌৰৱান্বিত ।"

৭ বাৰৰ গ্ৰেণ্ড শ্লেম চেম্পিয়ন ভেনাছে প্ৰেটিৰ সৈতে শেহতীয়াকৈ বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে । য'ত পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ আৰু বন্ধু-বান্ধৱী উপস্থিত আছিল । লগে লগে তেওঁৰ জীৱনৰ এক নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হয় প্ৰাক্তন বিশ্বৰ নম্বৰ ১ টেনিছ তাৰকাগৰাকীৰ ।

উইলিয়ামছ ভগ্নীক টেনিছ জগতৰ অন্যতম অভিজাত ভগ্নীৰ যুটি হিচাপে গণ্য কৰা হয় । দুয়োগৰাকী ভগ্নীয়ে প্ৰায়ে ক'ৰ্টৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত ইজনে সিজনৰ কেৰিয়াৰ গঢ় দিয়াত কেনেদৰে ভূমিকা লৈছিল সেই কথা প্ৰায় সকলোৱে জানে । অৱশ্যে ২০২২ চনত ছেৰেনাই নিজৰ নামত মুঠ ২৩ টা গ্ৰেণ্ড শ্লেম একক খিতাপ দখল কৰি অৱসৰ লয় আৰু ভেনাছে ২০২৮ চনৰ লছ এঞ্জেলছ অলিম্পিকত পদক লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে টেনিছ কেৰিয়াৰত নিজৰ উচ্চাকাংক্ষাক অব্যাহত ৰাখিছে । ভেনাছে ২০০০ চনৰ ছিডনীৰ পৰা ২০১৬ চনলৈকে ৫ টা অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰি ৪ টাত সোণ আৰু এটাত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে ।

লগতে তেওঁ ৭ টা গ্ৰেণ্ড শ্লেমৰ একক খিতাপ লাভ কৰিছে, য'ত ৫ টা উইম্বলডন আৰু দুটা ইউ এছ অ'পেন খিতাপো আছে । বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বতে তেওঁৰ স্থান প্ৰায় ৬৫০ নম্বৰত । ২০২৫ চনত মাত্ৰ কেইখনমান প্ৰতিযোগিতা খেলি একক খেললৈ উভতি আহি মাজে মাজে ডাবলছত অংশগ্ৰহণ কৰে । শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ উপস্থিতিয়ে ইংগিত দিয়ে যে তেওঁ নিজৰ একক কেৰিয়াৰত মনোনিৱেশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :একেটা দলত নহয় বিপক্ষত ৰোহিত আৰু কোহলী

TAGGED:

VENUS WILLIAMS
SERENA WILLIAMS
ইটিভি ভাৰত অসম
VENUS WILLIAMS NET WORTH
VENUS WILLIAMS WEDDING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.