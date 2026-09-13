আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত ৭ উইকেটত জয়লাভ ভাৰতৰ

আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত ৭ উইকেটত জয়লাভ ভাৰতৰ
ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজৰ টি-২০ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচ দেওবাৰে দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে । খেলখনত ভাৰতে ৭ উইকেটত জয়লাভ কৰে ।
By ANI
Published : September 13, 2026 at 10:16 PM IST|
Updated : September 13, 2026 at 10:43 PM IST
নতুন দিল্লী: দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজৰ টি-২০ শৃংখলা । দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন মেচ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈৰ উপস্থিতিত দেশ দুখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হয় । কিন্তু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ‘জন গণ মন’ পৰিৱেশনৰ পূৰ্বে অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত প্ৰতিধ্বনিত হয় ভাৰতৰ জাতীয় গীত ‘বন্দে মাতৰম’ ৷
দেওবাৰে দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে তিনিখন খেলৰ শৃংখলাৰ প্ৰথম টি-২০ মেচত ভাৰতে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে ফিল্ডিং কৰিবলৈ বাছি লয় । আফগানিস্তানে প্ৰথম ইনিংছত আজমতুল্লাহ ওমৰজাইৰ ৬৪ আৰু মহম্মদ নবীৰ ৩৩ ৰাণৰ সহায়ত আঠ উইকেটৰ বিনিময়ত ১৫৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ভাৰতৰ হৈ অৰ্শদীপ সিঙে ৩ টা উইকেট দখল কৰে । ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতে অভিষেক শৰ্মাৰ ৮২ আৰু ইশান কিষাণৰ ৪২ ৰাণৰ সহায়ত ৭ উইকেটৰ বিনিময়ত জয়লাভ কৰে ।
🚨 Toss 🚨#TeamIndia won the toss & opted to bowl first in the 1️⃣st #AFGvIND T20I.— BCCI (@BCCI) September 13, 2026
Updates ▶️ https://t.co/Wacwj3tM4l pic.twitter.com/awVpzCDoZa
জুলাই মাহত লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাই ধ্বনি ভোটত ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানৰ প্ৰতি অপমান প্ৰতিৰোধ (সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৬ গৃহীত কৰিছিল । জাতীয় গীত ‘বন্দে মাতৰম’ পৰিৱেশনত যিকোনো বাধা বা গীতটিৰ প্ৰতি অপমানক অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা এই আইনখনে বিৰোধী সাংসদসকলৰ হুলস্থুলৰ মাজতে চমু আলোচনাৰ অন্তত গৃহীত হয় ।
২৪ জুলাইত উচ্চ সদনত উত্থাপন কৰা এই সংশোধনী বিধেয়কখনে জাতীয় পতাকা, ভাৰতৰ সংবিধান আৰু জাতীয় সংগীতৰ ‘বন্দে মাতৰাম’কো বিধিগত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে । অৰ্থাৎ জাতীয় পতাকা, ভাৰতৰ সংবিধান আৰু জাতীয় সংগীতক কোনোৱে অপমান কৰিলে যি শাস্তি পায়, একেই শাস্তি বন্দে মাতৰমৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ’ব ৷ এই আইনখন এতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে ।
Let the Friendship Cup begin in New Delhi 🇮🇳🇦🇫— BCCI (@BCCI) September 13, 2026
📸 Special scenes ahead of the toss as a commemorative memento is unveiled and #TeamIndia Captain @ShreyasIyer15 presents a signed jersey to Afghanistan skipper Ibrahim Zadran to commence the #AFGvIND series 🤝 pic.twitter.com/sctNcPIM5t
আই পি এল ২০২৬ৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে টি-২০ত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ভাৰতীয় দললৈ উভতি আহিছে তাৰকা পেচাৰ যশপ্ৰীত বুমৰাহ ৷ আনহাতে বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে এই মেচত খেলিব নোৱাৰিলে ৷ জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ শৃংখলাত সূৰ্যবংশীৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শনৰ পিছতো উইকেটকীপাৰ বেটছমেন সঞ্জু চেমছনে প্লেয়িং একাদশত স্থান লাভ কৰে ৷
উল্লেখযোগ্য যে এইখন ভাৰতৰ বাবে এৱে’ ছিৰিজত পৰিণত হৈছে ৷ দিল্লীত খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতো আফগানিস্তানক অফিচিয়েল ঘৰুৱা দল হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে ।
Presenting #TeamIndia's lineup for the #AFGvIND series opener 📝— BCCI (@BCCI) September 13, 2026
Updates ▶️ https://t.co/Wacwj3tM4l pic.twitter.com/1nLb0Lw19V
ভাৰত বনাম আফগানিস্তান ১ম টি-২০ আই খেলি একাদশ:
ভাৰত: সঞ্জু চেমচন(উইকেট কীপাৰ), অভিষেক শৰ্মা, ঈশান কিষাণ, শ্ৰেয়াছ আয়েৰ(অধিনায়ক), তিলক বাৰ্মা, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, শিৱম ডুবে, অক্ষৰ পেটেল, অৰ্শদীপ সিং, যশপ্ৰীত বুমৰাহ, বৰুণ চকাৰৱৰ্তী ।
আফগানিস্তান: ইব্ৰাহিম জাদ্ৰান(অধিনায়ক), ৰহমানুল্লাহ গুৰবাজ(উইকেট কীপাৰ), চেদিকুল্লাহ অটল, দৰৱিছ ৰছুলি, আজমাতুল্লাহ ওমৰজাই, গুলবাদিন নাইব, মহম্মদ নবী, ৰছিদ খান, মুজীব উৰ ৰহমান, নূৰ আহমদ, ফজলহাক ফাৰুকী ।